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灾难片《格陵兰》在美国放弃院线上映

杰拉德·巴特勒主演 HBOMax拿下流媒体版权

2020-10-02 08:52:45 来源：Mtime时光网

灾难片《格陵兰》在美国放弃了影院发行，直接通过PVOD和流媒体“变现”，目前已在欧洲、韩国、中国香港等地的影院上映。

 　　
      时光网讯 由到哪儿哪儿陷落的杰拉德·巴特勒主演，《天使陷落》导演里克·罗曼·沃夫执导的灾难片《格陵兰》原定今年8月14日上映，后因新冠疫情推迟到年底，如今片方决定在美国放弃影院发行，直接通过PVOD和流媒体和观众见面。

     据Deadline独家报道，HBO用2000到3000万美元拿到付费电视和流媒体版权，预计2021年年初上线。

　　

中字预告片

在杰拉德·巴特勒宇宙中，基本上能陷落的都陷落过一遍了。他出演的新科幻灾难片《格陵兰》中，要和《天使陷落》系列的导演里克·罗曼·沃夫重聚。这一回，陷落的换成了地球，杰拉德要对抗的是能毁灭星球的彗星。

     据悉该片投资3500万美元，今年8月底到9月中下旬陆续在欧洲多国以及韩国、中国香港等地上映，全球累计票房已达4500万美元。影片有望引进到中国内地，而加拿大、英国和澳大利亚则会亚马逊流媒体上线。

      《格陵兰》中，杰拉德饰演一位平平无奇的普通人John Garrity，他和地球上数十亿其他人一样，惊恐地看着彗星碎片撞向地球，碾碎无数城市，威胁到人类的生存。John听说格陵兰岛上有避难所，可以让家人活下来，他必须带着已分居的妻子Allison（莫瑞娜·巴卡琳饰），与年轻的儿子Nathan（Roger Dale Floyd饰），踏上危险的征程，赶在大多数人之前，前往安全的港湾。

   编辑：小火纸

关键词： 格陵兰 灾难片 杰拉德·巴特勒 疫情 流媒体
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格陵兰

格陵兰 (2020)

-1.0

导演：里克·罗曼·沃夫

主演：杰拉德·巴特勒

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杰拉德·巴特勒

杰拉德·巴特勒

Gerard Butler

职业：演员 | 制作人 | 编剧

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