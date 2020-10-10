《惊天救援》的发布会，在江苏省消防救援总队举办。

时光网讯 10月9日，由彭顺导演，杜江、王千源、佟丽娅、韩雪、俞灏明、韩东君领衔主演的电影《惊天救援》在拍摄现场——江苏省消防救援总队训练与战勤保障支队举办开机发布会。





现场首次曝光电影阵容，身着“火焰蓝”消防制服的众主演集体亮相，杜江、王千源、俞灏明、韩东君、王戈组成“救援兄弟团”，与在场媒体分享在真实消防站封闭特训的体验，共同预祝电影拍摄一切顺利。影片讲述一场小地震引发多重灾情，面对“全灾种、大应急”的任务需求，救援队员挺身而出赴汤蹈火的故事。







大合影





挑战“全灾种，大应急”任务

展现我国现代化综合应急救援能力





出品方亚太华影此前曾出品口碑佳作《烈火英雄》《中国机长》，让英勇奉献精神再次走进大众视野，也唤起全社会对舍己为人英雄的敬意。此次，亚太华影与《拆弹专家》《扫毒》系列电影出品方寰宇娱乐一起，耗资3个亿，打造这部大型应急救援电影《惊天救援》，作为建党一百周年的献礼作品，再次致敬消防救援英雄，计划于2021年上映。







导演彭顺





在发布会现场，总制片人周展表示：“这次我们的电影规模更加宏大，情节更加丰富饱满，视角更加独特，希望打造一部充分体现中国现代化综合应急救援能力的消防救援大片”，总制片人林小强也表示，“我们会呈现更加宏大的灾情现场，展现中国最新科技的应急救援装备，如‘消防坦克’‘消防无人机’等；两个公司强强联手，开启 ‘中国应急救援大片系列’”。







杜江





导演彭顺曾经执导过国内首部消防题材商业片《逃出生天》，多年后，再拍一部现实题材的灾难救援电影一直是他的心愿。他表示，在项目筹备过程中采访了大量真实消防救援人员，看了大量纪实报道，希望更加真实的还原救援英雄们 “人”的一面。





“我们在越来越多的场合里见到救援英雄赴汤蹈火的身影，可歌可泣的故事每天都在我们身边发生，值得被反复书写，反复刻画，新的时代，我们要用新的、更人性化笔触。”







韩东君





电影筹备的两年时间里，得到了应急管理部消防救援局、江苏省委宣传部和江苏省消防救援总队的大力支持，无论是专业指导、装备提供、拍摄场地协调，还是专业消防员的参演等方面都提供了巨大帮助。江苏省委宣传部常务副部长、江苏省电影局局长焦建俊也在发布会上鼓励《惊天救援》剧组，期待把电影打造成思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作，为中国主旋律商业大片再添新的范本。







韩雪





“救援兄弟团”携“救援神器”首亮相

杜江王千源一线特训感触深





开机发布会现场，几位主演也登台分享了参与项目的初衷。第二次出演消防员的杜江自然备受关注，他坦言，如果有机会，自己愿意演一辈子的消防员。此次，杜江出演一名实际工作中科技含量很高的消防通讯员，所操控的众多“救援神器”也体现出新时代消防救援技术的进步，“他是整个团队赴汤蹈火战斗时的眼睛”。





杜江表示：“在特训中也更加感受到，消防队伍中有各种各样的岗位，大家都在用自己专业力量来为应急救援事业做贡献。”







七人合影





王千源出演消防站“赵站长”，一位有着丰富救援经验的职业应急救援工作者、一名消防救援基层指挥员。他平时严格训练队员，对专业素质要求极高，“我们的目标是：高效救人，并且平安归来。”出演“赵站长”未婚妻的韩雪也在准备角色过程中深有感触：“看了很多真实消防员家属的故事，很感动，特别希望能呈现好这些救援人员背后，同样很有力量的家人的形象。”







王戈





与杜江、王千源共同组成“救援兄弟团”的还有俞灏明、韩东君和王戈。兄弟团五人开拍前已经在训练与战勤保障支队封闭特训了很久，也在此过程中变得十分默契。俞灏明表示，特训严格按照一线消防员的训练标准，密集专业训练让自己受益匪浅，王戈则表示，团队力量无穷，互相给予、互相鼓劲、齐头并进的感受非常难得。





而出演“消防新兵”的韩东君更透露，此次出演是在完成自己曾为消防员父亲的心愿，能跟哥哥们一起比拼、冲刺也非常棒，会将特训中学到的精神用到拍摄中。现场，“兄弟团”还各自选择了与自己角色性格、故事相对应的“救援神器”，巧妙地用科普的方式，向大家介绍高新技术消防救援装备的同时，也让众人对五人各自的特色记忆深刻，更加期待这部作品。







王千源





电影《惊天救援》由彭顺导演，杜江、王千源、佟丽娅、韩雪、俞灏明、韩东君领衔主演，王戈、印小天、罗嘉良、苏岩、伊丽媛、张逸伦、张竣杰等主演，亚太华影（江苏）文化发展有限公司、寰宇娱乐有限公司、联瑞（上海）影业有限公司出品，太阳娱乐文化有限公司、文投控股股份有限公司联合出品。





兄弟团敬礼





兄弟团立牌





俞灏明







海报

编辑：甄甏甏