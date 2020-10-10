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高开低走的《姜子牙》做错了什么?

国庆档近40亿收官 创下历史第二成绩

2020-10-10 09:28:57 来源：Mtime时光网

成也《哪吒》，败也《哪吒》。
       时光网特稿 在这个国庆长假，你去影院贡献电影票了吗？

       众人期待的国庆档已经落下帷幕，8天"加长版黄金周"斩获39.52亿票房，仅次于去年国庆档44.66亿，成为影史票房第二高的国庆档。


       内地影院经历了疫情后的长久蛰伏，终于迎来了难得一见的爆发，影院里人头攒动，影院经理们忙到乐开了花。

       国庆长假累计动员近1亿人次走进影院，国庆假期首日，单日票房冲上7亿大关，刷新今年电影市场单日票房纪录。



       单片方面竞争相当激烈，票房冠军更是不断更替

       国庆假期前两日，《姜子牙》势头最猛；但随后《我和我的家乡》成功上位，后者从假期第三天开始，拿到单日票房冠军，并最终以累计18.7亿票房，成为国庆档最大赢家。

       《姜子牙》在经历了不小的口碑争议后，票房高开低走，小长假内拿下13.8亿元，成为国庆档票房亚军。

       它做错了什么呢？可以说是“成也《哪吒》，败也《哪吒》”。


       《姜子牙》在上映前，很多观众误以为该片与《哪吒》处于同一“封神宇宙”，期待度极高，上映后又因为两部电影差异巨大，“货不对板”，造成了某种程度上的口碑反噬。

       考虑到今年受疫情影响，影院上座率仍有75%的限制，市场尚未彻底恢复元气，国庆档能拿到接近去年九成的票房，已经是相当令人满意的成绩了。

       遗憾的是，错峰上映的《夺冠》《一点就到家》，以及“陪跑选手”《急先锋》，都没能成为档期内的票房黑马。

       观众难得进一次影院，自然要选最热门的电影，强者恒强，留给弱者的机会变得更少了。
8天国庆档40亿收官

       2020年国庆档，内地观众的观影热情终于回来了！

       这是值得所有电影人欢呼雀跃的一件事。



       国庆档新片轮番上映，给内地市场带来强大的活力。

       10月1日当天，内地单日产出票房7.42亿元，刷新今年影院复工后单日票房新高，此前最高为8月25日的5.27亿元。

       10月3日，2020年全国电影累计票房突破100亿大关，这个“百亿”比往年来得晚了很久很久，也显得尤为珍贵。

       10月票房更是仅用4天时间，就超过了9月一整月的成绩。

       对比同期历史成绩，今年国庆档的表现也非常不错。



       假期前七天票房产出36.96亿元，虽不如2019年国庆档的44.66亿元，但也远超2018年国庆档的19.09亿元和2017年的24.12亿元。

       如今好莱坞大片纷纷撤出2020年上映，在全球电影市场普遍走低的情况下，中国内地的影院可以说是一枝独秀。



       截止国庆假期结束，今年内地市场总票房达到122亿元，距离全球最高的北美电影市场只差14亿元。

       很有可能在本月底，中国内地即将取代北美，跃升成为全球票房最高的电影市场，虽然情况特殊，但也是历史上的第一次。

过度借势的《姜子牙》

        综合来看，这是一个没有“黑马”、没有票房奇迹的国庆档。大部分影片的表现，都在预期之内。

       《姜子牙》《我和我的家乡》是毫无争议的两部“领跑”大片。



       作为去年国庆档冠军《我和我的祖国》的姊妹篇，《家乡》延续了前作“多位导演同题创作”的形式，又加入了众多的明星和密集的笑点。

       和其他电影相比，《家乡》无疑是最贴合国庆节日气氛的。



       10月1日，《家乡》的票房稍稍落后于《姜子牙》，但从3日开始逐渐反超，此后几天一直稳稳占据档期票房榜首位，顺利完成“逆袭”，排片和单日票房双双反超。

       《家乡》的口碑也是最稳的，在国庆假期结束时，该片累计票房18.7亿，已超过第二名《姜子牙》接近5亿元。

       预计在十月下半程，《家乡》可能还会持续发力，有可能最终票房冲击30亿大关。

       《姜子牙》和传统主打合家欢观影的动画片不同，这是一部面向成人观众的动画片，并且完全不适合孩子观看。

       通过春节前的密集营销，以及和《哪吒之魔童降世》的多次联动、捆绑吆喝，《姜子牙》把观众的期待值吊得高高的。



       根据猫眼专业版的数据显示，上映前《姜子牙》的想看指数高达140万左右，是史上想看指数最高的动画电影，并且是2020年国庆档首日预售票房第一、预售上座率第一、预售场均人次第一的影片。

       由于和《哪吒》捆绑得太深，过度借势宣传，最终“成也《哪吒》，败也《哪吒》”。




       观众极高的期待度，造成了某种程度上的口碑反噬，毕竟《姜子牙》不论是从故事演绎还是从整体风格上来说，都是完全不同的。

       该片口碑也呈两极分化的状态。

       一部分人大骂烂片，又一部分人赞它比《哪吒》还“反叛”。总之，片子怎样先放在一边，很多观众的心理落差挺大。



       《姜子牙》上映首日豪取3.6亿票房，刷新年度最高首日和最高单片单日纪录，但在假期后半段，影片的票房随着口碑的扩散和评分的跌落，出现了大幅度的下滑。

       不过《姜子牙》仍然是影史最快破10亿的动画电影，并且票房有望超越《疯狂动物城》，成为仅次于《哪吒》的动画电影历史票房亚军。
错峰上映，依旧陪跑
       前面提到这是一个没有“黑马”的国庆档，因为档期第二梯队的《夺冠》、《急先锋》和《一点就到家》，都表现中规中矩，未能完成票房的突破性爆发。

       《夺冠》和《一点就到家》并非没有逆袭的野心。


       两部电影安排了“错峰上映”，一个提档9月25日，一个错后10月4日上映，一前一后都是为了避免在10月1日当天和重点大片正面对撞。

      这样的探索创新精神值得业界鼓励，但效果似乎一般。

       《夺冠》在9月最后一个周末上映，首周末票房累计1.7亿，并没能带热整体大盘，而到了10月1日假期开始时，它的单日票房更一度被挤到第四名。

       在国庆档结束时，《夺冠》已上映14天，累计票房6.4亿，未来想要突破10亿大关，估计难度较大。

       从内容上来说，《夺冠》经历了多次删改，故事横跨三个年代，永不言弃的女排精神，是影片的最大看点。



       但该片前后的割裂感明显，很多年轻观众，无法真正体会到影片传递的情绪。

       《一点就到家》在映前的“想看”指数一直垫底，热度差得太多，于是挪到10月4日上映后，但改档后依旧没有占到太大的优势，最终票房变成了“低开低走”。截止假期结束仅收1亿票房。



       因为10月4日后整体大盘的热度已经明显减低，单日票房从最高的7.4亿缩水至5亿以下，留给小片的空间则更加少。

       档期内如果只有一个“逆袭”名额，也已经被《夺冠》抢走了。

       成龙主演《急先锋》，更是早早就掉出了竞争赛道，彻底成为“陪跑”选手，截止10月8日累计票房仅为2.2亿元。



       不是成龙大哥变了，而是观众变了。

       2017年同样是唐季礼搭档成龙的《功夫瑜伽》，尚能拿下春节档票房冠军和超过17亿票房。

       其实两部影片的质量相差得并没有那么多，只是观众看腻了这种套路满满、纯娱乐向的动作喜剧片。


       或许，这也是某种意义上的一种进步。

       10月下半程，好莱坞大片将全面缺席，但内地观众并不寂寞。

       我们还有一部由管虎、郭帆、陆阳等联合执导的国产大片《金刚川》将在10月25日上映，张译、吴京领衔主演，聚焦抗美援朝战争中那些不畏炮火、慷慨前行的英雄。



       从阵容来看，《金刚川》并不比暑期档的《八佰》差。

       过完这个国庆档，你还会再贡献一张电影票吗？来留言聊聊吧！

作者：隐饮   编辑：小火纸

关键词： 国庆档 我和我的家乡 姜子牙 夺冠 急先锋 一点就到家
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