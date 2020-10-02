











季军《急先锋》5623万，上映两日后累计1.15亿。由于成龙主演的这部动作片观众口碑比较差，10月2日的票房排行榜上已被《夺冠》反超。《急先锋》很快就能超过成龙上一部《神探蒲松龄》1.6亿累计票房，但想追上《功夫瑜伽》的17.48亿就非常非常难了。





提前在9月25日开画的《夺冠》是中国女排的体育题材，又有黄渤、巩俐等大明星加盟，10月1日单日拿到4365万位居第四名，上映7天之后累计3.26亿人民币。