成也《哪吒》，败也《哪吒》。

时光网特稿 在这个国庆长假，你去影院贡献电影票了吗？





众人期待的国庆档已经落下帷幕，8天"加长版黄金周"斩获39.52亿票房，仅次于去年国庆档44.66亿，成为影史票房第二高的国庆档。









内地影院经历了疫情后的长久蛰伏，终于迎来了难得一见的爆发，影院里人头攒动，影院经理们忙到乐开了花。





国庆长假累计动员近1亿人次走进影院，国庆假期首日，单日票房冲上7亿大关，刷新今年电影市场单日票房纪录。











单片方面竞争相当激烈，票房冠军更是不断更替。













它做错了什么呢？可以说是“成也《哪吒》，败也《哪吒》”。













考虑到今年受疫情影响，影院上座率仍有75%的限制，市场尚未彻底恢复元气，国庆档能拿到接近去年九成的票房，已经是相当令人满意的成绩了。









观众难得进一次影院，自然要选最热门的电影，强者恒强，留给弱者的机会变得更少了。

8天国庆档40亿收官





2020年国庆档，内地观众的观影热情终于回来了！





这是值得所有电影人欢呼雀跃的一件事。











国庆档新片轮番上映，给内地市场带来强大的活力。





10月1日当天，内地单日产出票房7.42亿元，刷新今年影院复工后单日票房新高，此前最高为8月25日的5.27亿元。





10月3日，2020年全国电影累计票房突破100亿大关，这个“百亿”比往年来得晚了很久很久，也显得尤为珍贵。





10月票房更是仅用4天时间，就超过了9月一整月的成绩。





对比同期历史成绩，今年国庆档的表现也非常不错。











假期前七天票房产出36.96亿元，虽不如2019年国庆档的44.66亿元，但也远超2018年国庆档的19.09亿元和2017年的24.12亿元。





如今好莱坞大片纷纷撤出2020年上映，在全球电影市场普遍走低的情况下，中国内地的影院可以说是一枝独秀。











截止国庆假期结束，今年内地市场总票房达到122亿元，距离全球最高的北美电影市场只差14亿元。





很有可能在本月底，中国内地即将取代北美，跃升成为全球票房最高的电影市场，虽然情况特殊，但也是历史上的第一次。









综合来看，这是一个没有“黑马”、没有票房奇迹的国庆档。大部分影片的表现，都在预期之内。



















和其他电影相比，《家乡》无疑是最贴合国庆节日气氛的。











10月1日，《家乡》的票房稍稍落后于《姜子牙》，但从3日开始逐渐反超，此后几天一直稳稳占据档期票房榜首位，顺利完成“逆袭”，排片和单日票房双双反超。





《家乡》的口碑也是最稳的，在国庆假期结束时，该片累计票房18.7亿，已超过第二名《姜子牙》接近5亿元。





预计在十月下半程，《家乡》可能还会持续发力，有可能最终票房冲击30亿大关。

《姜子牙》和传统主打合家欢观影的动画片不同，这是一部面向成人观众的动画片，并且完全不适合孩子观看。





通过春节前的密集营销，以及和《哪吒之魔童降世》的多次联动、捆绑吆喝，《姜子牙》把观众的期待值吊得高高的。











根据猫眼专业版的数据显示，上映前《姜子牙》的想看指数高达140万左右，是史上想看指数最高的动画电影，并且是2020年国庆档首日预售票房第一、预售上座率第一、预售场均人次第一的影片。





由于和《哪吒》捆绑得太深，过度借势宣传，最终“成也《哪吒》，败也《哪吒》”。













观众极高的期待度，造成了某种程度上的口碑反噬，毕竟《姜子牙》不论是从故事演绎还是从整体风格上来说，都是完全不同的。





该片口碑也呈两极分化的状态。





一部分人大骂烂片，又一部分人赞它比《哪吒》还“反叛”。总之，片子怎样先放在一边，很多观众的心理落差挺大。











《姜子牙》上映首日豪取3.6亿票房，刷新年度最高首日和最高单片单日纪录，但在假期后半段，影片的票房随着口碑的扩散和评分的跌落，出现了大幅度的下滑。





不过《姜子牙》仍然是影史最快破10亿的动画电影，并且票房有望超越《疯狂动物城》，成为仅次于《哪吒》的动画电影历史票房亚军。

错峰上映，依旧陪跑

前面提到这是一个没有“黑马”的国庆档，因为档期第二梯队的《夺冠》、《急先锋》和《一点就到家》，都表现中规中矩，未能完成票房的突破性爆发。





《夺冠》和《一点就到家》并非没有逆袭的野心。





两部电影安排了“错峰上映”，一个提档9月25日，一个错后10月4日上映，一前一后都是为了避免在10月1日当天和重点大片正面对撞。





这样的探索创新精神值得业界鼓励，但效果似乎一般。







《夺冠》在9月最后一个周末上映，首周末票房累计1.7亿，并没能带热整体大盘，而到了10月1日假期开始时，它的单日票房更一度被挤到第四名。





在国庆档结束时，《夺冠》已上映14天，累计票房6.4亿，未来想要突破10亿大关，估计难度较大。





从内容上来说，《夺冠》经历了多次删改，故事横跨三个年代，永不言弃的女排精神，是影片的最大看点。











但该片前后的割裂感明显，很多年轻观众，无法真正体会到影片传递的情绪。





《一点就到家》在映前的“想看”指数一直垫底，热度差得太多，于是挪到10月4日上映后，但改档后依旧没有占到太大的优势，最终票房变成了“低开低走”。截止假期结束仅收1亿票房。











因为10月4日后整体大盘的热度已经明显减低，单日票房从最高的7.4亿缩水至5亿以下，留给小片的空间则更加少。





档期内如果只有一个“逆袭”名额，也已经被《夺冠》抢走了。





成龙主演《急先锋》，更是早早就掉出了竞争赛道，彻底成为“陪跑”选手，截止10月8日累计票房仅为2.2亿元。











不是成龙大哥变了，而是观众变了。





2017年同样是唐季礼搭档成龙的《功夫瑜伽》，尚能拿下春节档票房冠军和超过17亿票房。





其实两部影片的质量相差得并没有那么多，只是观众看腻了这种套路满满、纯娱乐向的动作喜剧片。









或许，这也是某种意义上的一种进步。





10月下半程，好莱坞大片将全面缺席，但内地观众并不寂寞。





我们还有一部由管虎、郭帆、陆阳等联合执导的国产大片 《金刚川》 ，将在10月25日上映，张译、吴京领衔主演，聚焦抗美援朝战争中那些不畏炮火、慷慨前行的英雄。













从阵容来看，《金刚川》并不比暑期档的《八佰》差。





过完这个国庆档，你还会再贡献一张电影票吗？来留言聊聊吧！