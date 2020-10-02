时光网讯
今年国庆档首日和中秋节叠加发挥出相当大的能量，据专资办数据，7.31亿总票房不仅创造2020年最高单日纪录，也只比去年少1.2亿，是国庆档史上第二高开局。考虑到上座率被限制在75%，有着新冠疫情残余的影响，观众的观影热情超乎预期。
动画片《姜子牙》
以3.57亿的票房夺冠，创造动画片最佳首日票房和最佳单日票房。《我和我的家乡》
2.7亿居亚，略输给去年《我和我的祖国》
的首日票房2.9亿。
《姜子牙》能取得这样的佳绩和《哪吒之魔童降世》
去年夏天的成功关联颇大，同样改编自《封神演义》，同样由彩条屋出品，首日3.57亿直接创造内地市场动画片首日纪录，是去年暑期《哪吒》1.44亿的2倍多，也把《哪吒》3.15亿的动画片单日票房纪录给破了。即使在整个内地影史，《姜子牙》的这个首日成绩也能进入TOP10，超过《西游伏妖篇》的3.54亿，排名第六。
《我和我的家乡》是《我和我的祖国》
姐妹篇，也是群星+名导的单元电影模式，相对比“祖国”，今年的“家乡”可以更为放手地采取喜剧类型，首日2.7亿的表现和去年的“祖国”非常接近。去年《我和我的祖国》是9月30日开画，首日拿到2.9亿人民币。
季军《急先锋》5623万，上映两日后累计1.15亿。由于成龙主演的这部动作片观众口碑比较差，10月2日的票房排行榜上已被《夺冠》反超。《急先锋》很快就能超过成龙上一部《神探蒲松龄》1.6亿累计票房，但想追上《功夫瑜伽》的17.48亿就非常非常难了。
提前在9月25日开画的《夺冠》是中国女排的体育题材，又有黄渤、巩俐等大明星加盟，10月1日单日拿到4365万位居第四名，上映7天之后累计3.26亿人民币。