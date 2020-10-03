网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

博纳影业出品电影"中国医生"正式开机

刘伟强执导 张涵予李晨发文致敬医务工作者

2020-10-03 11:08:12 来源：Mtime时光网

刘伟强执导的博纳新片《中国医生》于10月1日开机，由张涵予主演。
　　时光网讯　10月1日，由博纳影业集团出品的电影《中国医生》正式开机。该片由刘伟强执导，将全景展现抗击新冠肺炎一线广大医务工作者的感人故事，充分诠释“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”的伟大抗疫精神。据悉，该片将在2021年上映，为建党百年献礼。

电影《中国医生》开机 
张涵予李晨发文致敬医务工作者

　　博纳影业集团出品的抗疫题材影片《中国医生》，于2020年10月1日正式开机。该片由刘伟强执导，集结了电影《中国机长》的核心班底。


《中国医生》导演刘伟强

　　影片开机之际，主演张涵予通过微博表达了自己的激动心情，“在祖国71岁生日这一天，我们的《中国医生》开机了。这是一部向祖国献礼、向中国每一位医务工作者致敬的电影，感谢所有‘中国医生’的付出。他们值得被记住，也应该被歌颂。”主演李晨表示自己将“全心全力”诠释角色，“向中国医务工作者致敬，祝福每一位‘中国医生’安康吉祥！”


《中国医生》开机合影

创作团队曾到一线采风 
网友：抗疫精神值得铭记

　　据悉，早在2020年4月初武汉“解封”的第一时间，电影《中国医生》的创作团队便来到抗疫一线，与数百位医护工作者面对面交流，收集到大量十分珍贵的第一手资料。

　　博纳影业集团创始人、董事长于冬表示：“希望用我们的真情、我们的镜头，记录2020这个特殊的年份，致敬中国抗疫英雄！”

　　“《中国医生》的主创们，必将把‘生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共’的伟大抗疫精神，融入到影片的创作中、角色的塑造中去，真实再现广大医务人员白衣为甲、逆行出征，舍生忘死挽救生命的伟大精神，为广大观众献上一部弘扬中国精神、凝聚中国力量的精品佳作。”


《中国医生》于冬、刘伟强

　　获悉影片开机，有不少网友积极发表评论响应，有网友表示：“早就期待一部关于医务工作者的正能量的电影！”还有网友称：“中国医务工作者在抗疫工作中展现出的精神，值得歌颂和铭记！《中国机长》拍得好，期待《中国医生》！”

抗疫题材电影《中国医生》开机

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 中国医生 刘伟强 张涵予 李晨
关注时光网微信

相关电影/影人

中国医生

中国医生 (2021)

0.0

导演：刘伟强

主演：张涵予

在线播放

张涵予

张涵予

Hanyu Zhang

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

刘伟强

刘伟强

Andrew Lau

职业：导演 | 摄影

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

《阿凡达2》又双叒叕曝新片场照

卡神：《阿凡达》几部续集都在做了！

4
卡神：《阿凡达》续集在做了！
2

时光早报:"信条"北美四连冠全球2.83亿

华金菲尼克斯得子 "囧雪"妻子萝斯怀孕

早上好，今天是周一，全球电影圈发生了哪些大事？
3

周杰伦监制赛车电影"叱咤风云"发剧照

昆凌&曹佑宁&范逸臣领衔主演极速狂飙

5
周杰伦监制、昆凌主演的赛车电影《叱咤风云》，发布了一..
4

"笑颜女王"竹内结子自杀去世年仅40岁

未留遗书 曾出演《午夜凶铃》《草莓之夜》

竹内结子今年1月刚生下第二个孩子，如今突然离开人间。
5

动画《二郎神之深海蛟龙》首曝预告

妖邪窃取封神榜 二郎神面临神魔大战

妖邪元神唆使蛟龙入海，妄图窃取封神榜。危难之际，姜子..

查看更多