导演：梅米特·艾达·厄兹泰金

主演：阿拉斯·布鲁特·伊涅姆利 / 妮莎·索菲亚·阿克松古尔

类型：剧情

档期：10月15日

一部改编自韩国同名电影的土耳其影片，原版由影帝柳承龙、朴信惠主演，在2013年成为韩国最卖座的喜剧。

土版改编更纪实，更煽情，去年也成功拿下本国的年度票房冠军。故事讲述一对特别的父女，父亲的智商和女儿一样，只有六岁。即便如此，两人在奶奶的照顾下，也能过着平静幸福的生活。





直到有一天，父亲意外卷入一场杀人案，被判入狱。为了帮助他，父亲的狱友们，偷偷把女儿也带了进来。可爱的女儿，成了这座监狱七号房的“礼物”，然而谁都阻止不了，死刑的到来……









