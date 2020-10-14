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虽然《007：无暇赴死》
从今年11月20日改到4月2日，但一些预定好的宣发流程还在继续，近日《完全电影》杂志曝光了影片新剧照和片场照。据外媒报道，影片出品方米高梅正在寻求出售，让这部邦德大片有直接上流媒体的可能性。
据《华尔街日报》消息，由于影片反复推迟上映，影片出品方米高梅公司压力倍增，董事会主席凯文·乌尔里希透露，他们在积极寻找接手的公司，潜在买家包括亚马逊、苹果、康卡斯特和Facebook。
疫情导致目前米高梅的拍摄业务无法开展，最新作品《007：无暇赴死》
又握在手里无法发行变现。还好这家老牌好莱坞公司有着4000多部老电影的片库，在寻求出售时还是值点钱的。
外媒推测，如果米高梅被卖给苹果或者亚马逊这样的硅谷公司，《007：无暇赴死》有直接上流媒体的可能性。不过，环球影业负责这部电影的海外发行权，需要给予他们一些补偿才能达成这样的目标。
知情人士称，米高梅在2016年几近同一位中国买家达成近80亿美元的收购协议。当时还是董事会成员的凯文·乌尔里希也是这项交易的支持者。但由于中国政府出台限制海外投资的政策，这项交易最终取消。
延伸阅读：米高梅电影公司简史
米高梅在1922年创办，于1981年与联美公司合并。
2005年2月11日，以索尼为首的一群财团组建米高梅控股公司。2005年4月8日，米高梅控股公司通过一笔价值48亿美元的杠杆收购收购了米高梅电影公司。
2010年11月3日，由于无力偿还巨额债务和推出新作，米高梅公司于当日宣布破产托管。
2010年初米高梅曾公开寻求买家收购，但却乏人问津。根据重整计划，好莱坞私人制片厂“望远镜娱乐”把旗下的两家子公司与米高梅合并，组成新的米高梅电影公司。“望远镜娱乐”将持有重组后新公司剩余的5%股权，但将取得新公司的经营权。
这之后，《霍比特人》
三部曲与华纳的合作，007系列电影与索尼的的合作，让米高梅公司摆脱债务危机。
2019年米高梅结束了与索尼的合作，007系列电影转而和环球合作，后者负责海外发行。