此次导演科波拉重新剪辑了新的开头和结尾,还调整了一些其他镜头,对画面、声音都进行了一帧一帧的修复升级,花费了超过6个月的时间,翻阅了超过300盒底片。此版本预计2小时37分钟,比原版时长少了5分钟,现在尚不清楚这5分钟都包括什么内容。

影片将重新命名为《马里奥·普佐的教父终章:迈克·柯里昂之死》(Mario Puzo' s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone), 马里奥·普佐 就是 《教父》 原著小说作者。