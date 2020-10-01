网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"教父3"导演剪辑版比原版少5分钟

科波拉:重做开头结尾 这才是最好的完结篇

2020-10-01 12:32:53 来源：Mtime时光网

导演剪辑版《教父3》将重新命名为《马里奥·普佐的教父终章：迈克·柯里昂之死》。


　　时光网讯　根据外媒报道，派拉蒙将于今年12月8日，以在北美院线限定上映，以及发行蓝光版和数字版DVD的方式，发行导演剪辑版的1990年《教父3》，庆祝该片发行30周年，新版本将由导演弗朗西斯·福特·科波拉亲自剪辑。

　　此次导演科波拉重新剪辑了新的开头和结尾，还调整了一些其他镜头，对画面、声音都进行了一帧一帧的修复升级，花费了超过6个月的时间，翻阅了超过300盒底片。此版本预计2小时37分钟，比原版时长少了5分钟，现在尚不清楚这5分钟都包括什么内容。

　　影片将重新命名为《马里奥·普佐的教父终章：迈克·柯里昂之死》(Mario Puzo' s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone)，马里奥·普佐就是《教父》原著小说作者。

　　在近日接受Collider访谈时，科波拉表示，“《马里奥·普佐的教父终章：迈克·柯里昂之死》更贴近马里奥与我的原始意图，与更倾向的片名，后来影片才变成了《教父3》。对于本次的这一版本，我创作了个新开头和新结尾，重新安排了一些场景、镜头还有音乐。对我来说，通过这些改变，还有修复的片段与声音，这才是对于前两部《教父》影片的最佳终结篇。我很感恩派拉蒙让我重温旧梦。”

　　《教父3》由阿尔·帕西诺安迪·加西亚等人共同主演，科波拉的女儿索菲亚·科波拉也出演了本片。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 教父3 弗朗西斯·福特·科波拉 派拉蒙
关注时光网微信

相关电影/影人

教父3

教父3 (1990)

8.4

导演：弗朗西斯·福特..

主演：阿尔·帕西诺

在线播放

弗朗西斯·福特·科波拉

弗朗西斯·福特·科波拉

Francis Ford Coppola

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

会员评论 (7)

发表

本周热读

1

《阿凡达2》又双叒叕曝新片场照

卡神：《阿凡达》几部续集都在做了！

4
卡神：《阿凡达》续集在做了！
2

时光早报:"信条"北美四连冠全球2.83亿

华金菲尼克斯得子 "囧雪"妻子萝斯怀孕

早上好，今天是周一，全球电影圈发生了哪些大事？
3

周杰伦监制赛车电影"叱咤风云"发剧照

昆凌&曹佑宁&范逸臣领衔主演极速狂飙

5
周杰伦监制、昆凌主演的赛车电影《叱咤风云》，发布了一..
4

《阿凡达》等片电影分镜手稿北京展出

“光影之前”展览开幕 叶锦添分享创作心得

15
本次展览汇集了《阿凡达》《哈利·波特》等电影的上百幅..
5

"笑颜女王"竹内结子自杀去世年仅40岁

未留遗书 曾出演《午夜凶铃》《草莓之夜》

竹内结子今年1月刚生下第二个孩子，如今突然离开人间。

查看更多