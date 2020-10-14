过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.成龙《急先锋》北美定档11月20日
国产动作片《急先锋》
由Gravitas Ventures拿下北美发行权，定档今年11月20日在北美院线大规模上映，包括IMAX和汽车影院。这个档期原本是属于《007：无暇赴死》
的。
该片由唐季礼执导，成龙、杨洋、艾伦、母其弥雅、朱正廷主演，讲述急先锋小队跨国对抗犯罪集团，营救中国企业人质。中国内地9月30日上映，目前票房2.48亿元。
02.张艺谋《一秒钟》今日将宣布国内档期
张艺谋导演的《一秒钟》
发布一支小视频，宣布明日即将定档，范伟：“电影可以放啦！”该片由张译、刘浩存、范伟主演，讲述物质匮乏的70年代的胶片记忆。2019年《一秒钟》曾入围柏林电影节主竞赛单元，后宣布因技术原因撤出影展。
03.日本动画片《未来的未来》国内定档11月6日
细田守
执导动画电影《未来的未来》
宣布11月6日中国内地上映，并曝光中文海报。影片曾于2018年在日本上映，故事讲述主人公小男孩小君，遭遇了来自未来的妹妹“未来”，并以此为契机踏上一段穿越时空的冒险之旅。
《未来的未来》曾入选奥斯卡最佳动画长片、以及戛纳电影节“导演双周”长片竞赛环节。
01.《疯狂的麦克斯》番外篇确定演员阵容
02.《王冠》第四季预告呈现童话的黑暗面
预告的旁白似乎在暗示着这段童话婚姻背后隐藏的黑暗面。
03.盖尔加朵在《神奇女侠2》中片酬大涨33倍
近日盖尔·加朵
登上《名利场》杂志封面，在这篇封面文章中透露了一个有趣的信息：2017年《神奇女侠》
华纳只支付给加朵30万美元片酬，由于影片票房大获成功，续集《神奇女侠1984》
票房大涨33倍，达到了1000万美元。
04.尼古拉斯凯奇用柔术对付外星人
尼古拉斯·凯奇
、阿兰·莫西和托尼贾主演的动作片《柔道煞星》
(Jiu Jitsu)曝预告。影片改编自同名漫画，讲述一群古代的柔术高手每隔六年就要在一场争夺地球的战斗中面对可怕的外星入侵者。
凯奇的角色和他的柔术团队与莫西的角色联手获得胜利。影片将于11月20日北美影院上映和VOD
05.《花木兰》曝光温明娜客串幕后特辑
为动画版花木兰配音的温明娜客串出演真人版《花木兰》
，看过的小伙伴应该都知道吧。她透露自己和女儿Michaela都参与了本片的拍摄，并且还有个小彩蛋：在演那场戏时，她模仿了动画版里木兰见媒人时的行走姿态，以表致敬。日前迪士尼公布了她客串的幕后特辑。
01.《好汉两个半》女星康查塔·费雷尔去世享年77岁
曾经在情景喜剧《好汉两个半》中扮演女管家波塔的女星康查塔·费雷尔
10月12日因心脏病去世，享年77岁。制片人查克·罗瑞
、男主角查理·辛
纷纷发推悼念，称赞她是完美的好演员、好朋友。波塔在《好汉两个半》中以毒舌著称，虽然只是偶尔来查理家打扫和保洁，但脾气很大，经常数落查理和他的弟弟艾伦（乔恩·克莱尔
）.
02. 莉莉·詹姆斯新欢竟是已婚人士 她疑成"小三"
这下尴尬了
今年7月刚和“美队”克里斯·埃文斯在伦敦草地甜蜜吃冰激凌的莉莉·詹姆斯
貌似换男友了，最近被英国媒体拍到在罗马和多米尼克·韦斯特一起骑车，甚至还亲吻，两人刚合作了新剧《追爱》。
不过男方是已婚男士，10月13日多米尼克携妻子一起在家门外与媒体见面，亲吻并发布声明，称婚姻很坚固，依旧在一起。《太阳报》等媒体表示男方似乎没戴婚戒，《每日邮报》也表示，Catherine FitzGerald的友人透露FitzGerald看到丈夫和莉莉出街的照片后很震惊，“她根本不知道发生了什么。以为自己婚姻幸福，而现在婚姻可能要结束了。”
目前莉莉·詹姆斯和克里斯·埃文斯还没有对此发表声明。