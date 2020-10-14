据《华尔街日报》消息，由于影片反复推迟上映，影片出品方米高梅公司压力倍增，董事会主席凯文·乌尔里希透露，他们在积极寻找接手的公司，潜在买家包括亚马逊、苹果、康卡斯特和Facebook。





外媒推测，如果米高梅被卖给苹果或者亚马逊这样的硅谷公司，《007：无暇赴死》有直接上流媒体的可能性。不过，环球影业负责这部电影的海外发行权，需要给予他们一些补偿才能达成这样的目标。

知情人士称，米高梅在2016年几近同一位中国买家达成近80亿美元的收购协议。当时还是董事会成员的凯文·乌尔里希也是这项交易的支持者。但由于中国政府出台限制海外投资的政策，这项交易最终取消。







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