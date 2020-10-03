《木兰：横空出世》今日上映，发布了最新的公映海报。

《木兰：横空出世》今日上映. 时光网讯 国漫电影《木兰：横空出世》于今日正式公映，木兰乘风破浪以黑马之姿席卷而来，成为国庆档必看的合家欢影片。同时发布的公映海报也凸显了国漫木兰非比寻常的飒气豪迈，木兰肃穆而立，夺目的赤色披风下阿格、独狼、阿桑、军师等重要角色若隐若现，似誓要于千军万马中冲出一条血路，背水一战的气势扑面而来！ 国漫电影《木兰：横空出世》于今日正式公映，木兰乘风破浪以黑马之姿席卷而来，成为国庆档必看的合家欢影片。同时发布的公映海报也凸显了国漫木兰非比寻常的飒气豪迈，木兰肃穆而立，夺目的赤色披风下阿格、独狼、阿桑、军师等重要角色若隐若现，似誓要于千军万马中冲出一条血路，背水一战的气势扑面而来！





《木兰：横空出世》以其“中国人讲述中国木兰故事”的内核收获观众力挺，称其为今年“木兰热”的大潮中不可不看的国漫影片。影片正在热映中，假期不妨协同家人一起来影院与木兰共度国庆。





看点满满精彩纷呈

优质国漫老少皆宜





作为首部巾帼英雄题材国漫院线电影，《木兰：横空出世》历时五年精心制作，终于今日上映。此番主创团队对于木兰经典题材及新颖“刺客”人设的精心融合，则为影片提供了“老少通吃”的天然属性。影片不但为木兰保留《木兰辞》中勇敢善良的品质、保家卫国的热情和英勇无畏的精神，并赋予了她新的身份和性格，塑造出一位真正具备“坚毅勇敢、守家卫国”英雄品格的中国木兰。





同时，电影也从细节出发，为观众带来长达90分钟的视觉盛宴，所散发出的浓郁国风和颇具东方美学的气质，被盛赞为“航拍古中国系列”，可见观众们为国漫助威之情溢于言表。





公映海报 除此之外，国漫电影《木兰：横空出世》中展现的中国功夫也是一大精彩看点。无论是格斗拳脚还是武侠江湖的刀光剑影，影片都将“脚不着地，空中轻功”的中国功夫发挥到极致，颇有“卧虎藏龙”般的江湖武侠神韵。





激烈打斗的戏份无一不是动作行云流水、节奏异常紧凑，武学意境韵味一览无余，有观众热议“这才是真正的中国味道！”相信正在热映的《木兰：横空出世》能够为国漫添火加薪，助力国漫崛起之路。





全新木兰征途开启

国庆档必看国漫木兰





历经5年呕心制作，国漫电影《木兰：横空出世》讲述了木兰代父从军后的精彩故事。木兰因个性刚强不懂圆滑而被大帅嫌弃，怀着要为老花家争光的想法接受了一次孤身潜入敌营的任务，却在危机四伏的过程中，遭遇了女儿身份被识破的危机，并落入了一个更大的陷阱。面对谁是敌人，谁是朋友的难题，木兰又将该如何拨开层层迷雾、揭开一个惊天阴谋，不如亲自到影院一探究竟。





影片中，关于“忠君报国”或“个人意志”的人生选择、有关“信任与背叛”的思考都将一一给木兰带来难题，相信看完电影后，观众也能在木兰心境的转变中找到对人生和自我价值的选择与判断。





值得一提的是，影片所体现的木兰精神、家国情怀、国风制作因可看性极高，今日上映后即有观众发布长影评称“《木兰：横空出世》为观众带来的是更武侠的美学和更现代的人物心境，都更加符合观众的口味，尤其适合家长带孩子一起观看。这才是属于我们的‘中国木兰’。”





在国漫电影《木兰：横空出世》中，既可以看到成年人需要的功夫征战等娱乐元素，又可以有孩子看到的萌娃喜剧内容，还有一家人都可以讨论的木兰个人励志正能量，可以欣赏的大好河山美景，可以一起重新背诵的木兰辞。绝对是国庆档期里最适合一家大小观看的合家欢电影。在国庆档大片云集的环境下，期待由国漫匠人制作的首个中国木兰动画影片能够再掀热潮！