根据真实人物改编的新作《草原上的萨日朗》日前在内蒙古赤峰开机，以当地村党支部女书记赵会杰为人物原型展开。

时光网讯

电影《草原上的萨日朗》为2020年北京市广播电视局重点扶持项目、北京广播电视网络视听发展基金资助项目。由北京高兴文化传媒有限公司、东扩文化传媒（北京）有限公司、（文化中国）传媒股份有限公司、内蒙古电影制片厂有限责任公司、北京风雷益影业传媒投资有限公司出品，并定于爱奇艺网络独家发行。













该影片以打赢脱贫攻坚战、全面步入小康社会为主题，以主人公女村支书，带领村民们脱贫致富为主线，讲述了主人公赵会杰（方青卓饰）带领村民开展胡萝卜种植失败后，大家开始对她产生质疑。面对重重压力她总结了经验教训，最终锁定种植中草药材。





村里走出去的企业家李永波回乡探亲赵会杰几经周折多次劝说、期间笑料层出，最终李永波决定留下建厂、办合作社，实现了中草药种植的产业化。在国家的扶贫政策下，赵会杰最终带领老百姓实现了全面脱贫，奔小康的故事。











电影《草原上的萨日朗》的人物原型赵会杰，是内蒙古赤峰市大庙镇小庙子村党支部书记。2018年1月当选全国人大代表，三年她和总书记四次面对面。在她的带动下，2009年人均收入不足4000元的小庙子村，在2019年末人均收入达到了14500元。





电影《草原上的萨日朗》领衔主演方青卓，曾获飞天奖最佳女主角，上海国际电影节最佳女主角。其代表作《雪野》、《乔迁之喜》、《平安是福》等深受观众喜爱。其本人乐观豁达、风趣幽默的性格也和片中人物十分契合。





刘洋、杜旭东、李耕、汪永贵











电影《草原上的萨日朗》于2020年10月1日双节之际，在内蒙古赤峰大庙镇小庙子村举行开机仪式。该片以内蒙古赤峰市大庙镇小庙子村党支部书记赵会杰为人物原型展开，由尚永峰执导，虞俊达，陈彦新担任总制片人，演员方青卓，邵峰、韩菲儿、杜旭东、李耕等参演并出席了开机仪式。

编辑：甄甏甏