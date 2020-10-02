时光网讯 萨莎·拜伦·科恩
主演的2006年喜剧片《波拉特》
有了续集《波拉特2》
，这部伪纪录片有多恶搞，看海报和长长的副片名就知道了：波拉特-为了近期式微的哈萨克斯坦的利益送给副总统迈克儿·彭斯的色情猴子礼物。
影片将于10月23在亚马逊Prime上线，特地赶在美国大选之前。
为了让更多人看到，选择流媒体上线，而非新冠疫情下的院线上映。《波拉特》续集是在疫情期间悄悄拍摄（获得了好莱坞各工会允许），飞到了美国和世界多地，也跟前作的拍摄一样冒了生命危险，男主角在其中两天得穿防弹背心。
2006年《波拉特》
上映了第一集，副片名是“为建设伟大国家哈萨克斯坦的美国文化学习。科恩扮演的波拉特对新闻事业还是有着更广大的追求，于是，在国家情报局的推动下，波拉特和胖胖的电视制作人阿扎马特·巴格托夫一起踏上了探访“世界上最强大的国家--美国”的文化学习之路。扛台摄像机、提个麦克风，简单打理了些行装，波拉特就奔向了神秘的西半球。
虽然看起来就像个找不着北的乡巴佬，见人就老凑张香肠嘴要亲面颊，还总爱街头采访些吓死人的问题，波拉特还是决心拍出具有震撼性意义的“纪录片”回去报效父老。而且私底下，他此行还有着更“艰巨”的任务--娶梦中情人好莱坞艳星帕米拉·安德森回去当第N任老婆。