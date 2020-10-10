









最新：有港媒求证王羽女儿王馨平，对方辟谣称：“没有这样的事！没有这样的事！好多人这样传，没有这样的事啊。”王羽妹妹也向友人否认王羽去世传闻。





王羽曾两度中风，最近几年身体情况成谜，去年金马奖终身成就奖都没有出席，由女儿王馨平等代领。





王羽原名王正权，1943年生，在就读上海体育学院时，曾获游泳比赛冠军。1960年代由沪赴港，他对游泳、骑马与赛车等剧烈运动，不仅有浓厚兴趣，且颇为专精。这些都为他当武侠明星奠定深厚的基础。从影30年，共拍了59部武打片，为新武侠世纪的第一位武侠电影红星。

《武侠》中和甄子丹上演“两代独臂刀”对决









《独臂刀》剧照





导演张彻认为，王羽并非英俊小生，也正因如此，使得他能摆脱胭脂味，加上身材高大，完全能表达导演所期望的“阳刚味”。王羽同时又兼具刻苦耐劳，反应又快之特质，使得他成为六十年代香港首席武侠小生。





更值得一提的是，王羽曾是李小龙之前，香港明星中片酬最高、票房最好的武打明星。他曾与当时的红女星，有学生情人之称的林翠结婚，并育有一女王馨平。