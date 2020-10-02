口罩被波拉特玩坏了。

辣眼睛的海报









影片将于10月23在亚马逊Prime上线，特地赶在美国大选之前。





为了让更多人看到，选择流媒体上线，而非新冠疫情下的院线上映。《波拉特》续集是在疫情期间悄悄拍摄（获得了好莱坞各工会允许），飞到了美国和世界多地，也跟前作的拍摄一样冒了生命危险，男主角在其中两天得穿防弹背心。



