《木兰：横空出世》今日曝光了两套剧照图，用光影勾画出观众幻想中的古中国世外桃源。

时光网讯 近日，国漫电影《木兰：横空出世》最新曝光了两套剧照图，分别是风景和木兰、独狼剧照图。画面有着水墨画一样的通透质感，又极具浓郁饱满的优雅与梦幻色调，用光影勾画出观众幻想中的古中国世外桃源，同时木兰和独狼剑拔弩张的汹涌气势也表现得淋漓尽致。





电影《木兰：横空出世》是全球首次使用三维动画形式诉说经典故事的影片，也是首部国产木兰动画电影，由金川文化历时五年呕心制作、悉心打磨，已定档于10月3日全国院线上映，日前已开启预售。







独狼：你有什么资格评判我的对错





真中国真木兰

巾帼英雄国庆来袭





此次发布的风景剧照中流水淙淙，河道边风吹落红；曲径通幽，掠过一片紫霞盐湖又现叠叠峰峦与平渚沙洲；秋浸染枫叶，风吹散浓云，金光照塔林；芳草烂漫时，是否有位伊人独坐幽崖，待英雄胜战而归？画面清新隽永，当粗犷勾勒的线条遇上典雅的色彩，就像久经沙场的木兰在艰辛的军旅日子里，仍能保持柔情的内心。







白日营帐





主创团队带领观众领略金秋山水之美，感受中华大地的壮丽山河与日新月异，同时借景抒情，用细腻精致的画面映射木兰的内心世界。作为首部国产木兰动画电影，《木兰：横空出世》完全由国内团队操刀完成，饱含着最炙热的国风情怀，旨在为观众讲述一个满载家国情怀又充满新意的木兰故事。





国庆档百舸争流

国漫木兰黑马之势





2020年电影国庆档之战已悄然开启，多部大片汇聚于此，共为观众奉上一场国庆银幕盛宴！而10月3日上映的国漫电影《木兰：横空出世》讲述了木兰作为军中出了名的“刺儿头”，虽然武艺高强，比身边的男人更蛮更横，但在一次孤身潜入敌营的任务中，她身陷重围，险象环生，并由此踏上探寻背后阴谋之路的故事。







河道之夏





影片导演廖光华接受采访也表示，面对今年来势凶猛的国庆档，他坦然从容地谈及到了《木兰：横空出世》的制作班底、画面和剧情等方面，并且透露出对本片的信心。导演称，这是一部完全由中国制作团队操刀的“中国木兰”故事。





不管是从审美、品味还是从个人意识上，本片真正贴合中国观众的口味。在形式上，对人物造型、场景设计和动作表现都进行了全新的探索和实践。在故事上，尊重原著，严谨考究中国历史，并且以现代化思维诠释国漫木兰，做“观众能够切身体会的木兰故事”。







巍峨塔林







我花木兰在此





鲜花遍野





壮丽河道

编辑：甄八佰