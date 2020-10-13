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《蝙蝠侠》英国复工柯林法瑞尔大变样

企鹅人VS布鲁斯韦恩 2022年3月4日上映

2020-10-13 13:26:04 来源：Mtime时光网

柯林·法瑞尔扮演企鹅人像是“大变活人”
蝙蝠侠、猫女和企鹅人（来源CFP）

　　时光网讯 当地时间10月12日，罗伯特·帕丁森在英国利物浦复工后赶拍《蝙蝠侠》 留偏分变雅痞绅士面色略惨白，当天拍摄的是葬礼的戏。最震撼的是柯林·法瑞尔扮演的企鹅人亮相，妆容相当之厉害，和演员简直判若两人。

      由于英国新冠疫情第二波来袭，帕丁森虽然新冠病症已经痊愈，但还是在片场做好了完备的防护。影片目前已推迟到2022年3月上映，因此剧组有着充分的拍摄后期制作时间。
戴口罩的蝙蝠侠（来源：CFP）

正在戏中的帕丁森

　　

企鹅人在预告1:18秒处

据说柯林·法瑞尔早前带妆在片场时，扮演戈登警长的杰弗里·怀特没认出他，还在到处嘟囔：“怎么柯林·法瑞尔还不来拍片啊？”其实，法瑞尔早就在现场了。

　　今年44岁的柯林·法瑞尔，早在2002年便因《少数派报告》《狙击电话亭》《哈特的战争》三部片成为好莱坞新生代的代表。18年过去后，进入中年的他开始积极转型，在文艺片《龙虾》中增肥，这次更是在《蝙蝠侠》中“大变活人”。
《蝙蝠侠》首款预告中的企鹅人（截图）

网友制作的对比图

网友认为长得太像理查德·坎德

   编辑：小火纸

关键词： 蝙蝠侠 片场 柯林法瑞尔 罗伯特帕丁森
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蝙蝠侠

蝙蝠侠 (2022)

0.0

导演：马特·里夫斯

主演：罗伯特·帕丁森

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罗伯特·帕丁森

罗伯特·帕丁森

Robert Pattinson

职业：演员 | 制作人

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柯林·法瑞尔

柯林·法瑞尔

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理查德·坎德

理查德·坎德

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