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时光早报：战争片《金刚川》首曝预告

《紧急救援》再定档 帕丁森"蝙蝠侠"复工

2020-10-13 08:50:42 来源：Mtime时光网

国内外影视圈都发生了不少事。


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.战争片《金刚川》首曝预告片

      

先导预告

由管虎、郭帆路阳共同执导，以抗美援朝为题材的电影《金刚川》发布“独白”版预告，以战争亲历者的角度讲述了一段发生在主战场之外的战争往事，在暗流涌动的金刚川上，一段鲜为人知的殊死较量徐徐展开。

      领衔主演张译吴京李九霄魏晨，特别出演邓超悉数亮相，在与敌人实力悬殊的情况下，依然奋勇迎战。影片将于10月25日国内上映。

02.《紧急救援》重新定档2021年大年初一


    林超贤执导新片《紧急救援》宣布重新定档2021年大年初一上映！彭于晏、王彦霖、辛芷蕾、蓝盈莹、王雨甜等共同出演。 ​​​

01.罗伯特·帕丁森《蝙蝠侠》复工拍摄


      近日罗伯特·帕丁森重返《蝙蝠侠》在英国利物浦的片场，继续出演蝙蝠侠布鲁斯·韦恩。9月初帕丁森确诊感染新冠，隔离了一段时间，该片拍摄也在暂停两星期后恢复。dailymail最新曝出帕丁森回归后亮相的片场照，是在拍一场葬礼戏。

　　佐伊·克拉维兹和约翰·特托罗也现身，两人分饰猫女和卡迈恩·法尔科内。影片已改档2022年3月4日上映，所以慢慢拍吧。

02.《黑暗物质》第二季曝海报 11月16日开播



      HBO奇幻冒险剧集《黑暗物质三部曲》第二季发布主海报+角色海报，“那些新世界在等待”，并宣布新季开播时间：今年11月16日。 ​​​   
03.《曼达洛人 第二季》曝光角色海报



      《曼达洛人 第二季》发布角色海报，11月30日上线Disney+ ​​​

04.桑德拉·布洛克和瑞安·雷诺兹有望再合作

　　桑德拉·布洛克将主演并制作浪漫冒险动作片《迷失D城》(Lost City of D)，派拉蒙有意请与布洛克合作过《假结婚》瑞安·雷诺兹担任男主，后者目前只在初步接触中。影片讲述一个言情小说作家发现她写的一座虚构城市现实中真实存在，她和在小说改编影视剧里扮演男主的演员踏上一段冒险之旅，去寻找这个迷城。

05.迪士尼结构转型 将更重视流媒体发展


      迪士尼CEO周一宣布重大结构转型，优化直接面向消费者的战略，更专注于为流媒体平台Disney+开发和制作原创内容。由于主题公园、旅游、院线发行等业务都受到巨大影响，迪士尼在疫情期间承受比其他制片厂更严重的重创。声明中表示，鉴于Disney+的出色表现，公司进行战略性定位以更好地支持增长策略并增加股东利益。

01. 莉莉·詹姆斯分手“美队” 搭上新男友



此情可待成追忆了

　　今年7月刚和“美队”克里斯·埃文斯在伦敦草地甜蜜吃冰激凌的莉莉·詹姆斯貌似换男友了，最近被英国媒体拍到在罗马和多米尼克·韦斯特一起骑车，甚至还亲吻，两人刚合作了新剧《追爱》。

   编辑：小火纸

关键词： 金刚川 预告 蝙蝠侠 罗伯特帕丁森 黑暗物质三部曲 曼达洛人 海报
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