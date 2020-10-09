早上好，全球电影圈又发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。















02.大卫芬奇新片《曼克》首曝预告















该片是大卫·芬奇自2014年《消失的爱人》后执导的首部长片，剧本来自其已逝的父亲杰克·芬奇。





影片将于12月4日Netflix上线。





03.皮克斯新片《心灵奇旅》转战流媒体















04.《神奇女侠》导演担忧影院或将灭绝











上周Cineworld集团宣布：在英国和美国的800家影院2021年之前保持关闭，在电影业内引发担忧。近日，《神奇女侠1984》导演派蒂·杰金斯接受路透社采访时发出警告：“这是个不可逆的过程，或许我们会永远地失去影院。”















01.国庆档内地票房近40亿















02.《唐人街探案3》定档2021大年初一











因疫情从2020年春节档撤档的《唐人街探案3》官宣将于2021大年初一上映。





这次案情将发生在日本，影片由王宝强、刘昊然、妻夫木聪、托尼贾、长泽雅美、染谷将太、铃木保奈美、浅野忠信、三浦友和、尚语贤、肖央、张子枫、邱泽、张钧甯等主演。