过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.奇异博士有望亮相《蜘蛛侠3》
据外媒“好莱坞报道者”报道，本尼迪克特·康伯巴奇将在《蜘蛛侠：英雄归来3》
中扮演奇异博士，搭档汤姆·赫兰德的蜘蛛侠，疯狂的多元宇宙真的要来了？
目前漫威影业还未对这则报道给予证实，但“好莱坞报道者”在业界有着相当的权威性，已经不是什么粉丝之间的传言了。
02.大卫芬奇新片《曼克》首曝预告
大卫·芬奇执导、加里·奥德曼主演新片《曼克》
首曝预告。
该片是大卫·芬奇自2014年《消失的爱人》后执导的首部长片，剧本来自其已逝的父亲杰克·芬奇。
影片将于12月4日Netflix上线。
03.皮克斯新片《心灵奇旅》转战流媒体
皮克斯探讨“灵魂”的动画新片《心灵奇旅》
确定将于12月25日圣诞直接上线流媒体Disney+，且不像《花木兰》那样需要额外付费点播。
04.《神奇女侠》导演担忧影院或将灭绝
上周Cineworld集团宣布：在英国和美国的800家影院2021年之前保持关闭，在电影业内引发担忧。近日，《神奇女侠1984》导演派蒂·杰金斯接受路透社采访时发出警告：“这是个不可逆的过程，或许我们会永远地失去影院。”
01.国庆档内地票房近40亿
02.《唐人街探案3》定档2021大年初一
因疫情从2020年春节档撤档的《唐人街探案3》官宣将于2021大年初一上映。
这次案情将发生在日本，影片由王宝强、刘昊然、妻夫木聪、托尼贾、长泽雅美、染谷将太、铃木保奈美、浅野忠信、三浦友和、尚语贤、肖央、张子枫、邱泽、张钧甯等主演。