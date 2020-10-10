《哆啦A梦：大雄的新恐龙》今日发布“不负等待”版预告和先导海报，确认引进内地！

时光网讯 动画电影《哆啦A梦：大雄的新恐龙》于今日发布“不负等待”版预告和先导海报，备受国内观众期待的哆啦A梦与伙伴们的新故事惊喜回归！本片讲述了大雄一行人为了寻找双生恐龙的伙伴而动身前往白垩纪的冒险故事。





该片作为纪念哆啦A梦诞生50周年的剧场版，邀请了木村拓哉、渡边直美等超人气演员参与配音，川村元气担当编剧。据悉，该片确认引进内地，消息一出，也引发了国内观众的高度关注，期待影片能够为国内观众补过一个充满想象力的儿童节！







《哆啦A梦：大雄的新恐龙》确认引进-50周年纪念作诚意满满不负等待





哆啦A梦剧场版聚焦大雄的成长

木村拓哉配音加盟50周年诚意满满





今天电影《哆啦A梦：大雄的新恐龙》率先曝光了“不负等待”版预告及先导海报，预告中大雄、哆啦A梦与伙伴们回到白垩纪展开了新的冒险。而在先导海报中，通过新登场角色的视角，让我们看到了此次与先前剧场版不同的大雄和哆啦A梦形象，大雄惊讶的表情让人不禁对这场白垩纪时期的探险之旅充满想象与期待。





《哆啦A梦：大雄的新恐龙》将围绕大雄与一对双生恐龙相见的故事展开，也是哆啦A梦系列第四次使用恐龙作为题材。与前几部作品不同，此次邀请了最卖座的哆啦A梦剧场版——《哆啦A梦：大雄的金银岛》导演今井一晓与编剧川村元气再度联手，如此完美的幕后团队倾情加盟哆啦A梦50周年纪念之作，十分值得期待！









大雄、哆啦A梦与伙伴们回到白垩纪展开了新的冒险





更值得一提的是，作为纪念哆啦A梦诞生50周年的剧场版，除了动画《哆啦A梦》御用声优班底水田山葵、大原惠美、嘉数由美、关智一、木村昴之外，特别邀请备受中国影迷喜爱的演员木村拓哉与超人气演员、模特渡边直美参与配音，Mr.Children献唱影片主题曲《Birthday》，如此豪华阵容的50周年纪念之作，绝对不容错过！





日本上映口碑票房俱佳

国内确认引进为你补过儿童节





在日本疫情日趋平稳后，《哆啦A梦：大雄的新恐龙》重新定档8月7日，公映以来累计票房达28亿日元，累计动员236万人次，在疫情的特殊情况下，哆啦A梦50周年纪念剧场版电影能够获得这么多人的支持和喜爱，让人重新感受到了50年不变的、哆啦A梦的魅力！有观众称“勾起了童年的一些回忆”、“大雄也有在努力变成更好的人”。







哆啦A梦50周年纪念作 《哆啦A梦：大雄的新恐龙》勾起童年回忆





往年如约在儿童节上映的《哆啦A梦》剧场版电影今年因疫情原因迟迟拖后，此次确认引进，让人不禁期待早日能在电影院看到这些熟悉的面孔、制造更多属于我们和哆啦A梦的共同回忆！





木村拓哉参与影片配音 超豪华阵容加盟哆啦A梦50周年纪念作



