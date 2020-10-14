影片充分展示了新中国成立70年来的辉煌成就，有力彰显了国威军威，极大振奋了民族精神，广泛激发了各方面力量。





时光网讯 10月1日起，由中国人民解放军八一电影制片厂出品，中国电影股份有限公司发行的纪录电影《2019阅兵盛典》正式在全国院线上映。影片在大银幕上集中反映我国国防和军队现代化建设的巨大成就，充分展示了开放、自信、和平、包容的大国风采和新时代中国军人敢打必胜的气势。





中国最帅“天团”的银幕之旅





雄赳赳，气昂昂，当受阅部队踏上阅兵场，电影院里观众的情绪瞬间被点燃，整齐划一的受阅方阵也被观众称为中国最帅“天团”。在国庆节的电影院，中国最帅“天团”也开启了他们的大银幕之旅。





电影《2019阅兵盛典》呈现了新中国成立70周年盛典，真实直观地展示了70年来开放自信的中国取得的非凡成就和举国同心的精神风貌。该片也是八一电影制片厂全心全情熔铸精神信仰的倾力之为，全维全域集纳史实细节的厚重之作。









影片携手全国电影观众再次目睹从历史走到今天的人民军队，用生命与信仰谱写肝胆忠于党的光辉战斗历程；再次回顾壮观瞻、振军威、鼓士气的盛大一幕，是凝聚中华儿女国之共情、团结为民族复兴奋斗不息豪迈激情的精神伟力。





有观众表示，时隔一年后再次观看阅兵大会，心情仍然十分激动。同时，该片也被不少家长作为给孩子爱国主义教育的生动教材，一位观众告诉记者，特意带着小孩子走进影院，一起重温2019大阅兵的盛况，相信影片能够带给孩子正面、积极的教育意义。





另一位观众也谈到，把阅兵式拍成电影非常好，希望以后我的孩子也能够通过电影来回顾这激荡人心的时刻。





值得一提的是，出品方中国人民解放军八一电影制片厂和发行方中国电影股份有限公司采取了让利于院线、影院的发行方式，使得更多观众能够在大银幕重温2019阅兵盛典的盛况，以实际行动献礼祖国华诞，为涵养中华儿女同铸伟业的豪情擎起电影人的责任担当。









富有诗意的纪录电影





大银幕上看阅兵，带给观众的震撼是怎样的？与电视看阅兵有哪些不同？





影片摄影技术总监赵小丁表示，纪录片中90%以上的镜头都源自2019年10月1日当天，有海量的素材在后期制作环节可以进行剪接、调色，这些电影工作流程让纪录片保有高度纪实性属性的同时，还拥有了不同于现场直播的电影感。





正如赵小丁所说，《2019阅兵盛典》注重仪式美感与电影质感相结合、中国气派与军事特色相统一，运用大量精美珍贵的影像画面，具有很强的视听震撼力和艺术感染力。





中国艺术研究院研究员贾磊磊在观影后表示，“摄像机拍摄的镜头更感人，虽然是纪录片，但它采用了很多艺术片的表现手法，很富有诗意。比如女兵方队、陆军方队的部分，同一个动作就有三组镜头表达，节奏一下子就出来了。”





贾磊磊回想起2019年国庆档上映的电影《我和我的祖国》，正好也有一个篇章，就是关于受阅士兵的故事。对于这两种不同的类型表达同一个题材的方式，贾磊磊认为，“纪录片是前景式作品，但故事片是后景式的写作，后者将把发生在前者背后的故事呈现出来。”





“《2019阅兵盛典》和《我和我的祖国》可以结合起来看，前后景放在一起，不就更加立体吗？”贾磊磊说。通过故事片中宋佳饰演的角色，我们一定会去想像，当这样一个方队走过的时候，“其中有多少个像宋佳这样的人民子弟兵”。





“我们这一代人实际上是通过这样一个个纪录片，铭记了关于强国强军的历史记忆，这一生可能都很难忘记这些经典时刻，而且它不是一个人，它是一个集体记忆，我觉得非常地可贵”，听到观众们的心声，贾磊磊由衷慨叹道。









看完只想为中国军人“点赞”





《2019阅兵盛典》于2020年国庆之日在院线上映，携手再次目睹从历史走到今天的人民军队，用生命与信仰谱写肝胆忠于党的光辉战斗历程；再次回顾壮观瞻、振军威、鼓士气的盛大一幕，是凝聚中华儿女国之共情、团结为民族复兴奋斗不息豪迈激情的精神伟力。





可以说，影片充分展示了新中国成立70年来的辉煌成就，有力彰显了国威军威，极大振奋了民族精神，广泛激发了各方面力量。





今年是决战决胜脱贫攻坚的收关之年，《2019阅兵盛典》在带给观众震撼、自豪的同时，也让人对祖国、对家乡的感情进一步升温。“第一个反应就是觉得很震撼，第二个反应就是特别想家，特别想回去”，有观众用“震撼”和“想家”两个关键词，表达自己的观影感受。





纪录电影《2019阅兵盛典》由杨虎担任总导演，赵小丁担任摄影技术总监，杨栋梁担任总摄影，水清担任总制片主任，目前仍在热映中。