腾讯影业开始进军国际纪录片领域。

切瓦特·埃加福特









《零水日》海报





腾讯影业还与海外销售和发行合作伙伴、国际内容生产、发行和授权公司弗里曼特尔（Fremantle）就该片达成战略合作，此次戛纳国际电视节（MIPCOM）期间，该片将由弗里曼特尔代表推出。





后续，腾讯影业将与腾讯视频一起，联动腾讯研究院，深入调研中国的水资源现状，探访相关专家和一线人员，共同打造和推出该片的中文本土版。





制片人网大为





“零水日”，意指水资源枯竭的那一天。纪录片《零水日》描述了全球多地水资源匮乏的急迫现状，从南非开普敦2018年的水资源危机，到巴西亚马逊雨林森林砍伐对全球水供给造成的巨大负面影响，再到美国中西部大量的农耕对水资源造成的惊人速度的损耗。







该片采访了多位国际和地区性的水资源研究专家、牧场主和公园护林员，结合个人感受与科研数据，从不同层次和角度，全方位深入揭示了遭到忽视却实际迫在眉睫的全球水危机问题，以呼吁全球居民尤其是青年人群关注保护水资源。据联合国人居署公布的数据，全球1/5的人口正居住在严重缺水地区，预计到2050年，这一比例将提升到1/4。





担任《零水日》联合导演兼编剧的凯文·西姆（Kevin Sim）表示：“《零水日》是一部关于这样一群人的电影：在非洲、美国堪萨斯州、加利福尼亚州、巴西，甚至在太空中，我们追寻着那些在前线奋力抗争的英雄们，讲述他们对抗正在吞噬当地所有人的水危机的故事。我们希望制作一部有力量、有感染力的电影，让它所传达的信息能被更多人听到。”





凯文·西姆是艾美奖最佳纪录片的制片人兼导演。此外，担纲此次纪录片制作的影视公司Keo Films，曾获奥斯卡最佳纪录长片提名，以及多部艾美奖、英国电影与电视艺术学院奖（BAFTA）最佳纪录片系列奖项。





弗里曼特尔（Fremantle）国际CEO詹斯·里克特 (Jens Richter) 表示：“水资源匮乏是全人类所面临的最严峻的气候问题之一。这是一项真正的全球性议题，我们与屡获奖项、才华横溢的Keo Films团队以及腾讯公司合作，一同携手在全球范围内传达这个急迫的信息，为此我们感到骄傲。







