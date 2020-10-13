《急先锋》的粉丝们，用漫画形式描绘了急先锋成员，脑洞大开撰写“急先锋前传”。

时光网讯 国庆唯一超级动作大片《急先锋》正在热映中，影片由唐季礼执导，成龙、杨洋、艾伦、徐若晗、母其弥雅领衔主演，朱正廷特别演出。片中“急先锋”小队为了守护华人安全，辗转各国打遍全球，这个成员帅气英勇又幽默的组织给观众留下了深刻的印象。很多观众在观影之后，发挥自己的才华创意，为“急先锋宇宙”添砖加瓦。







《急先锋》引发脑洞创作，网友撰写“急先锋”前传





有网友以漫画形式描绘急先锋成员，有网友脑洞大开撰写“急先锋前传”，令人叹服。影片上映以来好评不断，获赞“炫酷搞笑、目不暇接”，并且在海外多个国家票房口碑双丰收，继续向世界展现华语动作片的影响力。获悉影片即将于15日在俄罗斯上映，已落实超过1,000块银幕，为近年亚洲电影的纪录。





《急先锋》引发脑洞创作

网友撰写“急先锋”前传





电影《急先锋》正在热映，作为国庆档唯一一部超级动作大片，片中横跨全球的取景、惊险刺激的打斗、幽默搞笑的桥段都深深吸引了观众。而“急先锋”这个国际安保组织也给观众留下了深刻的印象。众多网友在观影之后被帅气英勇的急先锋小队成员折服，纷纷“为爱发电”，加入脑洞创作之中。







《急先锋》热映引发网友脑洞





有网友用漫画形式描绘自己心中的急先锋成员，五彩斑斓的绘画令人看到不一样的急先锋；更有观众施展才华，撰写近万字的“急先锋”前传，奇思妙想令人叹服。深获观众喜爱的急先锋队员，到底有怎样的迷人魅力？





唐季礼打造成国际化IP

《急先锋》俄罗斯上映银幕数破纪录





对于《急先锋》，唐季礼导演一直表示要将其打造成国际化IP。此次网友热闹的创作，也正是为“急先锋宇宙”的添砖加瓦。从《红番区》《警察故事3》到《神话》《功夫瑜伽》，唐季礼导演与成龙大哥一直致力于让中国电影走向世界。此次剧组辗转全球取景，上天入地下水，采用更多新型武器装备，都是为了给观众带来最好看的动作场面！







观众发挥自己的才华创意，为“急先锋宇宙”添砖加瓦





影片也不负众望，上映以来好评不断，获赞“超刺激超好笑，影院里无数次爆笑！”“成龙走楼梯真的是太出人意料的好笑了！”“炫酷搞笑、目不暇接”影片不仅在国内赢得观众喜爱，也在海外多个国家票房口碑双丰收，继续向世界展现华语动作片的影响力。获悉影片将于15日在俄罗斯上映，已落实超1000块银幕，是今年亚洲电影的纪录。







网友花式创作“表白”成龙杨洋艾伦





影片《急先锋》由唐季礼执导，领衔主演成龙、杨洋、艾伦、徐若晗、母其弥雅，主演楼学贤，特别演出朱正廷、杨建平、王延龙、王驹等。





网友用漫画形式描绘自己心中的急先锋成员





五彩斑斓的绘画令人看到不一样的急先锋

编辑：甄甏甏