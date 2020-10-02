灾难片《格陵兰》在美国放弃了影院发行，直接通过PVOD和流媒体“变现”，目前已在欧洲、韩国、中国香港等地的影院上映。









据Deadline独家报道，HBO用2000到3000万美元拿到付费电视和流媒体版权，预计2021年年初上线。





中字预告片 在杰拉德·巴特勒宇宙中，基本上能陷落的都陷落过一遍了。他出演的新科幻灾难片《格陵兰》中，要和《天使陷落》系列的导演里克·罗曼·沃夫重聚。这一回，陷落的换成了地球，杰拉德要对抗的是能毁灭星球的彗星。





据悉该片投资3500万美元，今年8月底到9月中下旬陆续在欧洲多国以及韩国、中国香港等地上映，全球累计票房已达4500万美元。影片有望引进到中国内地，而加拿大、英国和澳大利亚则会亚马逊流媒体上线。





《格陵兰》中，杰拉德饰演一位平平无奇的普通人John Garrity，他和地球上数十亿其他人一样，惊恐地看着彗星碎片撞向地球，碾碎无数城市，威胁到人类的生存。John听说格陵兰岛上有避难所，可以让家人活下来，他必须带着已分居的妻子Allison（莫瑞娜·巴卡琳饰），与年轻的儿子Nathan（Roger Dale Floyd饰），踏上危险的征程，赶在大多数人之前，前往安全的港湾。