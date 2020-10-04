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沙漠怪物！《怪物猎人》首曝先导预告

同名游戏改编作品 有望明年4月上映

2020-10-04 08:41:30 来源：Mtime时光网

打怪物啦！
      

先导预告

时光网讯 米拉·乔沃维奇等主演的游戏改编电影《怪物猎人》首曝先导预告，米拉和其他军人一开始机关炮和自动步枪对付从沙漠中冒出来的怪物，早前剧照曝光的“40米”大砍刀和双刀还没亮相。

      《怪物猎人》游戏于2004年首次推出，玩家在游戏中饰演猎人，通过不断讨伐各种巨型怪物获得金钱与装备，享受在大自然中狩猎怪兽的乐趣。

　　米拉·乔沃维奇饰演的女主角是联合国军队队长娜塔莉·阿蒂米斯，她意外落入传送门，进入了一个怪兽栖息的异世界，并将与泰国演员托尼·贾饰演的猎人共同击退怪兽，关闭传送门来阻止怪物侵袭地球。

      《怪物猎人》由米拉·乔沃维奇的丈夫保罗·安德森执导，影片原定今年9月4日上映，因疫情推迟到明年4月上映。




   编辑：小火纸

关键词： 怪物猎人 米拉乔沃维奇 先导预告
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怪物猎人

怪物猎人 (2021)

0.0

导演：保罗·安德森

主演：米拉·乔沃维奇

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