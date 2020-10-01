时光网讯
根据外媒报道，派拉蒙将于今年12月8日，以在北美院线限定上映，以及发行蓝光版和数字版DVD的方式，发行导演剪辑版的1990年《教父3》
，庆祝该片发行30周年，新版本将由导演弗朗西斯·福特·科波拉
亲自剪辑。
此次导演科波拉重新剪辑了新的开头和结尾，还调整了一些其他镜头，对画面、声音都进行了一帧一帧的修复升级，花费了超过6个月的时间，翻阅了超过300盒底片。此版本预计2小时37分钟，比原版时长少了5分钟，现在尚不清楚这5分钟都包括什么内容。
影片将重新命名为《马里奥·普佐的教父终章：迈克·柯里昂之死》(Mario Puzo' s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone)，马里奥·普佐
就是《教父》
原著小说作者。
在近日接受Collider访谈时，科波拉表示，“《马里奥·普佐的教父终章：迈克·柯里昂之死》更贴近马里奥与我的原始意图，与更倾向的片名，后来影片才变成了《教父3》
。对于本次的这一版本，我创作了个新开头和新结尾，重新安排了一些场景、镜头还有音乐。对我来说，通过这些改变，还有修复的片段与声音，这才是对于前两部《教父》影片的最佳终结篇。我很感恩派拉蒙让我重温旧梦。”