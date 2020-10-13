国内外影视圈都发生了不少事。





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04.桑德拉·布洛克和瑞安·雷诺兹有望再合作









05.迪士尼结构转型 将更重视流媒体发展







迪士尼CEO周一宣布重大结构转型，优化直接面向消费者的战略，更专注于为流媒体平台Disney+开发和制作原创内容。由于主题公园、旅游、院线发行等业务都受到巨大影响，迪士尼在疫情期间承受比其他制片厂更严重的重创。声明中表示，鉴于Disney+的出色表现，公司进行战略性定位以更好地支持增长策略并增加股东利益。