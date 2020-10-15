《急先锋》在海外成绩不错，新加坡夺首周末票房冠军 ，俄罗斯银幕数创亚洲电影纪录。

时光网讯 唐季礼执导的超级动作大片《急先锋》正火爆热映中！成龙携杨洋、艾伦等人组成急先锋小队，横跨三大洲上天入地守护华人安全，为观众献上久违的影院合家欢。影片在国内热映的同时，也在马来西亚、新加坡、泰国、乌克兰、阿联酋等20几个国家和地区上映，收获不俗票房与口碑，更在新加坡拿下首周末票房冠军！有马来西亚观众表示：“成龙就是影坛头号导游！”







《急先锋》寓教于乐吸引家庭观影





《急先锋》亦即将登陆俄罗斯影院，开画落实超过1,000块银幕，创近年亚洲电影的纪录。影片中酣畅的动作，震撼的视效引发观众好评连连，更有亲近自然、团结朋友、爱好和平等不少人文细节吸引父母带自己孩子走进影院，让看电影成为一种快乐的学习方式，引家庭观影热潮。





《急先锋》新加坡夺首周末票房冠军

俄罗斯银幕数创亚洲电影纪录





电影《急先锋》正在全球热映中，已经与马来西亚、新加坡、泰国、乌克兰、阿联酋等20几个国家和地区的观众见面，收获海外观众喜爱与好评，更一举斩获新加坡首周末票房冠军。本片也即将登陆俄罗斯影院，开画落实超过1,000块银幕，创下近年亚洲电影纪录！《急先锋》不仅连破纪录，更收获观众口碑，有泰国的观众难掩兴奋情绪：“我第一天就去看了，电影很有趣！”







《急先锋》海外热映连创佳绩





更有马来西亚观众观影后感慨：“成龙根本就是影坛的头号导游！”还有海外影评人指出：“导演唐季礼加上成龙一再创造喜剧动作电影的金字招牌。”震撼畅爽的视效、拳拳到肉的动作、跨越全球的景致和幽默搞笑的桥段不仅让全球观众享受银幕盛宴，也让海外观众感受到浓浓的中国文化与中国动作电影的不断升级创新。





影片11月20日将大规模登陆北美院线，年底还有望在英国和爱尔兰等国上映，让“急先锋”全球任务打卡更多地方！







带孩子看电影首选《急先锋》





父母：“带孩子去影院感受自然！”

《急先锋》寓教于乐吸引家庭观影





不少观众在看完《急先锋》后表示，影片不仅有刺激的动作场面、震撼的视觉效果、精致的全球景观和巧妙的搞笑桥段，很多细节还充满了教育意义。有家长坦言自己的孩子很喜欢大自然，一次观影还教会孩子“爱惜环境保护动物”，也能让孩子沉浸感受自然氛围。





影片中团结队友、爱好和平等精神也是家庭观众选择走进影院的重要原因，一张电影票既感受到了自然风光和全球景致，还能寓教于乐，让小观众在快乐中学到优秀的品德。很多观众表示“被影片中的正能量感动到了！”更有不少观众感慨：“成龙那么拼，我们还有什么理由放弃。”《急先锋》也因此被誉为“最适合全家观影的超级动作大片”，期待观众带家人一同感受影院合家欢。





影片《急先锋》由唐季礼执导，领衔主演成龙、杨洋、艾伦、徐若晗、母其弥雅，主演楼学贤，特别演出朱正廷、杨建平、王延龙、王驹等。

编辑：甄甏甏