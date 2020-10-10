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郭敬明执导《晴雅集》定档曝预告

改编自小说《阴阳师》 赵又廷邓伦等主演

2020-10-10 10:55:44 来源：Mtime时光网

混沌乱世之中，百魅觉醒、式神集结，众法师齐聚天都城封印大妖祸蛇，惊天阴谋在重重危机之中浮出水面。
      时光网讯郭敬明执导，赵又廷邓伦王子文春夏汪铎主演，改编自日本作家梦枕貘作品《阴阳师》的奇幻电影《晴雅集》正式定档12月25日。“燃魂”版定档预告海报释放出海量信息，剧情脉络首次曝光：混沌乱世之中，百魅觉醒、式神集结，众法师齐聚天都城封印大妖祸蛇，惊天阴谋在重重危机之中浮出水面。

定档预告

      故事之中，天地混沌，明暗未分，人妖鬼怪共存。年轻的阴阳师晴明(赵又廷饰)承师命前往天都城参加祭天大典，封印被镇压三百余年的祸蛇，阻止其为祸人间。然而祸蛇恃欲而强，晴明与武士博雅(邓伦饰)、南疆法师(春夏饰)以及司天监内廷法师鹤守月(汪铎饰)合力联手斩蛇除妖。在重重危机中，一个与公主(王子文饰)有关的惊天阴谋逐渐浮出水面......预告片头的点题之语“名字是世界最短的咒”，暗示了阴阳师们无法逃脱的桎梏——他们是否能打破被囚禁的宿命，直面自己的内心？

      值得一提的是，“阴阳师”传奇最早正是起源于中国，指能观星宿、相人面、测方位、知灾异的法师，后流行于日本。此次《晴雅集》由中国创作者搬上大银幕，不仅是一次原汁原味的还原，同时更从中国本土的正史野史、民间传说之中找到灵感。

      《晴雅集》集结了强大的幕后制作班底，艺术总监屠楠曾凭借代表作《妖猫传》获得第32届中国电影金鸡奖最佳美术奖。音乐指导由日本重量级配音宗师川井宪次担任，他的代表作包括《攻壳机动队》《狄仁杰之神都龙王》《叶问》，曾多次获得金马奖、金像奖最佳电影音乐提名。录音指导陶经代表作《霸王别姬》《英雄》《十面埋伏》，曾获得一座香港电影金像奖最佳录音奖、三座中国电影金鸡奖最佳录音奖。特效部分则由韩国视觉特效公司4th Creative Party负责，团队拥有170余部电影的制作经验，曾与韩国导演朴赞郁、奉俊昊、崔东勋等合作过《玉子》《雪国列车》《斯托克》等作品。

   编辑：羊羊

关键词： 晴雅集 郭敬明 阴阳师
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-1.0

导演：郭敬明

主演：赵又廷 邓伦

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