网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光早报:游戏改编"怪物猎人"首曝预告

"小丑"要演拿破仑 内地年度票房首超北美

2020-10-15 09:15:58 来源：Mtime时光网

早上好，今天是周四，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 游戏改编《怪物猎人》首曝正式预告


　　

中字版预告

米拉·乔沃维奇主演的游戏改编电影《怪物猎人》，今晚发布首款全长预告。影片将于今年12月30日上映，有望引进中国内地。《怪物猎人》游戏于2004年首次推出，玩家在游戏中饰演猎人，不断讨伐各种巨型怪物获得金钱与装备。米拉饰演的女主角是联合国军队队长娜塔莉·阿蒂米斯，她意外落入传送门，进入了一个怪兽栖息的异世界，并将与泰国演员托尼·贾饰演的猎人共同击退怪兽。
02. “小丑”菲尼克斯要演拿破仑



　　据外媒Deadline报道，《小丑》男星华金·菲尼克斯将与雷德利·斯科特导演继《角斗士》后再度合作，在雷老的新片《士兵行囊》（Kitbag）中，扮演法兰西第一帝国皇帝拿破仑！片名源自这位法国军事家、政治家的一句名言：“每个士兵的行囊里都有一根元帅的指挥杖”，影片将从拿破仑妻子约瑟芬的视角展开，讲述他的起源故事与称帝之路。该片由20世纪影业出品。
03. 艾米亚当斯扮丑"乡下人的悲歌"曝预告

　　奥斯卡最佳导演朗·霍华德新片《乡下人的悲歌》（又译《绝望者之歌》）曝光中字预告，艾米·亚当斯出演被毒瘾缠身的失败母亲，形象非常邋遢。和艾米一样，同样多次获得奥斯卡影后、最佳女配角提名的格伦·克洛斯则扮演她的妈妈。从这支预告来看，俩人似乎都有望获得明年奥斯卡表演类提名，影片将于11月24日上线Netflix，并在美国部分影院上映。
04. 《黑袍纠察队》第三季明年开拍



　　《黑袍纠察队》第二季的季终集上周刚刚播出，剧集运作人埃里克·克莱普克在推上发图表示，第三季将于明年年初开始拍摄，这意味着第三季将有望像前两季一样，在夏末/秋初时开播。图中揭示了第三季第一集的标题“报复”，并配文，“你们tm没准备好呢”。在第二季结尾的重要事件之后，接下来剧集要发生什么，就成为了粉丝们心中的重中之重。
05. Showtime《嗜血法医》要拍续集了！



　　Showtime的《嗜血法医》要拍续集了！续集将是一部新的10集限定剧，迈克尔·C·豪尔回归出演法医/杀人狂戴克斯特，他利用法医身份的职务之便，专门寻找逃脱法律制裁的罪大恶极人士下手。本剧可谓是“高开低走”的典型，一共播了八季，最终第八季的大结局让不少粉丝们都心生不满，也许Showtime这一次是想要补救了。续集将于明年年初开拍，暂定明年秋天首播。

01. 内地年度票房历史首次超过北美


　　数据显示，截至10月15日零点，2020年中国内地电影票房累计129.5亿人民币（约合19.3亿美元），正式超越北美同期成绩。中国内地历史上首次成为全球票房第一的电影市场。 ​​​​截至目前，国内年度票房排名前五位的影片分别为《八佰》《我和我的家乡》《姜子牙》《夺冠》《宠爱》。北美年度票房排名前五位的影片分别为《绝地战警：疾速追击》《1917》《刺猬索尼克》《勇敢者游戏2》《星球大战：天行者崛起》。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 怪物猎人
关注时光网微信

相关电影/影人

怪物猎人

怪物猎人 (2020)

0.0

导演：保罗·安德森

主演：米拉·乔沃维奇

在线播放

华金·菲尼克斯

华金·菲尼克斯

Joaquin Phoenix

职业：演员 | 制作人 | 编剧

查看影人作品  >

绝望者之歌

绝望者之歌 (2020)

0.0

导演：朗·霍华德

主演：艾米·亚当斯

在线播放

黑袍纠察队

黑袍纠察队 (2019)

8.0

导演：丹尼尔·特拉切..

主演：卡尔·厄本

在线播放

嗜血法医

嗜血法医 (2006)

8.8

导演：约翰·戴尔

主演：迈克尔·C·豪尔

在线播放

八佰

八佰 (2020)

7.7

导演：管虎

主演：王千源 张译

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

抗美援朝战争片《金刚川》首曝预告

志愿军誓死捍卫金刚川交通要塞金刚桥

8
电影《金刚川》讲述了抗美援朝战争中一段鲜为人知的往事。
2

郭敬明执导《晴雅集》定档曝预告

改编自小说《阴阳师》 赵又廷邓伦等主演

12
混沌乱世之中，百魅觉醒、式神集结，众法师齐聚天都城封..
3

黑化孙悟空：我才是世上最厉害的妖

动画《西游记之再世妖王》曝先导预告

8
观众传统印象中孙悟空机智活泼且嫉恶如仇，而这次创作团..
4

张艺谋抗美援朝题材"最冷的枪"立项?

主角为22岁击败200多美军的顶级狙击手

据报道，张艺谋导演可能会执导抗美援朝题材的新作《最冷..
5

王千源&吴彦祖新片《除暴》定档

90年代悍匪打砸抢烧 警察出动咬死不放

7
上世纪90年代，以张隼（吴彦祖 饰）为首的“老鹰帮”猖..

查看更多