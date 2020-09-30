由文章监制的新片《不期而遇的夏天》入围了本届平遥国际影展，影片今日发布了海报与多张剧照。

时光网讯 第四届平遥国际影展将于10月10日拉开帷幕，今日影展官方公布了“首映”单元片单。电影《不期而遇的夏天》入围，同时首次曝光了影片“唯一的朋友”海报。画面中两个“少年”并肩而立，橙黄色的夕阳彰显出影片温暖的基调。本片由文章监制，易寒执导，陈创、郭可轩、郎月婷领衔主演，张磊、欧阳招娣主演，秦海璐友情出演，李梦特别出演。







陈创饰演黄四毛





海报中，黄四毛（陈创 饰）和易水生（郭可轩 饰）站在废旧阁楼上，并肩依靠却又看向不同方向，神情中带着困惑和迷茫。在倦鸟归林之时，两个“少年”却看起来无处可去，夏日黄昏的温暖与两人孤独相依的状态形成呼应，加上海报上的宣传语“我在这里只有你一个朋友”，直观展现出两人这段跨越年龄的友谊。





本片讲述了小朋友易水生意外结识了流浪汉黄四毛，两个原本毫无交集的人，成为了彼此唯一的朋友的故事。







郭可轩饰演易水生





导演易寒前作《遥望南方的童年》曾获得第15届北京大学生电影节教育题材特别奖，其“在朴素叙事间刺痛人心”的创作风格备受影迷推崇，且在年轻人中有一定的影响力。此次《不期而遇的夏天》作为易寒的大银幕处女作，延续了前作对于底层人群生存现状的关注，并坚持采用自然真实的拍摄风格，创作出“悲凉之下，温暖弥漫”的质感。







郎月婷饰演袁桂莲





好剧本吸引郎月婷、秦海璐、李梦加盟

甘为素人演员做“绿叶”





主演陈创曾刻画了《宝莲灯》中的哮天犬、《福贵》中的徐福贵等多个经典角色，此次出演吸引陈创的正是“黄四毛”让人又爱又恨的多面性格。同样，凭借《喊·山》等多部优质作品，备受认可的郎月婷，刚刚夺得飞天奖的秦海璐，在《隐秘的角落》中表现亮眼的演员李梦，“国民教导主任”张磊等实力演员，都在看过剧本后被影片中真实鲜活的角色打动，决定出演。







秦海璐饰演服装店老板





与《遥望南方的童年》类似，《不期而遇的夏天》同样选择尽可能靠近真实状态的拍摄。易寒启用宜春当地的儿童本色出演，影片另一主演郭可轩则是导演在当地选出来的素人演员。值得一提的是，除陈创外，众多实力演员为素人小演员甘做“绿叶”， 一同演绎夏日的温暖故事，值得期待。





《不期而遇的夏天》由陌陌影业有限公司、天津猫眼微影文化传媒有限公司、北京细蓝线文化传播有限公司出品，将于10月15日在平遥电影宫进行全球首映。







李梦饰演水生班主任







张磊饰演殷老板







“唯一的朋友”版入围海报

编辑：甄甏甏