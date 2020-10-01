网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

甜茶与大锤在新剧"本色"中"重聚"

"请以你的名字"导演新作 半秒镜头转瞬即逝

2020-10-01 14:04:37 来源：Mtime时光网

要非说是甜茶和大锤的重聚呢，倒也无法反驳。

艾米、卢卡、甜茶

　　时光网讯　拍完让“甜茶”提莫西·查拉梅一举成名的《请以你的名字呼唤我》之后，导演卢卡·瓜达尼诺的新作，是故事同样发生在意大利的HBO美剧《本色》。本剧设定和《你的名字》有点像，都是青少年要面对自己性取向的故事，但卢卡坚决表示，《本色》并不是《你的名字》的续集，《你的名字》是“从电影的棱镜中回溯过去”，而《本色》则“是有关于此时此刻”。



　　《纽约时报》记者今日在推特上转发了一个帖子称，卢卡其实让甜茶偷偷客串了《本色》，不仅如此，《你的名字》另一位主角艾米·汉莫也出现在了剧集中。看剧的列文虎克们发现，在该剧第三集中，从卡迪小子饰演的角色Richard身后走过的黄衣服群演，就是甜茶本茶。

　　这个镜头中的卡迪小子裸着上身，不知道观众们是怎么分神关注到背后这位群演的、反正为了截到甜茶出现的这一帧，我可是反复看了二十多遍才截到。而据报道，大锤到时候也会以相同让人实在不容易注意到的方式，出现在接下来的某一集中，这也勉强算得上是《请以你的名字呼唤我》CP重聚吧。


这个红圈里的黄衣服小人儿就是甜茶……

　　甜茶和卡迪小子在生活中就是好朋友，此前卡迪在采访中说过，他被卢卡选中来参演《本色》之后，给甜茶打了电话，因为他觉得自己能被选中，肯定跟甜茶有关系，“我不敢相信我得到了这个角色，我问甜茶，是不是因为他的关系，卢卡才选中了我。甜茶说‘不是的哥们儿，我在片场上放你的歌，告诉了卢卡你是谁。’”

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 甜茶 提莫西·查拉梅 艾米·汉莫 请以你的名字呼唤我 本色
关注时光网微信

相关电影/影人

本色

本色 (2020)

0.0

导演：卢卡·瓜达尼诺

主演：杰克·迪伦·格..

在线播放

请以你的名字呼唤我

请以你的名字呼唤我 (2017)

8.1

导演：卢卡·瓜达尼诺

主演：提莫西·查拉梅

在线播放

提莫西·查拉梅

提莫西·查拉梅

Timothée Chalamet

职业：演员

查看影人作品  >

艾米·汉莫

艾米·汉莫

Armie Hammer

职业：演员

查看影人作品  >

卢卡·瓜达尼诺

卢卡·瓜达尼诺

Luca Guadagnino

职业：导演 | 制作人 | 编剧

查看影人作品  >

卡迪小子

卡迪小子

Kid Cudi

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

《阿凡达2》又双叒叕曝新片场照

卡神：《阿凡达》几部续集都在做了！

4
卡神：《阿凡达》续集在做了！
2

时光早报:"信条"北美四连冠全球2.83亿

华金菲尼克斯得子 "囧雪"妻子萝斯怀孕

早上好，今天是周一，全球电影圈发生了哪些大事？
3

周杰伦监制赛车电影"叱咤风云"发剧照

昆凌&曹佑宁&范逸臣领衔主演极速狂飙

5
周杰伦监制、昆凌主演的赛车电影《叱咤风云》，发布了一..
4

《阿凡达》等片电影分镜手稿北京展出

“光影之前”展览开幕 叶锦添分享创作心得

15
本次展览汇集了《阿凡达》《哈利·波特》等电影的上百幅..
5

"笑颜女王"竹内结子自杀去世年仅40岁

未留遗书 曾出演《午夜凶铃》《草莓之夜》

竹内结子今年1月刚生下第二个孩子，如今突然离开人间。

查看更多