刘伟强执导的博纳新片《中国医生》于10月1日开机，由张涵予主演。

时光网讯 10月1日，由博纳影业集团出品的电影《中国医生》正式开机。该片由刘伟强执导，将全景展现抗击新冠肺炎一线广大医务工作者的感人故事，充分诠释“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”的伟大抗疫精神。据悉，该片将在2021年上映，为建党百年献礼。





电影《中国医生》开机

张涵予李晨发文致敬医务工作者





博纳影业集团出品的抗疫题材影片《中国医生》，于2020年10月1日正式开机。该片由刘伟强执导，集结了电影《中国机长》的核心班底。









《中国医生》导演刘伟强





影片开机之际，主演张涵予通过微博表达了自己的激动心情，“在祖国71岁生日这一天，我们的《中国医生》开机了。这是一部向祖国献礼、向中国每一位医务工作者致敬的电影，感谢所有‘中国医生’的付出。他们值得被记住，也应该被歌颂。”主演李晨表示自己将“全心全力”诠释角色，“向中国医务工作者致敬，祝福每一位‘中国医生’安康吉祥！”







《中国医生》开机合影 《中国医生》开机合影





创作团队曾到一线采风

网友：抗疫精神值得铭记





据悉，早在2020年4月初武汉“解封”的第一时间，电影《中国医生》的创作团队便来到抗疫一线，与数百位医护工作者面对面交流，收集到大量十分珍贵的第一手资料。





博纳影业集团创始人、董事长于冬表示：“希望用我们的真情、我们的镜头，记录2020这个特殊的年份，致敬中国抗疫英雄！”





“《中国医生》的主创们，必将把‘生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共’的伟大抗疫精神，融入到影片的创作中、角色的塑造中去，真实再现广大医务人员白衣为甲、逆行出征，舍生忘死挽救生命的伟大精神，为广大观众献上一部弘扬中国精神、凝聚中国力量的精品佳作。”









《中国医生》于冬、刘伟强





获悉影片开机，有不少网友积极发表评论响应，有网友表示：“早就期待一部关于医务工作者的正能量的电影！”还有网友称：“中国医务工作者在抗疫工作中展现出的精神，值得歌颂和铭记！《中国机长》拍得好，期待《中国医生》！”





抗疫题材电影《中国医生》开机

编辑：甄甏甏