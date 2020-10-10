《新神榜：哪吒重生》对哪吒的故事进行了现代化改编，影片今日发布了定档预告与海报。

时光网讯 国产动画电影《新神榜：哪吒重生》正式宣布定档2021年大年初一，同时发布“封神榜重排”版定档预告及海报。封神榜后三千年的世界就此展开，龙族借新神榜重排的契机，为雪前耻决意与宿世仇敌哪吒一决高下。





全新的世界，全新的中国神话大戏，激燃的神仙大战即将打响！影片大年初一上映，以“重生”辞旧迎新、振奋人心，饱含对于新年的期待。该片由追光动画、阿里影业、博纳影业、哔哩哔哩影业出品，泡泡玛特联合出品。







定档海报





封神榜重排

龙族意图一战翻身 李云祥哪吒崛起魅力非凡





此次的预告揭开了电影中“新神榜”世界的神秘面纱——封神榜经多次重排，“一个破封神榜，排了又乱，乱了又排”，在上一次重排中，位列榜尾的成绩让龙族耿耿于怀，重排在即，东海龙王敖广势要在这次一战翻身。与此同时，宿敌哪吒也始终是敖广的心病，这一世，当哪吒元神在李云祥身后出现，敖广杀心再起。





除了东海龙王，《封神演义》中与哪吒有过恩怨的巡海夜叉、石矶娘娘弟子彩云也逐一登场，一场夺人眼球的封神大战拉开序幕！更有身份引人好奇的面具人，旁观着龙族与哪吒时隔三千年的又一次大战，为这场震天撼地的大战增添无限遐想！







敖丙元神显现





同时，预告亦揭露了李云祥的身份之谜：他是这一世的哪吒！作为哪吒转世，李云祥本人却“健忘”不自知，威力震天的哪吒元神与他的融合也不顺利，在此境况之下，哪吒宿世仇敌纷至沓来，李云祥不得不面对生而为神的考验，随着哪吒法宝混天绫与火尖枪的惊艳亮相，李云祥的英雄崛起之路初见端倪，技能开挂更是魅力非凡！





预告片结尾，李云祥对哪吒元神发出灵魂拷问“你是我么？”，留足悬念。李云祥和哪吒元神将如何共处？“健忘”的哪吒李云祥又将如何面对前世宿敌？2021年大年初一，全新故事等你揭秘！







李云祥背后哪吒元神显现





东方朋克

四年一剑突破国漫想象力 大年初一以重生定义新 年





基于经典文本，进行现代化改编，追光动画曾以《白蛇传》文本为基础，改编制作了高口碑动画佳作《白蛇：缘起》，与众不同的故事视角和高水准的动画制作收获众多年轻观众的喜爱。





此次，原班人马，四年一剑打造的《新神榜：哪吒重生》是一次更为大胆的尝试，在《封神演义》基础上，将这场神仙大战放置在三千年后，画风方面脱离原始的古风和时代，打造了专属于中国本土的东方朋克美学风格，从内容到技术都拥有令人意想不到的双重升级。







龙墓





最新发布的定档预告中，热血沸腾的打斗场面让人目不转睛，李云祥脚踩摩托上演高空穿越、身披铠甲手持火尖枪力抗劲敌，沿白龙钢筋脊柱狂奔逆行而上更是给观众带来震撼十足的视觉奇观！此前，影片亦入围了有“动画届奥斯卡”之称法国昂西动画电影节，足见其优异品质。





影片今日宣布定档大年初一，正是基于片中“哪吒重生“的剧情，新的一年，万物重生。2021年大年初一，等你亲临影院，一起开启颠覆想象的爽燃新春！





龙王敖广





龙族管家警告敖丙



