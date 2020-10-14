全美现在有48个州的电影院都开门了，没开门的纽约州电影院老板们，表达了对科莫州长的不满。







时光网讯 近日，纽约州的电影院老板们在联合起来，“讨伐”州长安德鲁·科莫，“48个州的电影院都已经安全地重新开门了，为什么纽约州不开门呢，科莫州长？”纽约市时代广场Regal电影院门前的电子标示牌上面写道。自疫情以来，纽约州的电影院已经关门了7个月的时间。





纽约州的电影行业一片绝望，这份火也烧到了好莱坞，毕竟纽约算是北美最大的票仓之一。7月份诺兰导演《信条》的上映，算是疫情开始之后，好莱坞的首部公映巨制，而这部影片最终全美票房才不超过5千万美元，纽约市和洛杉矶市这两个地方的电影院不开门，也占了一部分原因。







《信条》





上周开始，电影行业的形势进一步严峻，《007：无暇赴死》的公映时间被推迟到了明年4月，而根据外媒报道，影片出品方米高梅也正在寻求出售，让这部邦德大片有直接上流媒体的可能性。连锁品牌Cineworld在英国和北美的电影院，也悉数关门。





近几周以来，科莫州长宣布包括保龄球馆、商场、健身房、赌场以及室内外餐厅等地点，都已经开业，但唯独电影院还在等待，对此电影院老板们非常不满，





“如果纽约电影院不开门，很多大片儿不会公映。而如果纽约和洛杉矶这两个城市的电影院不开门，不仅仅会伤害到美国电影行业，也会伤害到全世界的电影行业。”电影院与百老汇戏院、体育场等一起，被划入了大型演出场地的分类中，被认定现在开业为“高风险”与“不必要”。







现在全美只有新墨西哥州与纽约州的电影院没有开门

浅蓝：20-49%上座率，深蓝：50-70%上座率，橙色：70-99%上座率

红色：关门，黄色：无需社交距离，黑色：需要社交距离





10月7日，美国电影协会代表了迪士尼、华纳、环球、索尼、派拉蒙与Netflix，给科莫州长写了信，希望电影院可以在纽约州某些地区逐步开门。他们既承认了州长在抗疫方面所做出的努力，同时也指出，全美电影院的防疫措施都做得非常到位，“无论是美国还是全世界，没有一起确诊病例可以追溯到重新开门的电影院中， 那为什么不开门呢？”