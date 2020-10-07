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阿汤哥演钢铁侠&艾米莉布朗特黑寡妇？

《奇异博士2》多元宇宙真有这么疯狂吗

2020-10-07 15:09:55 来源：Mtime时光网

这么多传言，哪怕实现一个都是爆炸性消息，大家假期听着过过瘾。
粉丝绘制的想象图

　　时光网讯 先强调下，这只是美国漫画粉丝圈的传言，一些视频博主和漫画网站有提到。漫威影业CEO凯文·费奇想在《奇异博士2》中将多元宇宙概念贯彻到底，欲邀请汤姆·克鲁斯演钢铁侠、艾米莉·布朗特演黑寡妇。

　　此外，休·杰克曼重新扮演金刚狼，托比·马奎尔安德鲁·加菲尔德汤姆·赫兰德三个蜘蛛侠同框也在计划中。

　　如果上述传言均能实现，小编只能用一句“漫威粉要过年了”来形容。

      《奇异博士2》定档2022年3月25日，老版《蜘蛛侠》导演山姆·雷米执导，目前确定的是本尼迪克特·康伯巴奇伊丽莎白·奥尔森切瓦特·埃加福特本尼迪特·王回归。

艾米莉布朗特版黑寡妇想象图

　　上世纪90年代好莱坞电影公司就想过拍钢铁侠，尼古拉斯·凯奇汤姆·克鲁斯都被片方考虑过。直到2006年漫威影业决定开拍时，换成了小罗伯特·唐尼扮演，事后也证明了漫威的眼光。2018年阿汤哥曾对外媒表示，“我根本没接触过（钢铁侠），而且我超爱小罗伯特-唐尼，我无法想像这个角色是别人演的，我觉得由他来诠释十分完美。”

　　据外媒cosmicbook网站和视频博主“Beyond The Trailer”在节目提到的信息，因为《奇异博士2》副片名是“进入疯狂宇宙”，因此凯文·费奇想让阿汤哥扮演平行宇宙的钢铁侠，和唐尼的钢铁侠并不冲突。而艾米莉·布朗特则扮演平行宇宙的黑寡妇，和斯嘉丽·约翰逊的版本也不冲突。

     刚好这两个角色在漫威电影宇宙中已经“死”了。

　　说到黑寡妇，2010年《钢铁侠2》开拍前，艾米莉·布朗特已经是漫威锁定的人选之一，但她在《穿普拉达的女王》之后和福斯电影公司有协议在身，最终福斯执行选择权让她拍同一年上映的《格列佛游记》，漫威于是让斯嘉丽·约翰逊演黑寡妇。
国外视频博主爆料

　　这还没算完，既然是多元宇宙，那么一切皆有可能。传言说，已经多次强调辞演金刚狼的休·杰克曼都可能会被请回来。在视频博主@GraceRandolph的爆料中，华金·菲尼克斯扮演奇异博士、亚历山大·斯卡斯加德扮演雷神都有提到。不如把爱德华·诺顿找回来演绿巨人好了，凑成“漫威春晚”。
要是真的，《奇异博士2》不比《复联4》规模小

　　上述传言脑洞比较大，大家先听听就好。目前可以确定的消息是《蜘蛛侠：英雄归来3》方面的。上周好莱坞多家权威媒体报道，曾在《超凡蜘蛛侠2》中亮相的杰米·福克斯会在该片中重新扮演电光人，这条消息得到了杰米·福克斯本人的证实，他表示这次他不再是蓝色扮相，而是其他很酷的形象。

　　除了杰米·福克斯，J·K·西蒙斯扮演的报社老板早在《蜘蛛侠：英雄远征》片尾彩蛋就出现，也就是说索尼和漫威不介意老版《蜘蛛侠》演员在新版中出现。那么，粉丝们就畅想三个蜘蛛侠同框的画面了。


　　虽然《蜘蛛侠：英雄远征》中神秘客提到的“多元宇宙”是谎言，但如果《蜘蛛侠：英雄归来3》和《奇异博士2》有联系呢？多元宇宙中三个蜘蛛侠大战电光人也不是不可能。
粉丝制图

　　其实漫威的这些传言并非异想天开，DC这边早就确定要走多元宇宙或者说平行宇宙的路了， 《闪电侠》独立电影中，本·阿弗莱克和迈克尔·基顿不是都要回归扮演蝙蝠侠吗？

   编辑：小火纸

关键词： 漫威宇宙 MCU 艾米莉布朗特 黑寡妇 钢铁侠 蜘蛛侠 凯文费奇
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