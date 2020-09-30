2020-09-30 19:45:38 来源：Mtime时光网
编辑：羊羊
导演：陈玉勋
主演：陈竹升 庄益增
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导演：黄信尧
主演：刘冠廷 郑人硕
导演：蔡明亮
主演：李康生
导演：陈健朗
主演：白只 林家栋
导演：Mian-Mian Lu
主演：Pao-Wen Yeh
导演：黄修平
主演：颜卓灵 蔡瀚亿
导演：廖士涵
主演：李康生
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大捞
18小时前
其实以后可以取消没必要的奖项，反正也没有那么多片子...
lupus23
19小时前
金马。无感。
三菱机
20小时前
还是比百花金鸡这些舔菊电影节高出几个段位！
cusack
23小时前
真够惨淡的。。。赞一个
M_1412270837433387007
自嗨吗这个奖
伊生非凡
大陆电影人都不参加了，时光网也没有报道的必要。
澈爷
昨天 01:02
基本上只属于台湾了。可惜了这个奖，活活被有些Z治给降低成“自娱自乐”了。台湾的文艺片还是颇有色彩的，但其他种类十分局限，基本靠香港、内地以及其他华语片丰富，这也造就了金马的含金量，如今只能含银。
非法携带者
2020-09-30 22:54
真可怜, 都沦为3流奖项了...
2020-09-30 21:17
渐渐地消失金马，没有一部看过。。。。
囧囧1046676
2020-09-30 20:55
这个不是中国台湾地区区域电影节嘛！！弯弯自嗨节！
卡神：《阿凡达》几部续集都在做了！
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