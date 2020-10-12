电影《小事儿》聚焦校园青春题材，讲述了关于“早恋”的那些小事。





该片是本届影展“藏龙”单元入围影片，时年21岁的宁元元也成为影展竞赛单元最年轻的入围导演。《小事儿》由无锡大猫影视文化发展有限公司出品，爱奇艺影业（北京）有限公司、泰州市量润影视文化发展有限公司联合出品。





电影《小事儿》聚焦校园青春题材，讲述了关于“早恋”的那些小事。影片由一场“早恋乌龙”，勾勒出少年何小时的成长故事：正值青春期的高中生何小时被误认为与同班同学林晓语早恋，两人因此展开了一段即轻松诙谐，又带有成长阵痛的检讨之旅。在这一过程中，何小时品尝到情窦初开的甜蜜与苦涩，也逐渐化解了与严厉的父亲一直以来的隔阂，实现了成长与蜕变。影片描绘出一段青涩却真实的青春絮语，也借由这场“恋爱初体验”刻画出年少时期的懵懂、叛逆与轻狂。





导演宁元元谈及影片创作初衷时解释道，她发现身边的朋友谈起青春时，所有的经历如今看来都是无关紧要、乏善可陈的小事儿。但正是这些小事儿，以及与自己一同经历这些事、参与过彼此人生的人，真正地改变了我们的价值观和人生。也许和当时的人可能没有机会再见面，但是与他们相处的日子造就了现在的自己。电影《小事儿》就旨在发掘这些微不足道却无比重要的小事儿的意义，并以此唤醒属于每位观众的青春记忆。





电影《小事儿》是95后导演宁元元的长片处女作，此外她还在影片中身兼编剧和主演。宁元元生于1998年，童星出身的她戏龄长达15年，2006年她在张元导演的《看上去很美》中饰演女一号陈南燕。值得一提的是，《看上去很美》中男一号“方枪枪”的饰演者董博文，在电影《小事儿》里出演了男主角何小时，与宁元元再度演绎同班同学，并展开了一段特殊的友谊。

编辑：羊羊