时光网讯
先强调下，这只是美国漫画粉丝圈的传言，一些视频博主和漫画网站有提到。漫威影业CEO凯文·费奇
想在《奇异博士2》
中将多元宇宙概念贯彻到底，欲邀请汤姆·克鲁斯
演钢铁侠、艾米莉·布朗特
演黑寡妇。
如果上述传言均能实现，小编只能用一句“漫威粉要过年了”来形容。
上世纪90年代好莱坞电影公司就想过拍钢铁侠，尼古拉斯·凯奇
和汤姆·克鲁斯
都被片方考虑过。直到2006年漫威影业决定开拍时，换成了小罗伯特·唐尼
扮演，事后也证明了漫威的眼光。2018年阿汤哥曾对外媒表示，“我根本没接触过（钢铁侠），而且我超爱小罗伯特-唐尼，我无法想像这个角色是别人演的，我觉得由他来诠释十分完美。”
据外媒cosmicbook网站和视频博主“Beyond The Trailer”在节目提到的信息，因为《奇异博士2》副片名是“进入疯狂宇宙”，因此凯文·费奇想让阿汤哥扮演平行宇宙的钢铁侠，和唐尼的钢铁侠并不冲突。而艾米莉·布朗特
则扮演平行宇宙的黑寡妇，和斯嘉丽·约翰逊的版本也不冲突。
刚好这两个角色在漫威电影宇宙中已经“死”了。
这还没算完，既然是多元宇宙，那么一切皆有可能。传言说，已经多次强调辞演金刚狼的休·杰克曼
都可能会被请回来。在视频博主@GraceRandolph的爆料中，华金·菲尼克斯
扮演奇异博士、亚历山大·斯卡斯加德
扮演雷神都有提到。不如把爱德华·诺顿找回来演绿巨人好了，凑成“漫威春晚”。
上述传言脑洞比较大，大家先听听就好。目前可以确定的消息是《蜘蛛侠：英雄归来3》
方面的。上周好莱坞多家权威媒体报道，曾在《超凡蜘蛛侠2》
中亮相的杰米·福克斯
会在该片中重新扮演电光人，这条消息得到了杰米·福克斯本人的证实，他表示这次他不再是蓝色扮相，而是其他很酷的形象。
除了杰米·福克斯，J·K·西蒙斯
扮演的报社老板早在《蜘蛛侠：英雄远征》
片尾彩蛋就出现，也就是说索尼和漫威不介意老版《蜘蛛侠》演员在新版中出现。那么，粉丝们就畅想三个蜘蛛侠同框的画面了。
粉丝制图
其实漫威的这些传言并非异想天开，DC这边早就确定要走多元宇宙或者说平行宇宙的路了， 《闪电侠》独立电影中，本·阿弗莱克和迈克尔·基顿不是都要回归扮演蝙蝠侠吗？