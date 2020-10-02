包括马丁斯科塞斯、诺兰、卡神和李安多名活跃在好莱坞的导演给美国国会写信，请求在资金上支持岌岌可危的影院产业。









时光网讯 新冠疫情对美国影院的打击超出想象，虽然超过65%的影院已开门，但大量好莱坞片推迟到12月甚至明年上映，69%的影院面临着永久关闭的风险。









参与公开信的导演还有巴里·詹金斯、佩德罗·阿莫多瓦、格蕾塔·葛韦格、丹尼斯·维伦纽瓦、阿方索·卡隆、温子仁、王子逸、亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图、派蒂·詹金斯、卢卡·瓜达尼诺等，他们联合美国导演工会、美国电影院业主协会、美国电影协会，一起写的这封信。







这封写给美国参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔、众议院民主党发言人南希·佩洛西、参议院少数党领袖查尔斯·舒默、众议院共和党领袖凯文·麦卡锡的信写道：





“谢谢你们在这个充满挑战性的时刻领导我们的国家，在你们考虑即将到来的新冠救济法规时，我们请求你们优先处理那些受创最重的行业，比如这个国家深受喜爱的电影院。





你们无疑听到很多需要救济的行业的呼声，电影院们已经岌岌可危，我们敦促你们将CARES Act(《新冠病毒疫情救助、减免与经济安全法案》)中未列入预算的资金转向给那些收入受到最大影响行业





电影院产业缺少解决如今窘境的解决方案，可能无法在疫情的冲击下存活。这场疫情对电影院造成了毁灭性的财政打击，93%的电影院公司在2020年第二季度有超过75%的亏损。如果现状继续，69%的中小型院线公司将被迫申请破产或永久关闭，电影院行业将失去66%的工作岗位。





我们的国家承担不起失去电影院提供的社会、经济和文化价值。





电影院观影体验在美国人的生活中占据着核心地位，2019年北美有2.68亿人去电影院大笑、哭泣、做梦、一起感动。





电影院是我们国家最有才华的故事讲述者电影才能的最佳统一体。





每一个渴望成为电影人、演员和制作人的人，都梦想着把自己的艺术带到大银幕上，那是一种代表着电影制作成就顶峰的体验，不可替代。





除了有重要的文化影响，电影院对经济也帮助很大。全美有15万雇员在电影院工作，这项行业支持了电影制作、发行的数百万个工作机会，以及不计其数的依托电影院客流的餐饮、零售工作。





电影院在雇佣边缘人群体方面也是领头羊，包括残疾人、老年人和初次工作者。电影院是一个不可或缺的行业，代表着美国和才华和创造力所能给予的最高水平。





但是如今，我们担心它的未来。





电影院需要针对其状况的特定救助，我们敦促你们出台两党合作的解决方案来提供此类救济，将CARES Act未用尽的资金进行再分配，拨给特定针对电影院此类行业的项目，或通过比如RESTART Act这样的新提案。





这样的解决方案将实现国会‘帮助不堪重负的经济部门及确保我们的资源集中在最需要它们的行业上’的目的。





请为我们国家深受喜爱和必不可少的电影院而斗争，请在任何未来的疫情法规中加入对其的救济。谢谢你们的领导和考虑这项请求。”



