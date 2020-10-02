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国庆档首日票房破7亿《姜子牙》夺冠

《我和我的家乡》居亚 《急先锋》季军

2020-10-02 08:35:03 来源：Mtime时光网

2020年国庆档首日史上第二强，仅次于去年。


      时光网讯 今年国庆档首日和中秋节叠加发挥出相当大的能量，据专资办数据，7.31亿总票房不仅创造2020年最高单日纪录，也只比去年少1.2亿，是国庆档史上第二高开局。考虑到上座率被限制在75%，有着新冠疫情残余的影响，观众的观影热情超乎预期。

      动画片《姜子牙》以3.57亿的票房夺冠，创造动画片最佳首日票房和最佳单日票房。《我和我的家乡》2.7亿居亚，略输给去年《我和我的祖国》的首日票房2.9亿。

     

《姜子牙》预告

《姜子牙》能取得这样的佳绩和《哪吒之魔童降世》去年夏天的成功关联颇大，同样改编自《封神演义》，同样由彩条屋出品，首日3.57亿直接创造内地市场动画片首日纪录，是去年暑期《哪吒》1.44亿的2倍多，也把《哪吒》3.15亿的动画片单日票房纪录给破了。即使在整个内地影史，《姜子牙》的这个首日成绩也能进入TOP10，超过《西游伏妖篇》的3.54亿，排名第六。

      《我和我的家乡》是《我和我的祖国》姐妹篇，也是群星+名导的单元电影模式，相对比“祖国”，今年的“家乡”可以更为放手地采取喜剧类型，首日2.7亿的表现和去年的“祖国”非常接近。去年《我和我的祖国》是9月30日开画，首日拿到2.9亿人民币。

      季军《急先锋》5623万，上映两日后累计1.15亿。由于成龙主演的这部动作片观众口碑比较差，10月2日的票房排行榜上已被《夺冠》反超。《急先锋》很快就能超过成龙上一部《神探蒲松龄》1.6亿累计票房，但想追上《功夫瑜伽》的17.48亿就非常非常难了。

      提前在9月25日开画的《夺冠》是中国女排的体育题材，又有黄渤、巩俐等大明星加盟，10月1日单日拿到4365万位居第四名，上映7天之后累计3.26亿人民币。      

   编辑：小火纸

关键词： 国庆档 姜子牙 票房 我和我的家乡 急先锋 夺冠
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