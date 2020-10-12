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"看澳洲"近距离线上接触澳洲明星

展现澳洲本土获奖影视作品与影人访谈

2020-10-12 11:32:27 来源：Mtime时光网

澳洲动画动画短片《失物招领》、《裸体哈维闯人生》，以及妮可·基德曼等澳洲影人访谈视频，均将上线“看澳洲”平台。
　　时光网讯　无论是妮可·基德曼还是西蒙·贝克，这些澳洲顶级明星的深度访谈如今对中国影迷来说触手可及，这些福利都将由全新上线页面“看澳洲”为您呈现。“看澳洲”也会陆续上线一批本土优质短片，包括由著名澳大利亚华裔艺术家/导演陈志勇执导的动画短片《失物招领》，以及导演/编剧亚当·艾略特执导的动画短片《裸体哈维闯人生》等。


《摘金奇缘》主演吴育刚（左）和《蜘蛛侠：英雄远征》主演瑞米·海依
亮相“澳洲奥斯卡”活动

　　动画爱好者们可以欣赏到短片作品《管弦乐队》，而戛纳电视剧节获奖喜剧《Over and Out》则展现出一种独特的“澳式幽默”。喜欢视效大片的影迷还可以在“看澳洲”上感受包括《惊奇队长》《了不起的盖茨比》《X战警》《钢铁侠》，以及张艺谋导演的《影》等在内的澳洲视效获奖作品的特效前后对比特辑。

　　“看澳洲”由“澳洲奥斯卡”——澳大利亚电影电视艺术学院奖开设，旨在专为中国影迷展现澳洲本土的获奖影视作品。“澳斯卡”在全球各地都有精彩活动，影迷朋友们可以看到包括身在悉尼的吴育刚、刘毅等影视界明星名人在内的专访， 也可以看到位于洛杉矶的昆汀·塔伦蒂诺和奉俊昊的访谈。


《摘金奇缘》主演吴育刚在“澳洲奥斯卡”活动上接受采访

　　“看澳洲”目前已有30多部短片、3部网剧以及60余则关于澳洲、好莱坞及中国影视名人的采访，同时日常进行更新上线更多内容。“看澳洲”目前收录了澳大利亚电影电视艺术学院奖在中国举行的活动的影像记录，包括合拍片讨论会以及大师班等。该界面也收录了许多澳洲影人的早年作品如导演大卫·米奇欧德（《动物王国》），导演凯特·绍特兰（《黑寡妇》）以及导演韦恩·布莱尔（《蓝宝石》）等。


《蜘蛛侠：英雄远征》主演瑞米·海依在“澳洲奥斯卡”活动上接受采访

　　澳洲华裔艺术家、作家及电影人陈志勇的专访已上线“看澳洲”：早年的陈志勇曾对自己的事业前进方向感到迷茫，后来他尝试涉足电影制作行业，创作了第一部短片《失物招领》并获得了奥斯卡奖，由此声名鹊起，开启事业新篇章。

　　“看澳洲”向粉丝展示本土电影特效公司负责制作的“特效前后”对比花絮，展示作品包括《哈利·波特》系列、《复仇者联盟》《X战警》《权力的游戏》《美国队长》《饥饿游戏》《泰迪熊》以及《乐高大电影》系列等。在澳大利亚电影电视艺术学院奖举行的各地活动中，奥斯卡奖获得者妮可·基德曼及凯特·布兰切特也接受了采访，这些访谈在“看澳洲”上都可以免费观看。


澳洲动画短片《失物招领》剧照

　　澳大利亚正通过网剧发掘新一代的内容产出型人才，其中包括网剧《内容》。该剧以适合智能手机尺寸的“竖屏网剧”形式在2019年大受欢迎，目前已经上线“看澳洲”。对于意欲在本国以及国际范围内有事业突破的演员，“看澳洲”会上线一场由顶级澳洲华裔演员参与的分享讨论会，其中包括瑞米·海依（《蜘蛛侠：英雄远征》）和吴育刚（《摘金奇缘》）。


澳洲竖屏网剧《内容》剧照


休·杰克曼和妮可·基德曼亮相“澳洲奥斯卡”

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 看澳洲
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