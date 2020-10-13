时光网特稿
国庆档一走，并不意味着它就要带走电影院的热闹。本月接下来，还有好几部值得留意的新片上映。
不多废话，时光君这就带你们仔细看看——
01. 《七号房的礼物》：土耳其年度票房冠军
导演：梅米特·艾达·厄兹泰金
主演：阿拉斯·布鲁特·伊涅姆利 / 妮莎·索菲亚·阿克松古尔
类型：剧情
档期：10月15日
一部改编自韩国同名电影的土耳其影片，原版由影帝柳承龙、朴信惠主演，在2013年成为韩国最卖座的喜剧。
土版改编更纪实，更煽情，去年也成功拿下本国的年度票房冠军。故事讲述一对特别的父女，父亲的智商和女儿一样，只有六岁。即便如此，两人在奶奶的照顾下，也能过着平静幸福的生活。
直到有一天，父亲意外卷入一场杀人案，被判入狱。为了帮助他，父亲的狱友们，偷偷把女儿也带了进来。可爱的女儿，成了这座监狱七号房的“礼物”，然而谁都阻止不了，死刑的到来……
在原本剧情的基础上，土版的结局圆满得更加大胆，算是一部成功的改编之作，做好催泪准备。
02. 《掬水月在手》：叶嘉莹纪录片
导演：陈传兴
主演：叶嘉莹
类型：纪录片
档期：10月16日
关于叶嘉莹先生的文学纪录片。谁是叶嘉莹？一位古典诗词大师，给江主席写过信，呼吁中华少年要从小习诵古典诗词，教育部很快就准备了配套教材。她还桃李满天下，在古典文学研究这一块，很多国内外的知名教授和学者，都曾受教于她。
1924年出生，今年96岁，经历过战乱、政治迫害、海外飘零，直到晚年才得以回国，重系文革中断的古典诗词命脉。正如海报上所说，“一生多艰，是诗词救了她。”
整个纪录片拍得非常有文学质感，内容从叶嘉莹的一生传奇，延伸到了整个中国古典诗词的历史。导演陈传兴此前还参与执导过，高分系列纪录片《他们在岛屿写作》。一个空镜头，都能蕴藏艺术深意。
片中，叶嘉莹说“我的重点是传承，我留下的这点海上之音，也许将来有一个人，会听到，会感动。”如果你是那个人，不妨看一看，记得要找专线上映的艺联影院。
03. 《喜宝》：亦舒女郎郭采洁来了
导演：王丹阳
主演：郭采洁 / 张国柱
类型：爱情
档期：10月16日
“我想要很多很多的爱，如果没有，很多很多的钱也是好的。”喜宝的金句，曾被无数人反复背诵。作为亦舒笔下最具代表性的女主角，她在爱情里的姿态，远比这句话狼狈。
家境贫寒的姜喜宝，爱上富商勖存姿，对方不仅是比自己年长近40岁的男人，还是女同学的父亲。两人的爱情一开始并不纯粹，勖存姿有意以金钱资助，喜宝后来也陷入了爱情与物欲的挣扎。
再看主演，选角和《第一炉香》一样，原本也不被看好。男主角张国柱是张震的父亲，气质还在，被嫌太老，郭采洁剪了喜宝的短发后，一直被夸“港风”，但要演出喜宝的风韵，气质还是稍显单薄。导演王丹阳是第一次拍片的女导演，目前仅从预告和剧照来看，审美和复古氛围都算在线。替亦舒师太求一个，别拍得太砸太狗血。