过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.盖尔·加朵合作《神奇女侠》导演拍“埃及艳后”
02.《祖父大战》终结《信条》北美票房六连冠
虽然Regal院线上周末开始在北美陆续关闭，但依旧有影院营业中，罗伯特·德尼罗
主演的喜剧《祖父大战》
以360万美元夺得冠军，终结了《信条》
六连冠的梦想，后者北美周末票房为210万美元。目前《信条》北美累计4830万美元，全球3.23亿美元。
03.《怪物猎人》曝光“火龙”袭击飞机片段
米拉·乔沃维奇主演的游戏改编电影《怪物猎人》
将于今年12月30日上映，近日导演保罗·安德森在纽约漫展曝光16秒片段，可以飞行的火龙袭击一架军用飞机。
《怪物猎人》游戏于2004年首次推出，玩家在游戏中饰演猎人，通过不断讨伐各种巨型怪物获得金钱与装备，享受在大自然中狩猎怪兽的乐趣。
01.《我和我的家乡》总票房超21亿
02.第四届平遥电影节开幕
10月10日，第四届平遥国际电影展于山西晋中平遥古城内的平遥电影宫拉开帷幕。平遥国际电影展各项荣誉评审亮相新闻发布会；导演田壮壮
在“小城之春”举办“小城又逢春”大师班，“影迷嘉年华”影片《我和我的家乡》主创现身新闻发布会和映后见面，修复版“南斯拉夫时代塞尔维亚新电影”《当爱已成往事》、开幕片《烟火人间》进行全球首映，由本届青年导师刁亦男
执导的《南方车站的聚会》
也在开幕日进行了展映。
03.周冬雨《平原上的摩西》首曝先导预告
电影《平原上的摩西》
发布先导预告，夜幕下熊熊燃烧的汽车、车内散落的汽油瓶和杂物、雪地里向钱探出的手、面色凝重的“李斐”周冬雨
与回过头的“庄树”刘昊然
。
该片改编自双雪涛
同名小说，由刁亦男
监制、张骥
导演，将于2021年上映.本片还吸引到王学兵、梅婷、袁弘、吕聿来、陈明昊等演员加盟。