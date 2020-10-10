这部剧场版不仅是为了纪念《数码宝贝》动画开播20周年的情怀之作，同时也是初代主角们“最后的故事”。





在中国专属定档海报中，明亮的蓝色背景上有着延伸感十足的数码网格，长大成人的八神太一、石田大和等初代“被选召的孩子们”带着各自的数码宝贝集结；位居画面中间的是将他们联结到一起的数码暴龙机，预示着一场全新的征程即将开启。





定档预告 除了中国专属定档海报外，官方还发布了一支定档预告。随着和田光司演唱的《Butter-fly》响起，把无数人带回到冒险开始的那个夏天。预告中“被选召的孩子们”都已经长大，开始了各自人生的全新旅程。但随着未知数码宝贝的不断袭击，世界陷入了新的危机，已经成长为大人的初代“孩子们”将携手自己的数码宝贝，共同开启最后的进化……面对强劲的敌人，“被选召的孩子们”和数码宝贝将如何应对？孩子们和数码宝贝的羁绊又将去向何方？





这部剧场版不仅是为了纪念《数码宝贝》动画开播20周年的情怀之作，同时也是初代主角们“最后的故事”。陪伴无数人走过童年，熬过午后时光的伙伴们，将在这部剧场版中迎来他们的“完结篇章”。此次剧场版由日本东映动画制作，不仅继续沿用了 1999年TV版主题曲《Butter-Fly》，更是邀请到了打造初代《数码宝贝》的团队亲自操刀。

编辑：羊羊