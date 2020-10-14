盖尔·加朵演了神奇女侠之后，变得更有魅力了。

本文图片来源《名利场》 摄影师DUDI HASSON















在《神奇女侠1984》的开场中，儿童时期的黛安娜参加了天堂岛的一个漫长的体育竞赛，也就是亚马逊的奥林匹克。它将会给观众呈现眼花缭乱的场面。盖尔·加朵表示，这一段她看一次哭一次。

















派蒂·杰金斯称赞盖尔·加朵的表现：“她一开始就颇具才华，而且她的演技现在有了大幅提升。她是现今活跃着的最好的演员之一。记得当她在一个场景转过街角走出来时，表情流露出一种复杂的温暖和慷慨。我看着忍不住赞叹，实在是太惊艳了，就像从漫画中走了出来。”







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