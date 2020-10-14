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"神奇女侠"盖尔·加朵杂志写真大赏

续集片酬涨到千万美元 导演男主大赞其魅力

2020-10-14 09:17:12 来源：Mtime时光网

盖尔·加朵演了神奇女侠之后，变得更有魅力了。
本文图片来源《名利场》 摄影师DUDI HASSON

　　时光网讯 《神奇女侠1984》女主角盖尔·加朵近日登上《名利场》杂志封面，派了一堆沙滩美图，她表示这一集的故事和时代息息相关，讲述人们在无止境追逐中迷失自我的故事。杂志的封面文章还透露，盖尔·加朵的片酬从第一集的30万美元暴涨到这一集的1000万美元。


　　被问到《神奇女侠1984》主要表达什么，加朵说：“我想第一部《神奇女侠》讲述的是英雄诞生，这一次我们会挖掘更多，展示贪婪带来的危险。电影和我们所处的时代息息相关，感觉每个人都在争取更多东西，这一切的代价是什么？我们是否会在这疯狂且无止境的追逐中迷失自我？”

　　在《神奇女侠1984》的开场中，儿童时期的黛安娜参加了天堂岛的一个漫长的体育竞赛，也就是亚马逊的奥林匹克。它将会给观众呈现眼花缭乱的场面。盖尔·加朵表示，这一段她看一次哭一次。


　　被问及为何大家喜欢《神奇女侠》时，片中的搭档克里斯·派恩表示：“我对神奇女侠的理解是她是爱的化身：凶悍、强大、富有同情心、永不放弃。盖尔·加朵正是这样的人。”


　　盖尔·加朵在两部影片中都亲自完成了大多数动作场面，导演派蒂·杰金斯表示：“我们想尽可能避免在动作戏中运用CGI。”

　　派蒂·杰金斯称赞盖尔·加朵的表现：“她一开始就颇具才华，而且她的演技现在有了大幅提升。她是现今活跃着的最好的演员之一。记得当她在一个场景转过街角走出来时，表情流露出一种复杂的温暖和慷慨。我看着忍不住赞叹，实在是太惊艳了，就像从漫画中走了出来。”


   编辑：小火纸

关键词： 神奇女侠 盖尔加朵 写真 名利场 派蒂杰金斯 克里斯派恩
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