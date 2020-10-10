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亚历山大·斯卡斯加德、乌比·戈德堡、詹姆斯·麦斯登、艾梅伯·希尔德、亨利·扎格、海瑟·格拉汉姆等共同出演。全剧共10集，斯蒂芬·金为最后一集担任编剧，提供书里所没有的新后续。12月17日开播。

03.《头号玩家》续集《二号玩家》剧情曝光

《头号玩家》原著小说的续集《二号玩家》将于11月24日在北美发行，近日作者恩斯特·克莱恩在纽约漫展上透露了剧情梗概：





在赢得绿洲创始人詹姆斯·哈利迪的竞赛几天后，韦德·沃茨在哈利迪的保险库中发现有一项高科技技术将再次改变世界，并使绿洲千倍绝妙、令人上瘾。随之而来的是一个新的谜题和任务——哈利迪的最后一个复活节彩蛋，其暗示着神秘的奖励。





与此同时，一个出乎意料、不可思议的强大并危险的新对手正等待着，他将杀死数百万人来得到他想要的东西。韦德的生活和绿洲的未来再次受到威胁，但是这一次，人类的命运也悬而未决。