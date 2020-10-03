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国庆档次日全国票房6.34亿

《姜子牙》累计破6亿 《家乡》破5亿

2020-10-03 10:20:22 来源：电影票房

长假第二天市场热度有所回落，全国单日票房比去年同日低了近1.5亿，跌幅也要高于去年同期。


本文转载自公众号“电影票房”

      复工后第七十五天（10月2日）也是国庆假期第二天，全国共排映达39.1万场，观影人次约1600万，根据初步统计产出票房6.34亿

《姜子牙》2.86亿，累计6.47亿；
《我和我的家乡》2.54亿，累计5.28亿；
《夺冠》5600万，累计3.82亿；
《急先锋》2710万，累计1.42亿；
《八佰》456万，累计30.58亿；
《2019阅兵盛典》225万，累计432万；
《一点就到家》87万，累计136万；
《信条》78万，累计4.47亿；
《萌宠流浪记》22万，累计932万；
《阿里巴巴与神灯》19万，累计1859万；
《再见吧！少年》点映15万，累计58万



      长假第二天市场热度有所回落，全国单日票房比去年同日低了近1.5亿，跌幅也要高于去年同期，这是由于今年有两部档期主力电影在国庆当天开画，而且长假首日还是难得的中秋与国庆双节重叠，相对来说首日的加成效应也更大一些。国庆长假前两天总票房已达13.65亿，比去年同期倒退了2.33亿，不过鉴于今年假期长达8天，档期总票房依然不会相差太大。

      《姜子牙》上映次日下跌两成出头，上映两天累计票房已轻松突破6亿，成绩在2020年上映的电影中已仅次于年冠《八佰》；此外，影片仅用两天票房便超过《功夫熊猫2》等动画电影，升居内地影史动画票房第九位。

      《我和我的家乡》上映次日下跌2000多万（-7%），走势与去年的《我和我的祖国》差别不大，目前已显著缩小了与冠军之间的差距，明天就有望逆袭登顶；影片上映两天累计票房开已突破5亿，已位列年度票房季军。

      《夺冠》在排片明显回升后，单日票房环比逆跌27%，并逆袭了《急先锋》升居单日第三。该片走势在几部主力电影中最佳，场均表现也仅次于《我和我的家乡》。

      《八佰》的排片也在回升，单日票房环比暴涨145%，超越《我不是药神》的希望又再次出现。

      周四上映的《一点就到家》首日预排映占比达18.7%，位列当日排片榜第三而《姜子牙》当天的排映空间仍暂时领先《我和我的家乡》，《夺冠》以近10%的占比退居第四。



作者：电影票房   编辑：羊羊

关键词： 内地票房
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