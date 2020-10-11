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第四届平遥国际电影展开幕

田壮壮：年龄大了，但还得为电影鞠躬尽瘁

2020-10-11 19:09:35 来源：Mtime时光网

平遥国际电影展授予中国导演田壮壮“卧虎藏龙东西方交流贡献荣誉”。
      时光网讯 10月10日，第四届平遥国际电影展于山西晋中平遥古城内的平遥电影宫拉开帷幕。

      开幕当天，开幕片映前特别活动、影片放映、电影人学术活动、新闻发布会精彩纷呈，平遥国际电影展各项荣誉评审亮相新闻发布会；导演田壮壮在“小城之春”举办“小城又逢春”大师班，“影迷嘉年华”影片《我和我的家乡》主创现身新闻发布会和映后见面，修复版“南斯拉夫时代塞尔维亚新电影”《当爱已成往事》、开幕片《烟火人间》进行全球首映，由本届青年导师刁亦男执导的《南方车站的聚会》也在开幕日进行了展映。

      《烟火人间》放映前，电影展举办了开幕片映前特别活动。活动中，平遥国际电影展授予中国导演田壮壮“卧虎藏龙东西方交流贡献荣誉”。贾樟柯、刁亦男、张一白、程耳、万玛才旦五位电影导演共同为田壮壮导演颁发荣誉，全场起立鼓掌致敬。“我觉得可能是电影让我对很多事情有了认知，然后让我知道应该在自己有生的年华里做什么。”田壮壮说，“我觉得这个奖给我是一个提醒，可能（我）年龄确实大了，但是还得为电影鞠躬尽瘁。我也祝福所有的电影人能够永远和电影在一起，享受电影给你们带来的快乐。”

      贾樟柯导演介绍了此次“开幕片映前特别活动”的主题“178天，125年”，2020年是电影诞生的第125年，却因新冠疫情被迫停工178天。现场放映的短片《178，125》采访了导演、演员、放映员、经纪人、制片人等电影行业从业者，分享他们在疫情期间的故事，向电影人致敬。平遥国际电影展艺术总监马可·穆勒则向平遥国际电影展发来视频：“在今年的选片工作中，我们已经感受到疫情对电影制作、发行等工作的种种影响，但创作者们用他们的行动克服了这些障碍，让我们得以在今年的平遥国际电影展上分享这些杰作。”

      本届电影展青年导师刁亦男特别上台，与平遥的观众见面，他表示：“平遥影展选择了多元而非单一，让我们有理由相信平遥电影展值得期待。”

   编辑：羊羊

关键词： 平遥国际电影展
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