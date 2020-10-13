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"奇异博士"男星加盟纪录片《零水日》

腾讯影业首部英文纪录片亮相戛纳电视节

2020-10-13 11:44:17 来源：Mtime时光网

腾讯影业开始进军国际纪录片领域。
切瓦特·埃加福特

　　时光网讯 由腾讯集团、腾讯影业出品的英文纪录片《零水日》(DAY ZERO)，将于10月14日在法国戛纳国际电视节（MIPCOM）启动国际销售发行。《奇异博士》《为奴十二年》男星切瓦特·埃加福特加盟配音。

　　影片聚焦全球水资源短缺危机，历时三年拍摄，横跨全球多地，探访了水资源保护最前线人们的实地状况。《零水日》由腾讯首席探索官网大为（David Wallerstein）发起和监制，艾美奖得主凯文·西姆（Kevin Sim）执导，英国制片公司Keo Films/冰岛OoS Pictures担纲联合制作。
《零水日》海报

　　《零水日》这是腾讯在“科技向善”这一新使命愿景下，推出的首部关注全球可持续发展议题的国际纪录片。腾讯作为唯一出品方，腾讯影业协助本片的海外制作，主导签约国际版配音演员英国知名演员兼导演切瓦特·埃加福特，他曾凭借《为奴十二年》中的精湛表演，获得多项奥斯卡金像奖及金球奖等的提名，并积极支持和参与全球环境保护的倡议。

　　腾讯影业还与海外销售和发行合作伙伴、国际内容生产、发行和授权公司弗里曼特尔（Fremantle）就该片达成战略合作，此次戛纳国际电视节（MIPCOM）期间，该片将由弗里曼特尔代表推出。

　　后续，腾讯影业将与腾讯视频一起，联动腾讯研究院，深入调研中国的水资源现状，探访相关专家和一线人员，共同打造和推出该片的中文本土版。
 
制片人网大为

　　“零水日”，意指水资源枯竭的那一天。纪录片《零水日》描述了全球多地水资源匮乏的急迫现状，从南非开普敦2018年的水资源危机，到巴西亚马逊雨林森林砍伐对全球水供给造成的巨大负面影响，再到美国中西部大量的农耕对水资源造成的惊人速度的损耗。


　　该片采访了多位国际和地区性的水资源研究专家、牧场主和公园护林员，结合个人感受与科研数据，从不同层次和角度，全方位深入揭示了遭到忽视却实际迫在眉睫的全球水危机问题，以呼吁全球居民尤其是青年人群关注保护水资源。据联合国人居署公布的数据，全球1/5的人口正居住在严重缺水地区，预计到2050年，这一比例将提升到1/4。

　　担任《零水日》联合导演兼编剧的凯文·西姆（Kevin Sim）表示：“《零水日》是一部关于这样一群人的电影：在非洲、美国堪萨斯州、加利福尼亚州、巴西，甚至在太空中，我们追寻着那些在前线奋力抗争的英雄们，讲述他们对抗正在吞噬当地所有人的水危机的故事。我们希望制作一部有力量、有感染力的电影，让它所传达的信息能被更多人听到。” 

　　凯文·西姆是艾美奖最佳纪录片的制片人兼导演。此外，担纲此次纪录片制作的影视公司Keo Films，曾获奥斯卡最佳纪录长片提名，以及多部艾美奖、英国电影与电视艺术学院奖（BAFTA）最佳纪录片系列奖项。

　　弗里曼特尔（Fremantle）国际CEO詹斯·里克特 (Jens Richter) 表示：“水资源匮乏是全人类所面临的最严峻的气候问题之一。这是一项真正的全球性议题，我们与屡获奖项、才华横溢的Keo Films团队以及腾讯公司合作，一同携手在全球范围内传达这个急迫的信息，为此我们感到骄傲。

　　弗里曼特尔是一家国际内容生产、发行和授权公司，为贝塔斯曼旗下RTL集团的成员，世界总部位于伦敦，在全球各大洲主要国际市场共30多个国家拥有国际制作、分公司和广播电视和发行网络。他们最为人熟知的是手握多项国际知名的顶级综艺模式，比如《美国偶像》《达人秀》，以及制作高品质热门国际剧集《年轻的教宗》《我的天才女友》等。

　　《零水日》是腾讯影业出品的首部英文环保纪录片，也是国际探索下的又一部重要作品。面对优秀的国际作品，腾讯影业一直以多元化、多角度为取向，致力于发掘、打造、助力更多优秀影视作品。

   编辑：小火纸

关键词： 零水日 腾讯影业 切瓦特埃加福
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零水日

零水日 (2020)

0.0

导演：凯文·西姆

主演：切瓦特·埃加福特

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切瓦特·埃加福特

切瓦特·埃加福特

Chiwetel Ejiofor

职业：演员 | 导演

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