最新：有港媒求证王羽女儿王馨平，对方辟谣称：“没有这样的事！没有这样的事！好多人这样传，没有这样的事啊。”王羽妹妹也向友人否认王羽去世传闻。
王羽曾两度中风，最近几年身体情况成谜，去年金马奖终身成就奖都没有出席，由女儿王馨平等代领。
王羽原名王正权，1943年生，在就读上海体育学院时，曾获游泳比赛冠军。1960年代由沪赴港，他对游泳、骑马与赛车等剧烈运动，不仅有浓厚兴趣，且颇为专精。这些都为他当武侠明星奠定深厚的基础。从影30年，共拍了59部武打片，为新武侠世纪的第一位武侠电影红星。
1964年，香港邵氏公司开拍《虎侠歼仇》
，公开征选男主角，王羽以优越条件当选。为了要演好片中“雷虎”这个角色，在武师指导下，悉心苦练武艺，因此在该片的演出颇获好评。王羽的演艺生涯，是红于一九六五年《江湖奇侠》
。由于他身手矫健，在危险动作中也不用替身，为公司与自己开创一条古装武侠片的大道。
其后，王羽在《独臂刀》
(1967)中以惊人的武艺塑造出侠者的形象，写下香港电影票房的新纪录，突破一部影片收入百万元的大关，邵氏也从此在香港武侠电影市场中攻下一席之地。在片中，王羽用仅有的左手拿着父亲临终前所留下的断刀，使出一套刀出人亡，出神入化的独特刀法，为师门报仇，是一位有情有义的侠者。
导演张彻认为，王羽并非英俊小生，也正因如此，使得他能摆脱胭脂味，加上身材高大，完全能表达导演所期望的“阳刚味”。王羽同时又兼具刻苦耐劳，反应又快之特质，使得他成为六十年代香港首席武侠小生。
更值得一提的是，王羽曾是李小龙之前，香港明星中片酬最高、票房最好的武打明星。他曾与当时的红女星，有学生情人之称的林翠结婚，并育有一女王馨平。
王羽的人生充满传奇，年轻时王羽曾是台湾黑帮竹联帮成员，甚至参加过黑帮火拼，也正是因为加入黑帮惹的他一身官司上身。后来在演艺圈名声日下，淡出很长时间。
进入21世纪后王羽陆续出演了多部电影，包括陈可辛的《武侠》
、刘伟强的《血滴子》
，2013年因演出台湾导演钟孟宏
执导的《失魂》
而获得第15届台北电影节最佳男主角奖，并获得第50届金马奖最佳男主角提名。2019年获得第56届金马奖终身成就奖。