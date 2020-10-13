根据亦舒原著改编的新片《喜宝》，今日发布了由女主角郭采洁演唱的同名推广曲MV。

时光网讯 电影《喜宝》将于10月16日全国上映，影片根据亦舒最具代表性的同名爱情著作改编。由王丹阳执导，郭采洁、张国柱主演，被誉为2020年最受期待的华语爱情神作。今日，影片发布电影同名推广曲MV。推广曲由电影主演——人气女王郭采洁演唱，MV中郭采洁演唱至动情处更是频频落下珍珠泪。





该曲以悦耳动情的旋律和扣人心弦的作词将观众带入了“姜喜宝”的世界，MV剧情不仅为观众呈现了姜喜宝倔强潇洒又满怀遗憾的真实人生，同时还展现了一段缠绵悱恻的传奇爱情故事。MV结尾处的落版字“我想要很多很多的爱，如果没有，很多很多的钱也是好的”，令人感慨无限，对喜宝有所共情的同时也会忍不住思考自己的人生和爱情。





“是谁说过没有爱，有钱也算很好”

声入人心刻画最真实的喜宝





此次发布的《喜宝》推广曲由该片导演王丹阳亲自作词，这是她与郭采洁合作完电影拍摄后再次携手创作推广曲，可见两位主创互相的欣赏与认可。身为作家的导演王丹阳对歌词创作更是精益求精，前后经历了十余版的修改，以此希望通过“姜喜宝”这个人物来折射年轻人的成长。





初入职场的年轻人对未来都有美好的期许，但是现实生活会慢慢磨平一个人的理想，每个人都可能会在成长过程中做出妥协。就如同姜喜宝一样，她一路走来，失去很多，放弃很多，最终一直在寻找的可能就是一个温暖的避风港。





王丹阳导演触动人心的歌词加上郭采洁用情至深的演唱，完全达到了一加一大于二的效果。此次推广曲的歌词，不仅文笔细腻，同时也展现了导演的巧思。虽然曲名为《喜宝》，导演却将姜喜宝和勖聪慧两个女生的人生故事融入歌词，大大增强了观众的共鸣感和受众范围。





“是谁说过没有爱，有钱也算很好”这是根据原著中的金句演化而来的歌词，点出了姜喜宝的人生主题，她认为爱情是太奢华的事，在经历了一次次打击之后，她只是看清了现实。导演精心创作的歌词也在向观众表明，《喜宝》不是一个浪漫爱情童话，而是一出现实且坦诚的爱情故事。





“犯错的人发着光，平凡的人总懂事的太早”

郭采洁动情演绎频落泪





推广曲MV不仅唱出了姜喜宝爱情的快乐甜蜜，也唱出了她生活的艰难辛酸，“还没任性狂妄爱过活过，就已经变老”。年轻的姜喜宝过早看透了世间人情冷暖，她还没来得及任性狂妄爱过，就已经以成熟的心态来看世界，她选择陪伴勖存姿，就意味着要放弃曾经的美好憧憬，所以她内心感觉自己在变老。姜喜宝并没有“变老”，只是她抛弃了天真烂漫。





“犯错的人发着光，平凡的人总懂事的太早”，这句歌词写出了姜喜宝可贵的一面，她在生活的重压中成长，虽然她选择步入豪门陪伴勖存姿，但是她仍然有乐观、向上、善良的一面，并没有完全放弃对美好生活的渴求，不断与命运抗争，她的眼中始终散发着光亮。





但也正是因为过早看遍人情冷暖，姜喜宝年纪轻轻就要考虑如何安排自己的未来，对比MV中无忧无虑的富家千金勖聪慧，她更早看透了世间冷暖。





在这首歌曲中，姜喜宝上演着华彩但又曲折的人生经历。作为姜喜宝的扮演者，郭采洁在演唱《喜宝》推广曲时格外深情入心，唱到动情之处眼泛泪光。能感受到，她在演唱这首歌时也代入了角色，这一刻，她就是姜喜宝。





主演郭采洁不仅是一位演员，她也是一位著名歌手，她的一首名曲《答案》曾登上央视春晚的舞台，至今仍是广为传唱。郭采洁的嗓音细腻轻柔，适合演唱悠扬旋律的情歌，这首《喜宝》由她演唱余音绕梁，也让人更加期待电影《喜宝》的上映。





电影《喜宝》由北京轴心影视文化有限公司，北京日光鼎盛影视文化有限公司出品。王丹阳执导，郭采洁、张国柱主演，10月16 日全国影院公映，届时可以一睹“姜喜宝”这个亦舒经典人物的大银幕风采。