李现、陈立农等人共同主演的《赤狐书生》今日定档12月4日公映，发布了一支定档预告。

时光网讯 由江志强监制，宋灏霖、伊力奇导演，陈立农、李现领衔主演的奇幻电影《赤狐书生》今日宣布新档期，将于2020年12月4日上映，陪你贺岁。新发布的海报中，陈立农、李现这对人狐兄弟勾肩搭背，笑眼弯弯，还露出了狐狸尾巴，画面可爱又温暖。





一同发布的还有一支定档预告。赶考路上，书生陈立农与狐妖李现成为了好朋友，没想到等待他的却是狐妖的“连环计”。哈妮克孜饰演的莲花精，裴魁山饰演的“导师”狐妖，姜超饰演的青蛙精，以及王耀庆饰演的考场鬼魂一一亮相，四大奇幻场景也徐徐揭开，故事愈发精彩。





陈立农被李现“一步一坑”

四大奇幻场景 都是陷阱？





定档海报 誓要成仙的狐妖白十三，锁定了自己的取丹对象——书生王子进后，制定了周密的“骗取真心”计划。先是在巨型青蛙精口中救出子进；又设下莲花精这道“美人计”，单纯又憨厚的王子进被骗得晕头转向，身陷险境而不自知，甚至还不顾一切欲救回十三，状况不断，笑料百出。随之而来的考场鬼魂大战，竹林黑狐妖大战则更加惊险。





一个是天真善良有些憨的书生，一个是鬼主意多的小狐狸，完全相反的性格，一路上磨合碰撞，欢乐不断。而不断挖坑掉坑中，一人一狐也从“表面朋友”，逐渐变成了“生死之交”，取丹计划该如何进展，这对兄弟的选择令人期待。





哈妮克孜莲花精惊艳众生

王耀庆颠覆演“真·穷鬼”





预告中也首次曝光了哈妮克孜、王耀庆的角色。幻化成人形的莲花精一袭蓝衣从天而降，如梦似幻，让王子进彻底着迷。王耀庆则一改往日“大款专业户”形象，他饰演的刘道然因屡考不中，成了考场游荡的鬼魂，造型十分颠覆。





群妖亮相的背后，是近1500个特效镜头。不仅数量庞大，还在视效类别上差异巨大。出品过《捉妖记》系列的安乐影业，再次全力打造妖世界。“胡巴之父”许诚毅则发挥自己的动画特长，监督了片中重要角色的动画制作，为它们带去了个性与趣味。影片将于2020年12月4日上映，陪你贺岁。