《敦煌藏画》以弘扬千年敦煌魅力、传承艺术匠心为核心，以Vlog的创新形式，明星嘉宾为用户沉浸式体验还原敦煌浮沉千年背后的故事。







时光网讯 国内首档明星探寻敦煌文化创新Vlog《敦煌藏画》即将在今日头条、抖音和西瓜视频，三端联动播出。





据悉《敦煌藏画》Vlog由中国文物报社、敦煌市委宣传部、敦煌博物馆、敦煌画院等提供相关支持，国风音乐美少年霍尊全程参与，更有敦煌研究院数字中心专家孙洪才、敦煌彩塑修复非物质文化传承人杜永卫，及敦煌舞创始人高金荣等艺术界大师鼎力加盟。





作为最早入选世界文化遗产的中国遗产之一，敦煌莫高窟地处河西走廊的西端，人烟稀少的沙漠给她的神秘多添了几分色彩，七百三十五窟、两千一百四十五尊像，四点五万平方米壁画、承载的是数千年来中西文化交流发展的不凡硕果，更是世界文化遗产界弥留给后人不可多得的伟大艺术宝库。《敦煌藏画》以弘扬千年敦煌魅力、传承艺术匠心为核心，以Vlog的创新形式，明星嘉宾为用户沉浸式体验还原敦煌浮沉千年背后的故事。











同时，《敦煌藏画》以明星嘉宾霍尊为“探秘者”，节目以“探访敦煌秘境”、“相遇敦煌守护人”、“寻找藏画真相”为纵向发展线索，与霍尊共同领略敦煌艺术宝库的价值所在，探寻还原壁画背后背后潜藏的秘密。





除邀明星嘉宾霍尊作为探秘者之外，《敦煌藏画》还邀请了敦煌研究院数字中心主任孙洪才、敦煌彩塑修复大师杜永卫、敦煌舞创始人高金荣，全面展现洞窟内壁画与彩塑的精妙之处、直面揭露敦煌壁画色彩“千年不褪色”的奥秘。











除此之外，《敦煌藏画》这档Vlog最大的亮点便是将节目分成横、竖两个版本，分别在今日头条与抖音双播。





《敦煌藏画》在今日头条平台播出的横屏版本，完美展现敦煌辽阔秀丽的大山大河，人物与景色浑然一体，给人心旷神怡之感。同时就在抖音平台所播出的竖屏版本而言，全屏呈现的视频音画，能够给用户带来更加强烈的“沉浸感”。





据悉，《敦煌藏画》正⽚分为三期，将分别于10月9日、10月12日、10月15日陆续在今日头条与抖⾳上线。