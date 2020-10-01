导演剪辑版《教父3》将重新命名为《马里奥·普佐的教父终章：迈克·柯里昂之死》。











此次导演科波拉重新剪辑了新的开头和结尾，还调整了一些其他镜头，对画面、声音都进行了一帧一帧的修复升级，花费了超过6个月的时间，翻阅了超过300盒底片。此版本预计2小时37分钟，比原版时长少了5分钟，现在尚不清楚这5分钟都包括什么内容。





影片将重新命名为《马里奥·普佐的教父终章：迈克·柯里昂之死》(Mario Puzo' s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone)， 马里奥·普佐 就是 《教父》 原著小说作者。







