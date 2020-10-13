根据真实人物事件改编的《秀美人生》，今日发布了角色海报。

时光网讯 近日，撒贝宁一句“我不敢看这句话”，再次引发人们对“时代楷模”黄文秀关注的同时，也助推以黄文秀为角色原型的电影《秀美人生》迎来新一波观影热潮。自上映以来，这部电影作品就一直都在影迷心中保持极高的热度与口碑。日前，影片票房一路凯歌正式冲破2000万元大关，不更凭借出色的票房表现成为今年主旋律电影票房三甲之一。







电影《秀美人生》天坑剧照





今天，影片绘制了全新角色海报，用充满爱心的笔触，描出黄文秀精彩绽放的人生故事之余，更以此寓意影片未来还将在市场大有一番作为。





角色海报尽显家乡美好蓝图

文秀形象青春正向引人思念





电影《秀美人生》以全国优秀共产党员、派驻乐业县百坭村第一书记黄文秀为人物原型，记录了她放弃大城市工作的机会，毅然回到家乡，在脱贫攻坚第一线全情投入、奉献自我，谱写新时代青春之歌的动人故事。





全新绘制并发布的“秀美绽放”版角色海报上，绿水青山环抱蓝天白云，蜿蜒的山间公路通向幸福的康庄大道，丰收的麦田稻穗象征富足的小康生活。美丽淳朴的黄文秀则以“第一书记”的工作装束身居其中，灵动飘逸的马尾尽显青春本色，布满爱心的笑容更绽放出她对建设秀美家乡的美好憧憬与坚定内心。



《秀美人生》“秀美绽放”版角色海报





整幅海报以油画动漫的创意表现，将黄文秀秀美绽放的人生态度跃然纸上，勾起人们对这位在家乡脱贫攻坚战中鞠躬尽瘁的“时代楷模”的无尽思念与敬仰。





持续放映影片热度不减

三大看点引发影迷热议





从8月下旬的地区点映开始，《秀美人生》迄今已在全国院线持续放映超过1个月的时间。影院积极为电影布置排片的同时，各地影迷的全力支持也令影片热度不减。人们在掀起观影热潮之余，对于影片亮点内容的讨论更进入白热化阶段。除了撒贝宁“不敢看”的最后一条短信内容以外，关于郎月婷形神兼具的杰出演技、片中出现的地形外貌独特的“天坑”和充满地域特色的方言同样引发影迷热议。

鬼斧神工般的天坑 在《秀美人生》中扮演黄文秀的郎月婷曾坦言“这次表演对我来说，既是一次难度较大的挑战，更是我最想表演好的一次”。为此，郎月婷付出巨大的努力，查询资料的同时坚持走访黄文秀身边的人，从每一处细节入手，贴近人物的生活习惯与思维方式，并在外型上一改往日时尚靓丽的造型，不论是发型还是五官表情与生活细节上都走进黄文秀的角色中，最终用精湛的演技“演活”了人物。





以至于影片上映时，当百坭村当地村民看到银幕上的郎月婷后，纷纷惊讶得不敢相信，甚至还要邀请演员去家里吃饭。

不止演员表演，片中田园诗歌般的自然风光也受到了影迷们的关注，其中黄文秀为当地村民指导扶贫，重拾耕种的一处罕见“天坑”尤为惹人注目。喀斯特地貌褐色巨大的石群自成一体，犹如鬼斧神工般彼此环绕。





而黄文秀则与贫困户村民围坐其中，在严苛的自然环境中与天斗、与地斗，最终寻找到一条依靠土地摆脱贫困的致富之路。令人难瞠目的自然景观与黄文秀扶贫先扶志的理念，不仅彰显出绝不妥协的“文秀精神”，更让人感受到浓厚的家乡韵味和乡土情怀。





此外，《秀美人生》中独特的地方方言还引发了影迷们的讨论与效仿，尤其是意味着“行不行”、“可不可以”的广西方言——“得不得”。这句严肃认真之余还夹杂幽默效果的方言台词频繁出现在影片中，甚至成为黄文秀的一句口头语。





当郎月婷饰演的黄文秀，用地域特色突出的口音问出“得不得”时，观众们既能体会到她对于获得肯定的迫切情绪，同时更能感受到的，还有她急村民所急，全身心地实践为人民服务工作理念的高尚品质。





电影《秀美人生》由广西文化产业集团有限公司、广西投资集团有限公司、西安识君影视文化有限公司和广西电影集团有限公司出品和承制，华夏电影发行有限责任公司全国发行。影片正在全国各大院线热映。

编辑：甄甏甏