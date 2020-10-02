









看点一：中国木兰不朽传奇

豪情胆色不输男儿





作为首部巾帼英雄题材国漫院线电影，《木兰：横空出世》历时五年精心制作，制作团队希望为国漫木兰保留《木兰辞》中勇敢善良的品质、保家卫国的热情和英勇无畏的精神，并在此基础之上，赋予她新的身份和性格，用现代化视角诠释全新的木兰故事，希望塑造一个真正具备“坚毅勇敢、守家卫国”英雄品格的中国木兰，再次书写新的传奇故事。







阿桑萌点满满





预告片中的木兰“痞气”“刺头”，“出格”设定让人充满好奇。同时其武力值极高，独自潜入敌营、孤身出城对峙敌军，有大无畏的女子飒爽之气，壮志豪情丝毫不输男儿。在国庆这一勾起所有观众爱国情怀的节日中，相信《木兰：横空出世》这一合家欢影片将以动画形式再次向上至耄耋、下至幼童的所有中国观众诠释真正的中国木兰与家国情怀！











看点二：国画山水盛世纷繁

细节满满尽善尽美





国漫电影《木兰：横空出世》由地道的中国团队呕心制作，除了故事情节外，格外注重影片美感的呈现。影片中塔林山、万里长城、峡谷、官道等重要场景的设计灵感来自于中国国画，淙淙流水或是浩渺烟波、连绵群山或是壮丽峡谷、巍峨高楼或是暗夜城郭，制作团队所表现出精炼概括的手法、绚丽的色彩和细致工笔一展祖国山河的雄伟壮观，以大银幕标准力求呈现一幅幅造化钟神秀的古中国风光。











影片从细节出发，为木兰打造了绝美的家乡，也希望为观众带来长达90分钟的视觉盛宴。其预告片散发出的浓郁国风和颇具东方美学的气质，被观众盛赞为“航拍古中国系列”，以及“有真正的中国气息”！





看点三： 专业武指参与设计

武侠美学出神入化





“木兰一袭铠甲，颈系红巾，手中长刀宛若长蛇，化成几个虚影向独狼突刺；而独狼素蓝战衣加身，头戴墨色眼罩，身段轻盈地在竹架间辗转腾挪。”这是《木兰：横空出世》预告片中出现的精彩打斗画面。











作为一部讲述巾帼英雄的动画影片，其动作设计皆由专业武术指导参与，至制作完成，每个动画师都能打两套有模有样的招式。影片中既展现了中国功夫的格斗拳脚、也有武侠江湖的刀光剑影，将“脚不着地，空中轻功”的中国功夫发挥到极致，颇有“卧虎藏龙”般的江湖武侠神韵。激烈打斗的戏份无一不是动作行云流水、节奏异常紧凑，武学意境韵味一览无余，值得期待！







安能辨我是雌雄





看点四：新角色新故事

国庆档“最能打”天团来袭





影片中增添的许多亦正亦邪的新人物——草原王子阿格、阿桑兄弟、神秘江湖游侠独狼、木兰师长军师，是制作团队为剧情埋下的线索。从目前的预告信息看，木兰在完成任务的过程中，误打误撞结识了阿格，与独狼更是“不打不相识”，全员武力值MAX的设定被观众笑称为“国庆档最能打天团”。





值得一提的是，影片中的小王子——“阿桑”挑起了“萌点”重担，非但形象可爱元气满满，萌化了无数“老阿姨”的心，且“金句频出”，常常语不惊人死不休，为紧张惊险的情节增添了许多喜剧气氛。







国画山水 盛世纷繁





与《木兰辞》中“万里赴戎机，关山度若飞。朔气传金柝，寒光照铁衣。将军百战死，壮士十年归”短短几十字描述了木兰十二载的军营生活不同，此次国漫木兰将聚焦于“揭开惊天阴谋”，展开讲述一个木兰与“幕后黑手”斗智斗勇的全新故事。





影片中，关于“忠君报国”或“个人意志”的人生选择、有关“信任与背叛”的思考都将一一给木兰带来难题，相信看完电影后，观众也能在木兰心境的转变中找到对人生和自我价值的选择与判断。







豪情胆色 家国情怀





看点五：炸燃或柔情

李斯丹妮、张碧晨双双惊艳献声国漫





前不久影片正式曝光的同名主题曲《木兰：横空出世》和片尾曲《木兰心》，分别由超A浪姐李斯丹妮和OST女王张碧晨倾情献声，两位歌手将自身经历化为木兰之魂融入曲中，以歌声娓娓道来木兰热血征战沙场的家国情怀和飒爽外表之下内心的款款柔情，为影片注入了新的木兰力量，皆赢得观众盛赞。有网友甚至动情感慨道“木兰不是一个人，而是胡汉交融时代所有飒爽女子的缩影”，期待之情可见一斑。







神秘角色 手段不凡





国漫电影《木兰：横空出世》讲述了木兰代父从军后的精彩故事。木兰因个性刚强不懂圆滑而被大帅嫌弃，怀着要为老花家争光的想法接受了一次孤身潜入敌营的任务，却在危机四伏的过程中，遭遇了女儿身份被识破的危机，并落入了一个更大的陷阱。面对谁是敌人，谁是朋友的难题，木兰又将该如何拨开层层迷雾、揭开一个惊天阴谋，一切都亟待影片上映揭晓！



