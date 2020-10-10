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索尼"灰姑娘"官宣杀青 卡妹大银幕首秀

首波剧照中卡妹异域感十足 加入音乐元素

2020-10-10 12:34:44 来源：Mtime时光网

索尼的音乐版《灰姑娘》拍摄工作已结束，片方发布了首批剧照。
　　时光网讯　日前，由索尼影业打造的真人版《灰姑娘》（暂译）正式官宣杀青，同时发布官方英文片名。影片由导演凯·加农(《护航父母》、《完美音调》)执导，著名脱口秀主持人詹姆斯·柯登担任主要制作人，人气歌手“卡妹”卡米拉·卡贝洛主演，预计将于明年2月5日北美上映。 

经典童话现代新编
众星加盟期待值爆棚 

　　新版《灰姑娘》的卡司阵容星光熠熠，大牌云集。古巴裔美国流行乐人气歌手“卡妹”卡米拉·卡贝洛首次触电大银幕，饰演热爱音乐、心怀梦想的新版“灰姑娘”，除了饰演“灰姑娘”外，“卡妹”还将全面参与影片的音乐创作。片中的罗伯特王子由男星尼古拉斯·加利齐纳饰演；老牌“007”皮尔斯·布鲁斯南饰演国王；伊迪娜·门泽尔饰演“灰姑娘”的继母；“神仙教母”则由男星比利·波特反串饰演。


卡妹深情歌唱

　　除此之外，影片在经典童话的剧情框架内，大胆的融入了音乐与喜剧元素，以更加多元的现代叙事方式重新打造传统的童话故事，相信一定能为全球影迷带来别样的惊喜。

首波剧照发布
“卡妹”版“灰姑娘”异域感十足

　　杀青前期，片方公布了《灰姑娘》首波官方剧照，“卡妹”卡米拉·卡贝洛版“灰姑娘”造型首度曝光。剧照中，“卡妹”版“灰姑娘”身着白色连衣裙，清新动人，黑色编发和健康的小麦肤色散发着迷人的异域风情。她微微低头若有所思，似乎正在深情浅唱，看来粉丝有望在大银幕上聆听“卡妹”动人地歌声，一饱耳福了。



 　　“卡妹”也通过自己的Instagram账号分享了与“罗伯特王子”尼古拉斯·加利齐纳等主创的合影，表情相当搞怪可爱。有别于以往“灰姑娘”的传统银幕形象，“卡妹”版的“灰姑娘”弱化了其失去双亲，被继母虐待的凄苦气质，银幕形象更加自信和明媚。

　　《灰姑娘》（暂译）于今年2月在英国开拍，但受到疫情的影响剧组8月才开始复工拍摄，日前终于顺利杀青，影片预计2021年2月5日北美上映，敬请期待。

《灰姑娘》（暂译）官方英文片名



主创合影

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 灰姑娘 索尼 卡妹
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