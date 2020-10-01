艾米、卢卡、甜茶 时光网讯
拍完让“甜茶”提莫西·查拉梅
一举成名的《请以你的名字呼唤我》
之后，导演卢卡·瓜达尼诺
的新作，是故事同样发生在意大利的HBO美剧《本色》
。本剧设定和《你的名字》有点像，都是青少年要面对自己性取向的故事，但卢卡坚决表示，《本色》并不是《你的名字》的续集，《你的名字》是“从电影的棱镜中回溯过去”，而《本色》则“是有关于此时此刻”。
《纽约时报》记者今日在推特上转发了一个帖子称，卢卡其实让甜茶偷偷客串了《本色》，不仅如此，《你的名字》另一位主角艾米·汉莫
也出现在了剧集中。看剧的列文虎克们发现，在该剧第三集中，从卡迪小子
饰演的角色Richard身后走过的黄衣服群演，就是甜茶本茶。
这个镜头中的卡迪小子裸着上身，不知道观众们是怎么分神关注到背后这位群演的、反正为了截到甜茶出现的这一帧，我可是反复看了二十多遍才截到。而据报道，大锤到时候也会以相同让人实在不容易注意到的方式，出现在接下来的某一集中，这也勉强算得上是《请以你的名字呼唤我》CP重聚吧。
这个红圈里的黄衣服小人儿就是甜茶……
甜茶和卡迪小子在生活中就是好朋友，此前卡迪在采访中说过，他被卢卡选中来参演《本色》之后，给甜茶打了电话，因为他觉得自己能被选中，肯定跟甜茶有关系，“我不敢相信我得到了这个角色，我问甜茶，是不是因为他的关系，卢卡才选中了我。甜茶说‘不是的哥们儿，我在片场上放你的歌，告诉了卢卡你是谁。’”