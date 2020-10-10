过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.HBO Max打造《绿灯侠》真人剧集
HBO Max将打造《绿灯侠》真人剧集。《乐高蝙蝠侠大电影》编剧赛斯·格雷厄姆-史密斯、电影版《绿灯侠》编剧马克·古根海姆将联合撰写本剧剧本。
绿灯军团的阿兰·斯科特、盖·加德纳、西蒙·巴兹和杰西卡·克鲁兹等角色将现身。
02.奇幻惊悚剧集《末日逼近》曝正式预告
斯蒂芬·金小说改编剧集《末日逼近》
发布正式预告。该剧由《新变种人》导演约什·布恩执导，讲述在瘟疫肆虐的世界中，99%人口死去，一小群幸存者卷入了善与恶的斗争中。
亚历山大·斯卡斯加德、乌比·戈德堡、詹姆斯·麦斯登、艾梅伯·希尔德、亨利·扎格、海瑟·格拉汉姆等共同出演。全剧共10集，斯蒂芬·金为最后一集担任编剧，提供书里所没有的新后续。12月17日开播。
03.《头号玩家》续集《二号玩家》剧情曝光
《头号玩家》原著小说的续集《二号玩家》将于11月24日在北美发行，近日作者恩斯特·克莱恩在纽约漫展上透露了剧情梗概：
在赢得绿洲创始人詹姆斯·哈利迪的竞赛几天后，韦德·沃茨在哈利迪的保险库中发现有一项高科技技术将再次改变世界，并使绿洲千倍绝妙、令人上瘾。随之而来的是一个新的谜题和任务——哈利迪的最后一个复活节彩蛋，其暗示着神秘的奖励。
与此同时，一个出乎意料、不可思议的强大并危险的新对手正等待着，他将杀死数百万人来得到他想要的东西。韦德的生活和绿洲的未来再次受到威胁，但是这一次，人类的命运也悬而未决。
01.动画《新神榜：哪吒重生》定档
《新神榜：哪吒重生》由《白蛇：缘起》原班人马打造，机车小哥李云祥意外发现自己是哪吒转世，然而在他尚未与哪吒元神合二为一之际，已有前世宿敌纷纷前来寻仇。
02.国产灾难片《惊天救援》开机
由彭顺执导，杜江、王千源主演的电影《惊天救援》
今天正式开机，并曝光概念海报。
本片由《烈火英雄》《中国机长》出品方打造，主要讲述一场地震引发多重灾情，救援队员挺身赴汤滔火的故事。
03.《数码宝贝：最后的进化》国内定档
TV动画初代和二代主角在本片中共同登场，故事背景是八神太一与石田大和成长为22岁的时候。松冈茉优、小野大辅加盟为新角色配音。