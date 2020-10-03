网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

陈可辛：这部电影经历了很多没试过的事

《夺冠》发布“互换角色”主创特辑

2020-10-03 12:32:22 来源：Mtime时光网

陈可辛：“这部戏经历了很多以前从来没试过的事情。”
      时光网讯 10月3日，电影《夺冠》（原名《中国女排》）票房突破4亿大关。影片发布“互换角色”主创特辑，揭秘如何在电影中重新“锻造”这支冠军之师。

      电影《夺冠》展现了中国女排近40年的奋斗史，几代功勋接力，共同造就了这支王牌之师。从选角到呈现，可谓形神兼备地复刻了这支“冠军之师”。陈可辛直呼：“这部戏经历了很多以前从来没试过的事情。”

      80年代女排的演员，是由剧组全国“海选”，从几千名专业排球运动员中层层淘汰最终选定的。这些从未接触过表演的素人女孩，经历了漫长的排球训练和表演课程；新一代女排队员则真人空降，里约奥运冠军队几乎全员出演。虽然是本尊还原亲身经历，也有重重障碍。朱婷表示演了戏才知道演员的辛苦：“我第一天熬夜到凌晨三点，垮了。”面对导演要求的情感爆发，朱婷也难以入戏。后来巩俐现场化身“表演指导”，与朱婷在片场走心长谈，告诉她：“不要去演，你心里表达什么就说出来。”才成就片中朱婷与郎指导打开心扉的对手戏。

      把运动员变成演员不易，演员变成运动员同样是巨大挑战，一干主演纷纷苦心钻研球技。开拍前巩俐贴身跟随郎平观察学习，在场边勤记笔记的模样俨然一位优等生。郎指导也十分贴心，为了方便巩俐学习，不顾腰腿的旧伤始终站着指导。吴刚更是练球练到肌肉拉伤。

   编辑：羊羊

关键词： 夺冠
关注时光网微信

相关电影/影人

夺冠

夺冠 (2020)

7.4

导演：陈可辛

主演：巩俐 黄渤

在线播放

陈可辛

陈可辛

Peter Chan

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

《阿凡达2》又双叒叕曝新片场照

卡神：《阿凡达》几部续集都在做了！

4
卡神：《阿凡达》续集在做了！
2

时光早报:"信条"北美四连冠全球2.83亿

华金菲尼克斯得子 "囧雪"妻子萝斯怀孕

早上好，今天是周一，全球电影圈发生了哪些大事？
3

周杰伦监制赛车电影"叱咤风云"发剧照

昆凌&曹佑宁&范逸臣领衔主演极速狂飙

5
周杰伦监制、昆凌主演的赛车电影《叱咤风云》，发布了一..
4

"笑颜女王"竹内结子自杀去世年仅40岁

未留遗书 曾出演《午夜凶铃》《草莓之夜》

竹内结子今年1月刚生下第二个孩子，如今突然离开人间。
5

动画《二郎神之深海蛟龙》首曝预告

妖邪窃取封神榜 二郎神面临神魔大战

妖邪元神唆使蛟龙入海，妄图窃取封神榜。危难之际，姜子..

查看更多