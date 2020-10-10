网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"新神榜:哪吒重生"定档2021大年初一

发"封神榜重排"定档预告 进行现代化改编

2020-10-10 13:00:20 来源：Mtime时光网

《新神榜：哪吒重生》对哪吒的故事进行了现代化改编，影片今日发布了定档预告与海报。
　　时光网讯　国产动画电影《新神榜：哪吒重生》正式宣布定档2021年大年初一，同时发布“封神榜重排”版定档预告及海报。封神榜后三千年的世界就此展开，龙族借新神榜重排的契机，为雪前耻决意与宿世仇敌哪吒一决高下。

　　全新的世界，全新的中国神话大戏，激燃的神仙大战即将打响！影片大年初一上映，以“重生”辞旧迎新、振奋人心，饱含对于新年的期待。该片由追光动画、阿里影业、博纳影业、哔哩哔哩影业出品，泡泡玛特联合出品。


定档海报

封神榜重排
龙族意图一战翻身 李云祥哪吒崛起魅力非凡

　　此次的预告揭开了电影中“新神榜”世界的神秘面纱——封神榜经多次重排，“一个破封神榜，排了又乱，乱了又排”，在上一次重排中，位列榜尾的成绩让龙族耿耿于怀，重排在即，东海龙王敖广势要在这次一战翻身。与此同时，宿敌哪吒也始终是敖广的心病，这一世，当哪吒元神在李云祥身后出现，敖广杀心再起。

　　除了东海龙王，《封神演义》中与哪吒有过恩怨的巡海夜叉、石矶娘娘弟子彩云也逐一登场，一场夺人眼球的封神大战拉开序幕！更有身份引人好奇的面具人，旁观着龙族与哪吒时隔三千年的又一次大战，为这场震天撼地的大战增添无限遐想！


敖丙元神显现

　　同时，预告亦揭露了李云祥的身份之谜：他是这一世的哪吒！作为哪吒转世，李云祥本人却“健忘”不自知，威力震天的哪吒元神与他的融合也不顺利，在此境况之下，哪吒宿世仇敌纷至沓来，李云祥不得不面对生而为神的考验，随着哪吒法宝混天绫与火尖枪的惊艳亮相，李云祥的英雄崛起之路初见端倪，技能开挂更是魅力非凡！

　　预告片结尾，李云祥对哪吒元神发出灵魂拷问“你是我么？”，留足悬念。李云祥和哪吒元神将如何共处？“健忘”的哪吒李云祥又将如何面对前世宿敌？2021年大年初一，全新故事等你揭秘！


李云祥背后哪吒元神显现

东方朋克
四年一剑突破国漫想象力 大年初一以重生定义新

　　基于经典文本，进行现代化改编，追光动画曾以《白蛇传》文本为基础，改编制作了高口碑动画佳作《白蛇：缘起》，与众不同的故事视角和高水准的动画制作收获众多年轻观众的喜爱。

　　此次，原班人马，四年一剑打造的《新神榜：哪吒重生》是一次更为大胆的尝试，在《封神演义》基础上，将这场神仙大战放置在三千年后，画风方面脱离原始的古风和时代，打造了专属于中国本土的东方朋克美学风格，从内容到技术都拥有令人意想不到的双重升级。


龙墓

　　最新发布的定档预告中，热血沸腾的打斗场面让人目不转睛，李云祥脚踩摩托上演高空穿越、身披铠甲手持火尖枪力抗劲敌，沿白龙钢筋脊柱狂奔逆行而上更是给观众带来震撼十足的视觉奇观！此前，影片亦入围了有“动画届奥斯卡”之称法国昂西动画电影节，足见其优异品质。

　　影片今日宣布定档大年初一，正是基于片中“哪吒重生“的剧情，新的一年，万物重生。2021年大年初一，等你亲临影院，一起开启颠覆想象的爽燃新春！

龙王敖广


龙族管家警告敖丙

石矶娘娘后人彩云姑娘

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 新神榜：哪吒重生 定档预告 海报
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

新神榜：哪吒重生

新神榜：哪吒重生 (2021)

0.0

导演：赵霁

在线播放

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

范冰冰劳模姐等主演"355"首曝预告片

5位女特工群戏 "黑凤凰"西蒙金伯格执导

6
5国女特工代号“355”，联手阻止世界毁灭。
2

张艺谋抗美援朝题材"最冷的枪"立项?

主角为22岁击败200多美军的顶级狙击手

据报道，张艺谋导演可能会执导抗美援朝题材的新作《最冷..
3

阿汤哥演钢铁侠&艾米莉布朗特黑寡妇？

《奇异博士2》多元宇宙真有这么疯狂吗

这么多传言，哪怕实现一个都是爆炸性消息，大家假期听着..
4

帕丁森版《蝙蝠侠》推迟到2022年上映

《黑客帝国4》明年圣诞见 DC多部大片调档

慢慢等吧，各位！
5

维伦纽瓦"沙丘"再发剧照!甜茶美如画

"灭霸"一身肌肉手持兵器 北美暂定档12.18

8
来看看《沙丘》的新剧照！

查看更多