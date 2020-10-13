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"不期而遇的夏天"首曝"生猛相遇"预告

粗粝生活 生猛真情 大小男孩亮相平遥影展

2020-10-13 15:30:44 来源：Mtime时光网

文章监制的新片《不期而遇的夏天》将于10月15日亮相平遥影展，影片今日发布“生猛相遇”版预告片。
　　时光网讯　由文章监制，易寒执导，陈创、郭可轩、郎月婷领衔主演，张磊、欧阳招娣主演，秦海璐友情出演，李梦特别出演的电影《不期而遇的夏天》近日发布首支“生猛相遇”版预告片，在首次曝光电影画面中，激烈的冲突不断发生，隐藏在小城生活之下的“法则”让黄四毛（陈创 饰）和易水生（郭可轩 饰）吃了不少苦头，他们的“跨年龄友谊”也因此备受考验。


剧照 黄四毛（陈创 饰）

　　电影《不期而遇的夏天》入围第四届平遥国际影展“首映”单元，将于10月15日在平遥电影节全球首映。

粗粝的生活 生猛的真情 
平遥全球首映见真容

　　导演易寒此前的作品《遥望南方的童年》，在影迷观众和年轻人群体中反响不俗。电影《不期而遇的夏天》入围平遥国际影展，更是让影迷翘首以盼，该片讲述了小朋友易水生意外结识了流浪汉黄四毛，两个原本毫无交集的人，成为了彼此唯一的朋友的故事。

　　此次《不期而遇的夏天》首次发布预告，向观众展示出截然不同的叙事氛围和导演特有的细腻风格，冲突与争吵在压抑的情绪下贯穿始终，水生在学校经常会受到同班同学的欺负，黄四毛也有自己的困扰，被人拳打脚踢是家常便饭，不仅被人看不起，更是无由来的被指着鼻子骂“土狗”，从肉体到精神都备受摧残和否定。


剧照 黄四毛和水生偷看屋外的情况

　　直到水生遇见黄四毛，“只要有我，没人敢动你”，两个年龄相去甚远的“男孩”从此成了“患难之交”，因为相遇而改变了彼此的际遇。预告片中显露出一种接地气的生猛和粗粝，真挚的情感在沉郁的氛围中喷薄而出，独具生命力，更是令人心生期待。

　　电影《不期而遇的夏天》入围平遥国际影展“首映”单元，将于10月15日进行全球首映。日前，在平遥电影节开幕仪式上，本片导演易寒与贾樟柯，赵涛一同亮相，在电影节备受关注。作为导演易寒的院线电影处女作，电影《不期而遇的夏天》以自然真实的镜头语言，对“弱者”群体的观察，体现出导演的卓越才华和人文视野。


剧照 黄四毛和易水生成为患难之交

　　导演易寒最擅长通过镜头捕捉纤细的情感流动，在平实的生活中发现人性的温暖，总是能让观众在他的作品中体会到治愈和能量。《不期而遇的夏天》成功入围平遥影展“首映”单元，是对影片的品质是一种认可，值得期待。

实力派与“原生态”不期而遇 
真情演绎温暖人心

　　主演陈创曾在电视剧《宝莲灯》中饰演哮天犬、电视剧《福贵》中饰演福贵，给观众留下深刻印象。此次在《不期而遇的夏天》中饰演一位失败者黄四毛，与他之前饰演的角色类型截然不同，但陈创完全抓住了角色的灵魂，敏锐捕捉到隐藏在不堪之下的人性光亮。郎月婷凭借《喊·山》、《盲探》等优质作品名声鹊起，在《不期而遇的夏天》中饰演黄四毛倾慕的对象袁桂莲。


剧照 黄四毛似与水生发生矛盾

　　刚刚在9月拿到飞天奖优秀女演员奖的秦海璐，在《隐秘的角落》中有精彩表现的演员李梦、“国民教导主任”张磊等实力派演员也都倾情加盟本片。众多优秀的演员的参演，为影片的品质打造了坚实的基础，而在拍摄地寻找到的新人小演员，更是让影片增添了生活的实感。这群小演员的表演，打动了诸多业内人士，实力派与“原生态”的相遇亦是与影片“不期而遇”的主题彼此成就。


剧照 黄四毛与水生屋顶谈心

　　导演易寒曾表示：“《不期而遇的夏天》讲述的是两个孤独的灵魂，在无聊的时光中给与彼此的温暖和慰藉。”希望这部诚意满满的治愈之作，能在这个秋天仍带来温暖的力量！


剧照 易水生（郭可轩 饰）

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 不期而遇的夏天 预告片 平遥影展
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不期而遇的夏天

不期而遇的夏天 (2020)

0.0

导演：易寒

主演：陈创 郎月婷

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