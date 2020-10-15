早上好，今天是周四，全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 游戏改编《怪物猎人》首曝正式预告







中字版预告 米拉·乔沃维奇主演的游戏改编电影《怪物猎人》，今晚发布首款全长预告。影片将于今年12月30日上映，有望引进中国内地。《怪物猎人》游戏于2004年首次推出，玩家在游戏中饰演猎人，不断讨伐各种巨型怪物获得金钱与装备。米拉饰演的女主角是联合国军队队长娜塔莉·阿蒂米斯，她意外落入传送门，进入了一个怪兽栖息的异世界，并将与泰国演员托尼·贾饰演的猎人共同击退怪兽。

02. “小丑”菲尼克斯要演拿破仑











据外媒Deadline报道，《小丑》男星华金·菲尼克斯将与雷德利·斯科特导演继《角斗士》后再度合作，在雷老的新片《士兵行囊》（Kitbag）中，扮演法兰西第一帝国皇帝拿破仑！片名源自这位法国军事家、政治家的一句名言：“每个士兵的行囊里都有一根元帅的指挥杖”，影片将从拿破仑妻子约瑟芬的视角展开，讲述他的起源故事与称帝之路。该片由20世纪影业出品。

03. 艾米亚当斯扮丑"乡下人的悲歌"曝预告





奥斯卡最佳导演朗·霍华德新片《乡下人的悲歌》（又译《绝望者之歌》）曝光中字预告，艾米·亚当斯出演被毒瘾缠身的失败母亲，形象非常邋遢。和艾米一样，同样多次获得奥斯卡影后、最佳女配角提名的格伦·克洛斯则扮演她的妈妈。从这支预告来看，俩人似乎都有望获得明年奥斯卡表演类提名，影片将于11月24日上线Netflix，并在美国部分影院上映。

04. 《黑袍纠察队》第三季明年开拍











《黑袍纠察队》第二季的季终集上周刚刚播出，剧集运作人埃里克·克莱普克在推上发图表示，第三季将于明年年初开始拍摄，这意味着第三季将有望像前两季一样，在夏末/秋初时开播。图中揭示了第三季第一集的标题“报复”，并配文，“你们tm没准备好呢”。在第二季结尾的重要事件之后，接下来剧集要发生什么，就成为了粉丝们心中的重中之重。

05. Showtime《嗜血法医》要拍续集了！











Showtime的《嗜血法医》要拍续集了！续集将是一部新的10集限定剧，迈克尔·C·豪尔回归出演法医/杀人狂戴克斯特，他利用法医身份的职务之便，专门寻找逃脱法律制裁的罪大恶极人士下手。本剧可谓是“高开低走”的典型，一共播了八季，最终第八季的大结局让不少粉丝们都心生不满，也许Showtime这一次是想要补救了。续集将于明年年初开拍，暂定明年秋天首播。





01. 内地年度票房历史首次超过北美









数据显示，截至10月15日零点，2020年中国内地电影票房累计129.5亿人民币（约合19.3亿美元），正式超越北美同期成绩。中国内地历史上首次成为全球票房第一的电影市场。 ​​​​截至目前，国内年度票房排名前五位的影片分别为《八佰》《我和我的家乡》《姜子牙》《夺冠》《宠爱》。北美年度票房排名前五位的影片分别为《绝地战警：疾速追击》《1917》《刺猬索尼克》《勇敢者游戏2》《星球大战：天行者崛起》。