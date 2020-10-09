国庆八天假期今天正式收官，内地市场在加长黄金周内产出票房39.56亿，大盘虽比得到“七十大庆”的去年国庆档下滑11.4%，但远远高于去年以前的其他国庆档。

本文转载自公众号“电影票房”





复工后第八十一天（10月8日）也是国庆假期最后一天，全国共排映达36.7万场，观影人次约665万，根据初步统计产出票房2.6亿。















国庆八天假期今天正式收官，内地市场在加长黄金周内产出票房39.56亿，大盘虽比得到“七十大庆”的去年国庆档下滑11.4%，但远远高于去年以前的其他国庆档；作为内地市场从疫情恢复后的首个黄金周档期，国庆假期累计共动员近亿人次走进影院，整个档期和几部主力影片都相对较好地完成了市场预期目标。





其中IMAX贡献票房约1.28亿元人民币，占国庆档总票房约3.2%并创下IMAX最佳国庆档票房纪录。尽管影院限流75%以及2019年国庆档IMAX已经创下破纪录的成绩，今年仍再创新高且比去年增长23%，票房市场份额提升约100个基点。























国庆档票房近40亿人次近亿





一、国庆档大盘盘点

2020年国庆-中秋八天长假今天正式收官，在《我和我的家乡》和《姜子牙》两部影片领衔下，内地市场在国庆档八天假期共产出票房39.52亿，较去年国庆七天假期下滑11.5%。今年国庆假期共有近1亿人次走进影院观影，观影人次比去年同期下滑1900余万；本届国庆档共放映314万场，场次同比去年增加6.1%；国庆档平均票价39.6元，也比去年同期上涨2元。假期间场均人次达32人，同比则下滑13人。





除了假期最后一天外，国庆假期前七天单日票房都突破3亿关口，其中中秋和国庆双节重叠的假期首日票房高达7.43亿，当日大盘远超七夕节当天的5.27亿，刷新2020年内地市场单日最高票房纪录，而内地也成为本年度全球唯一实现单日大盘破亿美元的市场。国庆假期第二至第四天票房分别高达6.76亿、5.86亿和5.04亿，国庆档单日大盘连续四天破5亿也是继去年之后，历史同期第二次达成。整体来看，今年国庆档大盘日跌幅要比过去两年更快，不过10月7日单日大盘仍高达3.65亿元，依然要高于2018年国庆档票房最高的一天。在强大的假期效应助力下，10月仅用一周时间便超过暑期档8月的34.02亿，成为2020年内地市场票房最高的月份。











国庆和中秋重叠再次造就八天的超长“黄金周”，2020年国庆档票房要比同样八天假期的2017年国庆档高了近50%。同时作为影院复工以后的首个大型档期，也是2020年唯一的黄金周档期，市场和观众都对国庆长假抱有极高期望。本次国庆档影片数量及类型也都超过往年，而各部影片也比较分散地进驻市场，从最早起片的《夺冠》到最晚进场的《一点就到家》，几部新片的开画日期横跨十天之久。今年的新片不再拥挤开画，不过国庆档屡见不鲜的“逆袭”好戏却又再次上演，首先是《夺冠》单日票房在10月2日逆袭《急先锋》，随后再有《我和我的家乡》单日票房和累计票房接连反超《姜子牙》。跟前几年的《夏洛特烦恼》和《湄公河行动》等片的逆袭稍微不同，今年国庆档的逆袭戏码虽然来得更快，但是基本都不出人意料。

在经历2019年“建国七十年大庆”之后，国庆档的整体容量已经全面抬升，国庆档已经容得下多部票房大作同台较量。虽然今年国庆档未能追平去年的历史最高纪录，表现也算不上大爆特爆，但是考虑到目前影院还存在75%上座率限制，以及内地市场刚刚从疫情中恢复不久，国庆档票房能够达到去年的九成左右，整个档期以及各部影片都已经很好地完成了任务。





不过从国庆档后半程的市场走势来看，可以想见在假期结束之后，直到10月25日《金刚川》上映之前的这段时间里，单靠国庆档影片支撑市场肯定是不够的，为了避免9月中下旬的市场低迷局面再次出现，之前未上映的那些期待值较高的复映片、以及其他各家片方目前压在手里的新片，是时候拿出来上映啦。

受疫情影响，全国电影院在1月24日至7月19日停业长达半年，而2020年内地总票房在10月3日才突破100亿关口，比前两年晚了七个月才抵达此关口。对比之下，2019年全国总票房在同一天已经冲破500亿大关。疫情对于电影行业尤其是放映业带来的创伤极其严重，目前除了我国内地之外，其他欧美市场仍未走出疫情的阴霾。而随着好莱坞第四季度新片的全面押后上映，目前复苏地较好的内地市场在未来几个月也将面临严峻挑战。截至国庆假期收官，2020年内地市场总票房已超122亿，距离全球最高的北美市场已只相差14亿左右。乐观预计，内地市场将在本月底赶超北美地区，加冕全球最大电影市场。北美马上就将无片可放，想要在年底反超回来的可能性也已不存在。

二、国庆档单片表现简述

在经历很长一段时间的“休眠期”之后，内地放映市场在《八佰》的带动下，以较快速度恢复到疫情之前的正常水平，中国电影行业也基本回到正常的轨道。在经历不太满意的9月份后，八天的国庆档既是对整个行业的一次“大考”，也是全国影院期盼良久的回血机会。今年国庆档阵容强大，“爆款相”十足的动画巨制《姜子牙》，有星光璀璨的单元型电影《我和我的家乡》，还有提前抢跑的体育大片《夺冠》，而《急先锋》《一点就到家》等中小体量也让观众在假期市场拥有更多选择，整个国庆档也还算多姿多彩。











国产献礼作品《我和我的家乡》八天假期豪取票房18.68亿，成为今年国庆档最大赢家。作为全国影院复工后首部高调定档的国产巨作，《家乡》延续了去年《我和我的祖国》集体创作的模式，影片由张艺谋担当总监制，宁浩、徐峥、陈思诚、闫非&彭大魔、邓超&俞白眉等分别执导五个地域性的嘉兴故事，再现了我们国家近些年的发展历程。影片在国庆假期首日进账票房2.74亿，当天不敌《姜子牙》，屈居单日票房亚军。不过，影片在最初三天票房保持不跌，并且在10月3日逆袭《姜子牙》登顶单日票房榜，其累计票房也在4日反超《姜子牙》，较早锁定本届国庆档的总冠军。《家乡》以年度最快速度突破10亿大关，单日票房连续七天突破2亿也创下国庆档的首例。截止目前，影片已经超过《疯狂动物城》和《西游伏妖篇》等多部作品，跻身内地影史总票房榜前30名。此外，《家乡》还成为继《八佰》之后，今年第二部跻身全球年度票房前五的国产片。







国产动画《姜子牙》假期八天进账13.8亿，屈居国庆档票房亚军。由彩条屋出品的这部奇幻动画在国庆（中秋）节首日斩获票房3.6亿，刷新国产电影在非春节档的首日纪录。由于跟影史动画冠军《哪吒之魔童降世》存在关联，《姜子牙》的期待值一直在国庆档诸片中领跑，其首日预售就大幅刷新动画影史纪录。影片开画首日不仅将《哪吒之魔童降世》保持的影史动画首日纪录提升超一倍，还直接改写《哪吒》保持的动画最高单日纪录（3.42亿）。影片连续两天破3亿，仅用两天时间就跻身内地影史动画票房前十名，仅用五天时间就跻身动画影史前五名。尽管《姜子牙》未能摆脱被逆袭的命运，不过也已经是影史吸金速度最快的动画片之一。按照目前的走势，影片仍非常有望取代《疯狂动物城》，成为新的动画影史亚军。







《夺冠》（原名《中国女排》）国庆假期收获票房3.58亿，位列黄金周票房季军，累计票房已突破6亿大关。《夺冠》此次提档至9月25日上映，不过由于当时市场太过低迷，前几天的票房表现并不突出。不过随着国庆假期的到来，作为较符合节日气氛的电影，《夺冠》假期间的场均表现非常坚挺，在10月2日便轻松逆袭《急先锋》，之后又连续几天保持极低跌幅，场均人次甚至反超《姜子牙》。







由成龙主演的动作片《急先锋》国庆假期收获票房1.62亿，排在档期第四位，累计票房已超2.2亿。由唐季礼执导的这部新作于9月30日开画拿下单日冠军，但其在上映次日被新片抢占不少场次，所以进入假期之后的单日票房也只与首日持平，并未吃到太多加成。影片从上映第三天开始跳水，也被《夺冠》轻松逆袭，直到假期最后两天才稳定下来。最终，《急先锋》票房只略高于成龙上一部电影《神探蒲松龄》1.6亿的累计票房，成绩与成龙之前的国庆档作品《英伦对决》（5.4亿）或《铁道飞虎》（6.99亿）相差悬殊。











刘昊然、彭昱畅、尹昉主演的喜剧《一点就到家》是开画较晚的国庆档电影，该片在假期收获票房1亿，位列档期票房第五。该片在假期后半段单日票房不断逆跌，进入工作日后还将有不小的发挥空间。







