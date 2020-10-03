陈可辛：“这部戏经历了很多以前从来没试过的事情。”









80年代女排的演员，是由剧组全国“海选”，从几千名专业排球运动员中层层淘汰最终选定的。这些从未接触过表演的素人女孩，经历了漫长的排球训练和表演课程；新一代女排队员则真人空降，里约奥运冠军队几乎全员出演。虽然是本尊还原亲身经历，也有重重障碍。朱婷表示演了戏才知道演员的辛苦：“我第一天熬夜到凌晨三点，垮了。”面对导演要求的情感爆发，朱婷也难以入戏。后来巩俐现场化身“表演指导”，与朱婷在片场走心长谈，告诉她：“不要去演，你心里表达什么就说出来。”才成就片中朱婷与郎指导打开心扉的对手戏。





把运动员变成演员不易，演员变成运动员同样是巨大挑战，一干主演纷纷苦心钻研球技。开拍前巩俐贴身跟随郎平观察学习，在场边勤记笔记的模样俨然一位优等生。郎指导也十分贴心，为了方便巩俐学习，不顾腰腿的旧伤始终站着指导。吴刚更是练球练到肌肉拉伤。