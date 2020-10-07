这么多传言，哪怕实现一个都是爆炸性消息，大家假期听着过过瘾。

粉丝绘制的想象图













如果上述传言均能实现，小编只能用一句“漫威粉要过年了”来形容。









艾米莉布朗特版黑寡妇想象图













刚好这两个角色在漫威电影宇宙中已经“死”了。





国外视频博主爆料















粉丝制图





其实漫威的这些传言并非异想天开，DC这边早就确定要走多元宇宙或者说平行宇宙的路了， 《闪电侠》独立电影中，本·阿弗莱克和迈克尔·基顿不是都要回归扮演蝙蝠侠吗？