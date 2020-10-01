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"夺冠"背后 中国女排的真实故事

从袁伟民到陈忠和再到郎平

2020-10-01 09:30:43 来源：Mtime时光网

本文所有资料均来自于公开报道与百度百科。


　　时光网特稿　由陈可辛导演执导，巩俐、黄渤、吴刚、彭昱畅等人共同主演的新片《夺冠》（原名《中国女排》），上周开始在中国内地公映。不到一周的时间，影片票房已经破了3亿人民币。

　　细心的观众也许会发现，在影片即将结束的时候，片尾大银幕上出现了一行字：“本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。”

　　从1979年开始展开剧情，1981年首次获得世界冠军，到2016年再次登上世界之巅，《夺冠》的故事跨越了近40年的时间。那让我们一起来看一看，历史上，真正的中国女排背后，都有怎样的故事？

　　注：本文所有资料均来自于公开报道与百度百科。

大松博文执导中国女排

　　20世纪50年代即建国初，当时的中华全国体育会，积极安排男女排球运动员到东欧等地参加排球比赛，中国男女排球运动员开始掌握6人排球的规则、战略和比赛方法。

　　1953年，中国排球协会正式成立，张之槐出任主席，1954年成为国际排联（FIVB）的正式会员。

　　60年代，在大松博文的教导下，有“东洋魔女”之称的日本女排崛起，挑战了苏联女排的皇者地位。“东洋魔女”的成功引起了中国排球界的注意，于是中国排协经过周恩来总理的批准，在1965年4月邀请了大松博文来华一个月，协助训练中国女排。

　　1976年，中国男排与中国女排在福建漳州训练基地组建，当时戴廷斌被任命为中国男排主教练，同龄人袁伟民则同时执掌中国女排。这一年，郎平入选北京市女子排球队。


袁伟民与郎平的旧照

　　1978年，郎平入选中国女排队伍，随中国队获第八届亚运会女排比赛银牌。

　　1979年，中国女排在当年的亚洲女排锦标赛中，击败前世界冠军日本女排，首次称霸亚洲。

　　1981年，中国女排在第三届世界杯中，压倒卫冕的主办方日本，获得冠军，成为中国三大球﹙足球、篮球、排球﹚中的首个世界冠军。教练袁伟民、运动员孙晋芳、郎平分别获得最佳教练员奖、最佳运动员奖、二传奖和优秀运动员奖。当年的副教练是邓若曾，队员阵容：队长孙晋芳、张蓉芳、郎平、梁艳、周晓兰、陈招娣、周鹿敏、杨希、朱玲、陈亚琼、曹慧英、张洁云。


1981年，女排训练时的照片，主教练就是袁伟民

　　当年，26岁的孙晋芳是中国女排的核心人物，那年的郎平年仅20岁。决赛前，当年26岁的陈招娣腰伤复发，但咬牙坚持拼完五局，是队友们扶着她走上领奖台的。这次世界杯比赛中，世界瞩目的女子排坛重扣手之一、美国队的弗洛拉·海曼，也获得了优秀运动员奖和扣球奖。

　　1982年，在秘鲁举行的第九届世界女子排球锦标赛上，袁伟民起用年轻队员梁艳、郑美珠，首次获得世界女排锦标赛冠军。

　　1984年，中国女排参加在洛杉矶举行的洛杉矶奥运会，首次获得奥运金牌，同时亦成为女子排球三连冠，一时辉煌无比、风头无两。


1984年，中国女排的首块奥运金牌

作者：迪通拿   编辑：迪通拿

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 中国女排 夺冠 郎平 陈忠和 袁伟民

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夺冠

夺冠 (2020)

7.4

导演：陈可辛

主演：巩俐 黄渤

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陈可辛

陈可辛

Peter Chan

职业：导演 | 制作人

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