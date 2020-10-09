网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光早报：“唐探3”定档2021大年初一

奇异博士蜘蛛侠再合作 国庆档票房近40亿

2020-10-09 08:58:11 来源：Mtime时光网

早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.奇异博士有望亮相《蜘蛛侠3》



      据外媒“好莱坞报道者”报道，本尼迪克特·康伯巴奇将在《蜘蛛侠：英雄归来3》中扮演奇异博士，搭档汤姆·赫兰德的蜘蛛侠，疯狂的多元宇宙真的要来了？

　　目前漫威影业还未对这则报道给予证实，但“好莱坞报道者”在业界有着相当的权威性，已经不是什么粉丝之间的传言了。

02.大卫芬奇新片《曼克》首曝预告



先导预告

      大卫·芬奇执导、加里·奥德曼主演新片《曼克》首曝预告。

      该片是大卫·芬奇自2014年《消失的爱人》后执导的首部长片，剧本来自其已逝的父亲杰克·芬奇。

      影片将于12月4日Netflix上线。

03.皮克斯新片《心灵奇旅》转战流媒体



      皮克斯探讨“灵魂”的动画新片《心灵奇旅》确定将于12月25日圣诞直接上线流媒体Disney+，且不像《花木兰》那样需要额外付费点播。 ​​​​

04.《神奇女侠》导演担忧影院或将灭绝



      上周Cineworld集团宣布：在英国和美国的800家影院2021年之前保持关闭，在电影业内引发担忧。近日，《神奇女侠1984》导演派蒂·杰金斯接受路透社采访时发出警告：“这是个不可逆的过程，或许我们会永远地失去影院。”

　派蒂杰金斯强调，《神奇女侠1984》上线流媒体的选项甚至都没有讨论过，她认为这部电影属于大银幕。



01.国庆档内地票房近40亿



      据专资办发布数据，10月1日-7日中国电影票房约为36.96亿元，取得中国影史国庆档票房第二的成绩。《我和我的家乡》《姜子牙》《夺冠》位列今年国庆档票房前三。

02.《唐人街探案3》定档2021大年初一



      因疫情从2020年春节档撤档的《唐人街探案3》官宣将于2021大年初一上映。

     这次案情将发生在日本，影片由王宝强、刘昊然、妻夫木聪、托尼贾、长泽雅美、染谷将太、铃木保奈美、浅野忠信、三浦友和、尚语贤、肖央、张子枫、邱泽、张钧甯等主演。

   编辑：羊羊

关键词： 时光早报 漫威 心灵奇旅 内地票房
关注时光网微信

相关电影/影人

蜘蛛侠：英雄归来3

蜘蛛侠：英雄归来3 (2021)

0.0

导演：乔·沃茨

主演：汤姆·赫兰德

在线播放

曼克

曼克 (2020)

0.0

导演：大卫·芬奇

主演：加里·奥德曼

在线播放

心灵奇旅

心灵奇旅 (2020)

0.0

导演：彼特·道格特

主演：杰米·福克斯

在线播放

显示更多∨

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

范冰冰劳模姐等主演"355"首曝预告片

5位女特工群戏 "黑凤凰"西蒙金伯格执导

6
5国女特工代号“355”，联手阻止世界毁灭。
2

阿汤哥演钢铁侠&艾米莉布朗特黑寡妇？

《奇异博士2》多元宇宙真有这么疯狂吗

这么多传言，哪怕实现一个都是爆炸性消息，大家假期听着..
3

沙漠怪物！《怪物猎人》首曝先导预告

同名游戏改编作品 有望明年4月上映

打怪物啦！
4

维伦纽瓦"沙丘"再发剧照!甜茶美如画

"灭霸"一身肌肉手持兵器 北美暂定档12.18

8
来看看《沙丘》的新剧照！
5

真人电影版《生化危机》要重启了

米拉乔沃维奇不再参与 全新演员阵容

这是近期第三个关于《生化危机》的项目了。

查看更多