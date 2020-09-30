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第57届金马奖公布入围名单

《消失的情人节》领跑 11.21举行颁奖

2020-09-30 19:45:38 来源：Mtime时光网

陈玉勋执导的《消失的情人节》以11项提名领跑。


      时光网讯 第57届金马奖完整入围名单揭晓！陈玉勋执导的《消失的情人节》以11项提名领跑，黄信尧导演新片《同学麦娜丝》获10项提名。本届颁奖典礼将于11月21日举行。

最佳剧情长片
《日子》
《消失的情人节》
《同学麦娜丝》
《亲爱的房客》
《手捲烟》

最佳导演
蔡明亮 《日子》
陈玉勋 《消失的情人节》
黄信尧《同学麦娜丝》
郑有杰 《亲爱的房客》
陈果 《堕胎师》

最佳男主角
李国煌《男儿王》
刘冠廷《消失的情人节》
林柏宏《怪胎》
莫子仪《亲爱的房客》
林家栋《手捲烟》

最佳女主角
李霈瑜《消失的情人节》
谢欣颖《怪胎》
桂纶镁《腿》
白灵《堕胎师》
陈淑芳《孤味》

最佳男配角
纳豆《同学麦娜丝》
郑人硕《同学麦娜丝》
张少怀《腿》
戴立忍《刻在你心底的名字》
金玄彬《无声》

最佳女配角
高慧君《逃出立法院》
张雅玲《迷走广州》
陈淑芳《亲爱的房客》
谢盈萱《孤味》
陈雪甄《馗降：粽邪2》

最佳新导演
张吉安《南巫》
廖明毅《怪胎》
许承杰《孤味》
柯贞年《无声》
陈健朗《手捲烟》

最佳新演员
吴奕蓉《大桔大利 闔家平安》
刘俊谦《幻爱》
霍嘉豪《狂舞派3》
陈昊森《刻在你心底的名字》
陈姸霏《无声》

最佳原著剧本
陈玉勋《消失的情人节》
张吉安《南巫》
钟孟宏、张耀升《腿》
郑有杰《亲爱的房客》
柯贞年、林品君《无声》

最佳改编剧本
曾俊荣、周冠威《幻爱》
黄信尧《同学麦娜丝》
黄怡玫、许承杰《孤味》
黄修平《狂舞派3》

最佳摄影
周宜贤《消失的情人节》
彭文淳《今宵多珍重》
廖明毅《怪胎》
中岛长雄《同学麦娜丝》
姚宏易《刻在你心底的名字》

最佳视觉效果
郭宪聪《消失的情人节》
龚仲湘、苗天雨、严振钦《怪胎》
李志纬《嗨！神兽》
许媛、黄闵彬《馗降：粽邪2》

最佳美术设计
王志成《消失的情人节》
吴忠宪《怪胎》
赵思豪《同学麦娜丝》
李天爵、刘怡如《无声》
张兆康、姚汉文《手卷烟》

最佳造型设计
郭子胜、Azni SAMDIN《男儿王》
林少芬《今宵多珍重》
许力文《腿》
张兆康、陈子晴《手卷烟》
施筱柔、王嘉莹《馗降：粽邪2》

最佳动作设计
黄泰维、李绍朋《逃出立法院》
张鹏《打喷嚏》
麦秋成《狂舞派3》
邓瑞华《手卷烟》

最佳原创电影音乐
柯仁坚、蔡仲轩《同学麦娜丝》
法兰《亲爱的房客》
柯智豪《孤味》
侯志坚、黄雨勋《刻在你心底的名字》
卢律铭《无声》

最佳原创电影歌曲
《Happy Family》——《你是猪》
《Lost and Found》——《消失的情人节》
《孤味》——《孤味》
《欢迎嚟到呢座城市》——《狂舞派3》
《刻在我心底的名字》——《刻在你心底的名字》

最佳剪辑
赖秀雄《消失的情人节》
赖秀雄《同学麦娜丝》
雪莲、黄修平《狂舞派3》
苏珮仪、陈俊宏《无声》
张叔平、卢炜麟《手卷烟》

最佳音效
曹源峰、何湘铃、林子翔、李育智、王敏旭《日子》
杜笃之、吴书瑶《幻爱》
简丰书、汤湘竹《消失的情人节》
郑名辉、谭景华、杨智超《狂舞派3》
郭礼杞、李东焕《无声》

最佳纪录片
《爷爷和父亲》
《我的儿子是死刑犯》
《千年一问》
《迷航》
《占领立法会》

最佳动画长片
《中山魂》
《废弃之城》

最佳剧情短片
《伏魔殿》
《主管再见》
《夜更》
《幽魂之境》
《手事业》

最佳动画短片
《白露》
《大冒险铁路》
《山川壮丽》
《多云时情》
《夜车》

年度台湾杰出电影工作者
彭仁孟

终身成就奖
侯孝贤

   编辑：羊羊

关键词： 金马奖
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