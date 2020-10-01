要非说是甜茶和大锤的重聚呢，倒也无法反驳。



艾米、卢卡、甜茶



















这个镜头中的卡迪小子裸着上身，不知道观众们是怎么分神关注到背后这位群演的、反正为了截到甜茶出现的这一帧，我可是反复看了二十多遍才截到。而据报道，大锤到时候也会以相同让人实在不容易注意到的方式，出现在接下来的某一集中，这也勉强算得上是《请以你的名字呼唤我》CP重聚吧。







这个红圈里的黄衣服小人儿就是甜茶……





甜茶和卡迪小子在生活中就是好朋友，此前卡迪在采访中说过，他被卢卡选中来参演《本色》之后，给甜茶打了电话，因为他觉得自己能被选中，肯定跟甜茶有关系，“我不敢相信我得到了这个角色，我问甜茶，是不是因为他的关系，卢卡才选中了我。甜茶说‘不是的哥们儿，我在片场上放你的歌，告诉了卢卡你是谁。’”